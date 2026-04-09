Thứ Năm, 09/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thường trực Chính phủ bàn chương trình hành động giai đoạn 2026–2030 và tháo gỡ các dự án tồn đọng

09/04/2026, 11:34

Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ họp phiên đầu tiên sau kiện toàn nhiệm kỳ 2026–2031, tập trung chương trình hành động thực hiện Kết luận 18, xử lý dự án tồn đọng, hoàn thiện Quy chế làm việc và kiện toàn các cơ quan chỉ đạo trọng tâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Sáng 9/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét nhiều nội dung quan trọng, gồm chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư trung hạn 5 năm 2026–2030; tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; Quy chế làm việc của Chính phủ; việc kiện toàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 được kiện toàn. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài, các thành viên Chính phủ cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.

Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Thủ tướng nhấn mạnh Kết luận của Trung ương đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện.

Do đó, chương trình hành động của Chính phủ phải cụ thể hóa các nội dung này, xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương, kèm lộ trình và tiến độ triển khai.

Về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng cho biết trước đây Bộ Chính trị đã có kết luận, Quốc hội và Chính phủ ban hành các nghị quyết liên quan. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung xử lý vướng mắc đối với hơn 1.000 dự án tại 5 tỉnh, thành phố.

Theo rà soát, hiện cả nước còn khoảng 1.500 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền; đồng thời xin ý kiến về việc mở rộng phạm vi, đối tượng xử lý nhằm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển.

Chỉ đạo hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện văn bản, trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét trong tuần tới.

Quy chế làm việc phải bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời đổi mới tư duy, cách làm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm dẫm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV

11:18, 09/04/2026

Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm dẫm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV

Quốc hội xem xét sửa đổi ba luật, đẩy mạnh phân quyền và cải cách thủ tục

20:13, 08/04/2026

Quốc hội xem xét sửa đổi ba luật, đẩy mạnh phân quyền và cải cách thủ tục

Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

20:13, 08/04/2026

Quốc hội xem xét "gói cơ chế mới" cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Từ khóa:

Chương trình hành động Chính phủ Thủ tướng Lê Minh Hưng

Đọc thêm

Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV dành cho báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh yêu cầu mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết, gắn với thực tiễn và phục vụ nhân dân.

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Ngày 8/4, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031…

Chiều 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với ba dự án luật liên quan thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; và hoạt động của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

Thị trường

2

iPhone gập đầu tiên có thể mang tên “iPhone Ultra”

Kinh tế số

3

Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”

Tiêu & Dùng

4

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Thế giới

5

Châu Á phản ứng thận trọng với thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy