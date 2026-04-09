Thường trực Chính phủ bàn chương trình hành động giai đoạn 2026–2030 và tháo gỡ các dự án tồn đọng

Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ họp phiên đầu tiên sau kiện toàn nhiệm kỳ 2026–2031, tập trung chương trình hành động thực hiện Kết luận 18, xử lý dự án tồn đọng, hoàn thiện Quy chế làm việc và kiện toàn các cơ quan chỉ đạo trọng tâm.

Sáng 9/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét nhiều nội dung quan trọng, gồm chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư trung hạn 5 năm 2026–2030; tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; Quy chế làm việc của Chính phủ; việc kiện toàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 được kiện toàn. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài, các thành viên Chính phủ cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.

Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Thủ tướng nhấn mạnh Kết luận của Trung ương đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện.

Do đó, chương trình hành động của Chính phủ phải cụ thể hóa các nội dung này, xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương, kèm lộ trình và tiến độ triển khai.

Về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng cho biết trước đây Bộ Chính trị đã có kết luận, Quốc hội và Chính phủ ban hành các nghị quyết liên quan. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung xử lý vướng mắc đối với hơn 1.000 dự án tại 5 tỉnh, thành phố.

Theo rà soát, hiện cả nước còn khoảng 1.500 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền; đồng thời xin ý kiến về việc mở rộng phạm vi, đối tượng xử lý nhằm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển.

Chỉ đạo hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện văn bản, trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét trong tuần tới.

Quy chế làm việc phải bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời đổi mới tư duy, cách làm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.