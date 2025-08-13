Quốc hội giám sát nhiều dự án trọng điểm trong năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số
1786/NQ-UBTVQH15 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm
2026.
Theo đó, tại phiên họp tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đai biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét báo cáo kết quả giám
sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa
XV.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét các báo cáo của Chính
phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026;
Đánh giá kết quả thực
hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Tài chính nhà nước năm 2024; quyết
toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về: Công tác thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng
giới năm 2025;
Việc thực hiện Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của
Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam;
Việc thực hiện Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về chủ
trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải
Phòng;
Việc thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của
Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển
hệ thống mạng lưới đường sắt độ thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh; Xem xét báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại phiên họp tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các
báo cáo của Chính phủ về: Việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày
29/11/2013 của Quốc hội và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn
tiếp theo; Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Cảng hàng không quốc tế
Long Thành;
Việc thực hiện Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của
Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ
đô; Việc thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ
trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh...
Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thực hiện
Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường
hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng
quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;
Việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của
Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường
bộ; Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng
Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2025; tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm
2025...
Tại phiên họp tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các
báo cáo của Chính phủ về: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống
tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án;
Kết quả công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính (bao gồm cả nội dung báo cáo của
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước)
năm 2026.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các Báo cáo của Chính phủ,
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác triển khai
thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội; Xem xét các báo cáo của Kiểm toán nhà nước về: Công tác năm 2026, Kế
hoạch kiểm toán năm 2027.
Tại phiên họp tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét
báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự
toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027;
Báo
cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội...