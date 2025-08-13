Chủ Nhật, 17/08/2025

Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Quốc hội giám sát nhiều dự án trọng điểm trong năm 2026

Như Nguyệt

13/08/2025, 08:38

Phiên họp tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1786/NQ-UBTVQH15 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Theo đó, tại phiên họp tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đai biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026;

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Tài chính nhà nước năm 2024; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025;

Việc thực hiện Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Việc thực hiện Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng;

Việc thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt độ thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Xem xét báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên họp tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Việc thực hiện Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Việc thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh...

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2025; tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2025...

Tại phiên họp tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án;

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính (bao gồm cả nội dung báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước) năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xem xét các báo cáo của Kiểm toán nhà nước về: Công tác năm 2026, Kế hoạch kiểm toán năm 2027.

Tại phiên họp tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027;

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội...

dự án giao thông Giao thông Quốc hội

