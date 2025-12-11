Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc giám sát chuyên đề và chất vấn

Sáng 11/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn với 439/439 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, thời hạn trong các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn; đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm.

Về lĩnh vực tài chính, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán; đa dạng hóa sản phẩm, tăng cung hàng hóa trên thị trường chứng khoán để khơi thông, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.

Trong năm 2026, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn nhà nước. Chậm nhất đến ngày 30/12/2027, hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu tài sản công chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Trong lĩnh vực ngân hàng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Chương trình tín dụng cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập Sàn giao dịch vàng.

Trong lĩnh vực công thương, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện, than. Kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh, có giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2027, hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân; đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, bố trí đủ nguồn lực, đẩy nhanh việc sắp xếp, di dời, bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là vùng bị lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu, có chính sách khuyến khích thúc đẩy và ứng dụng các giải pháp công nghệ vật liệu xanh, vật liệu tái chế nhằm tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu tác động môi trường.

Trong năm 2026, ban hành quy trình, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, khung pháp lý về sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng đường bộ, bảo đảm an toàn, hiệu quả, bền vững môi trường và Nghị định quy định chi tiết về việc tháo gỡ vướng mắc của dự án BOT giao thông.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, xây dựng danh mục các nền tảng số quốc gia, nền tảng số của ngành, lĩnh vực theo định hướng dùng chung, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông các ngành, lĩnh vực trên môi trường số.

Trong lĩnh vực giáo dục, tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và năm 2018), định hướng lộ trình tổ chức kỳ thi phù hợp, thống nhất và ổn định trong các năm tiếp theo.

Chỉ đạo các địa phương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao, giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên...

Trong lĩnh vực nội vụ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Trong lĩnh vực thanh tra, khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp còn tồn đọng, nhất là các vụ việc có vướng mắc do có sự thay đổi của pháp luật về đất đai. Sớm hoàn thành dự án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập"…