Quốc lộ 13: Cơ hội nào cho nhà đầu tư đón đầu chu kỳ mới?

Vươn mình thành “đại lộ tỷ USD”, mỗi mét vuông trên Quốc lộ 13 đều hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, đưa bất động sản khu vực trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư.

Với lộ trình mở rộng lên 60m cùng quy mô 10–14 làn xe đang được tăng tốc hoàn thành, Quốc lộ 13 không chỉ rút ngắn thời gian kết nối về trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm xuống khoảng 20 phút mà còn trở thành đại lộ tài chính - thương mại chiến lược thu hút dòng vốn đầu tư, kéo theo làn sóng dịch chuyển dân cư mạnh mẽ.

Sau Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ hay Phạm Văn Đồng - những đại lộ từng tạo bước ngoặt cho thị trường bất động sản TP.HCM, Quốc lộ 13 đang được kỳ vọng trở thành “đại lộ tỷ USD” tiếp theo của khu Đông Bắc.

TRỤC ĐỘNG LỰC MỚI CỦA CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG

Khảo sát thực tế thị trường cho thấy, tại đại lộ Phạm Văn Đồng, nhiều khu vực ghi nhận mặt bằng giá tăng tới 8–10 lần sau khoảng 10 năm đưa tuyến đường vào khai thác; bất động sản dọc Mai Chí Thọ từng duy trì biên độ tăng trưởng 20–30%/năm nhờ cú hích hạ tầng.

Trong khi đó, giá bất động sản dọc Xa lộ Hà Nội ghi nhận mốc giá lên đến 90–150 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng gần 1,9 lần so với giai đoạn trước khi metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên vận hành, và cao gấp gần 5 lần so với thời điểm năm 2010.

Ngoài mở rộng lên 60m, Quốc lộ 13 cũng đang sở hữu trợ lực chiến lược từ tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM sắp triển khai. Sự cộng hưởng giữa đại lộ mở rộng và metro liên vùng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mô hình TOD phát triển mạnh mẽ, đồng thời mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản dọc trục này.

Thực tế, dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá căn hộ tại Bình Dương cũ đã tăng khoảng 20-30% giai đoạn 2023-2025, nhất là tại các dự án dọc Quốc lộ 13 và khu vực hưởng lợi từ metro tương lai. Các dự án ghi nhận mức giá dành cho phân khúc cao cấp đạt 75 triệu đồng/m2 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bên cạnh đó, Quốc lộ 13 còn sở hữu nền tảng phát triển mạnh mẽ nhờ hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn đã hiện hữu. Dọc tuyến đại lộ này là sự hiện diện của hàng loạt biểu tượng thương mại – dịch vụ – giải trí như AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc hay sân golf Sông Bé…, hình thành chuẩn sống hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tận hưởng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khải Hoàn Imperial nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary. Ảnh phối cảnh dự án.

Đặc biệt, lợi thế liền kề các khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2 cùng chuỗi các trung tâm công nghệ cao, các tập đoàn đa quốc gia còn giúp Quốc lộ 13 trở thành điểm đến của cộng đồng hơn 45.000 chuyên gia, 1 triệu quản lý cấp cao và lực lượng lao động chất lượng cao đang dịch chuyển về Đông Bắc TP.HCM sinh sống, làm việc.

CHUẨN SỐNG BESPOKE HOÀN TOÀN MỚI NGAY MẶT TIỀN QUỐC LỘ 13

Đón trọn lực đẩy từ hạ tầng nghìn tỷ và làn sóng dịch chuyển cư dân chất lượng cao, Khải Hoàn Imperial – khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang đang nổi lên như biểu tượng sống mới tại tâm điểm Đông Bắc TP.HCM.

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary và trực diện ga metro Thủ Dầu Một – TP.HCM, Khải Hoàn Imperial là một trong số ít dự án sở hữu cùng lúc lợi thế “cận metro – kề đại lộ”. Đây cũng là nền tảng giúp dự án phát huy tối đa lợi thế TOD, mở ra tiềm năng tích sản và khai thác cho thuê bền vững khi nằm ngay tâm điểm kết nối trung tâm TP.HCM với đô thị công nghệ cao Đông Bắc TP.HCM.

Chỉ trong ít phút di chuyển, cư dân Khải Hoàn Imperial đã có thể kết nối trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích hiện hữu từ trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế đến mạng lưới trường học chất lượng quốc tế. Bên cạnh đó, dự án còn tạo dấu ấn với hệ tiện ích đa tầng được “may đo” tinh tế, hướng đến trải nghiệm sống cá nhân hóa dành cho cộng đồng “chất xám cao”.

Tại tầng trệt, Khải Hoàn Imperial kiến tạo chuỗi tiện ích giàu tính kết nối gồm Quảng trường tri thức, công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng hay khu thể thao ngoài trời… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hấp dẫn cho mọi thế hệ cư dân.

Khải Hoàn Imperial tạo dấu ấn với hệ tiện ích đa tầng độc đáo. Ảnh phối cảnh dự án.

Trong khi đó, tổ hợp tiện ích tầng 21 với hồ bơi vô cực onsen – khoáng nóng, trung tâm gym – fitness, trung tâm spa – sauna, phòng tập Virtual Golf, thư viện, rạp phim mini, phòng sáng tạo đa phương tiện,… đáp ứng nhu cầu tận hưởng riêng tư, tái tạo năng lượng và khẳng định phong cách tận hưởng chuyên biệt.

Khải Hoàn Imperial cao 41 tầng cùng 3 tầng hầm, phát triển đa dạng sản phẩm từ căn hộ Bespoke 1–3 phòng ngủ đến duplex và bộ sưu tập penthouse giới hạn tích hợp hồ bơi riêng. Đón lực đẩy từ mô hình TOD và sự chuyển mình của Quốc lộ 13, dự án được kỳ vọng trở thành tài sản tích trữ chiến lược dành cho những nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng của Đông Bắc TP.HCM.