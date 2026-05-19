Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách…

Ngày 19/5, UBND TP. Hà Nội cho biết hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án, gồm: 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong đó, có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô...

QUYẾT LIỆT KHƠI THÔNG CÁC “ĐIỂM NGHẼN”

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND TP. Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các "điểm nghẽn" trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Thành ủy Hà Nội cũng đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đặc biệt từ 02 tháng cuối năm 2025 đến nay, đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Nhiều dự án tồn tại kéo dài đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, như: 04 cầu vượt sông Hồng (Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi); tuyến vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Hiện, Thành phố đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng đối với 03 cầu vượt sông Hồng còn lại (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát); các tuyến vành đai 2,5 (các dự án này sẽ giải phóng mặt bằng xong trước 30/6/2026), vành đai 3 và 3,5; các đường giao thông trọng điểm.

Ngoài ra, Thành phố cũng đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 09 dự án lớn: Khu đô thị thể thao Olympic; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu; Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng; Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng BT.

6 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Từ thực tiễn tổ chức triển khai trong thời gian qua, Thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Một là bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; xác định kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chân chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh điểm nóng…

Hai là thực hiện công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và xử lý sớm các thông tin phát sinh từ cơ sở…

Ba là triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương và Thành phố, đặc biệt là các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng; bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

Bốn là bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng "đi trước một bước", khẩn trương rà soát, đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu (trong đó có phục vụ tái định cư) tại các vị trí thuận lợi; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái định cư và nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Năm là tăng cường quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để xác định chính xác hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Sáu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng cường số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ và công khai minh bạch dữ liệu phục vụ công tác kiểm đếm, kiểm soát quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện…