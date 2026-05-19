Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Phan Dương

19/05/2026, 18:57

Thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách…

Ngày 19/5, UBND TP. Hà Nội cho biết hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án, gồm: 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong đó, có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô...

QUYẾT LIỆT KHƠI THÔNG CÁC “ĐIỂM NGHẼN” 

 Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND TP. Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các "điểm nghẽn" trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Thành ủy Hà Nội cũng đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đặc biệt từ 02 tháng cuối năm 2025 đến nay, đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Nhiều dự án tồn tại kéo dài đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, như: 04 cầu vượt sông Hng (Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hi); tuyến vành đai 1 (đoạn Hoàng Cu - Voi Phục); vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Hiện, Thành phố đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng đối với 03 cầu vượt sông Hồng còn lại (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát); các tuyến vành đai 2,5 (các dự án này sẽ giải phóng mặt bằng xong trước 30/6/2026), vành đai 3 và 3,5; các đường giao thông trọng điểm.

Ngoài ra, Thành phố cũng đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 09 dự án lớn: Khu đô thị thể thao Olympic; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu; Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng; Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng BT.

6 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Từ thực tiễn tổ chức triển khai trong thời gian qua, Thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Một là bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; xác định kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chân chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh điểm nóng…

Hai thực hiện công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và xử lý sớm các thông tin phát sinh từ cơ sở…

Ba là triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương và Thành phố, đặc biệt là các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng; bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

Bốn là bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng "đi trước một bước", khẩn trương rà soát, đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu (trong đó có phục vụ tái định cư) tại các vị trí thuận lợi; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái định cư và nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Năm tăng cường quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về ln chiếm đất đai, xây dựng trái phép; bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để xác định chính xác hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Sáu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng cường số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ và công khai minh bạch dữ liệu phục vụ công tác kiểm đếm, kiểm soát quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện…

Ngày 11/5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã biểu quyết thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 -2030.

Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách hằng năm. Các dự án thuộc ngân sách cấp xã do địa phương bố trí nguồn vốn. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bảo đảm kinh phí theo tiến độ thực hiện. UBND Thành phố chỉ thực hiện thu hồi đất khi bảo đảm đầy đủ thủ tục, quy trình theo đúng quy định pháp luật. 

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Trong tổng số 431 dự án cần giải phóng mặt bằng của thành phố Hải Phòng, sẽ có 112 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026…

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

Sau hợp nhất, Bộ Xây dựng đã rà soát 451 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng thời gian giải quyết khoảng 4.750 ngày và chi phí tuân thủ hơn 12.753 tỷ đồng. Qua đó, cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 241 thủ tục. Đáng chú ý, tổng thời gian giải quyết thủ tục giảm 1.691 ngày, trong khi chi phí tuân thủ giảm gần 4.000 tỷ đồng…

Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng kinh tế

Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai theo hướng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực đất đai...

Đà Nẵng: Chưa chọn được chủ đầu tư cho 34 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Đà Nẵng: Chưa chọn được chủ đầu tư cho 34 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đã quy hoạch 34 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tại các phường, xã: Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ và Điện Bàn Đông…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

