Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Ngày 19/5,
UBND TP. Hà Nội cho biết hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Thành phố đang
triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án, gồm: 1.281 dự án vốn ngân
sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong đó, có 27 công trình, dự án lớn,
quan trọng, trọng điểm, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế -
xã hội của Thủ đô...
QUYẾT LIỆT KHƠI THÔNG CÁC “ĐIỂM
NGHẼN”
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố,
UBND TP. Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, khơi thông các "điểm nghẽn" trong công tác bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự
án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm
của Thủ đô.
Thành ủy Hà Nội cũng đã
thành lập Ban chỉ
đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố nhằm kịp thời chỉ đạo,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
Nhờ đó, công
tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đặc biệt từ 02 tháng cuối năm 2025 đến
nay, đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Nhiều dự án tồn tại kéo dài đã được
hoàn thành giải phóng mặt bằng, như: 04 cầu vượt sông Hồng (Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc
Hồi); tuyến vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao
đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường
70; tuyến đường Tam Trinh.
Hiện, Thành
phố đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng đối với 03 cầu vượt sông Hồng
còn lại (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát); các tuyến vành đai 2,5 (các dự án này sẽ giải phóng mặt bằng xong trước
30/6/2026),
vành đai 3 và 3,5; các đường giao thông trọng điểm.
Ngoài ra, Thành
phố cũng đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 09 dự án lớn: Khu
đô thị thể thao Olympic; Trục
đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
- Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp
tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu; Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết
đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư
Lâm và Đông Anh; Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn
các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình
Minh, xã Tam Hưng; Dự
án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh
quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng BT.
6 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Từ thực tiễn
tổ chức triển khai trong thời gian qua, Thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm
và giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.
Một là bảo đảm
sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; xác định kết quả thực
hiện công tác giải phóng mặt bằng là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời
chân chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh điểm nóng…
Hai là thực
hiện công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường
đối thoại trực tiếp, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất;
chủ động nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và xử lý sớm các thông tin phát sinh
từ cơ sở…
Ba là triển
khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương và Thành
phố, đặc biệt là các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với
các dự án lớn, quan trọng; bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch;
gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho
người dân.
Bốn là bảo
đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng "đi trước một bước",
khẩn trương rà soát, đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu (trong đó có phục
vụ tái định cư) tại các vị trí thuận lợi; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái
định cư và nguồn vốn bồi thường,
hỗ trợ, bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở
cũ.
Năm là tăng
cường quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép;
bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để xác định chính xác hiện trạng, nguồn gốc và thời
điểm sử dụng đất phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.
Sáu là đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng cường số hóa hồ sơ, xây dựng
hệ thống theo dõi tiến độ và công khai minh bạch dữ liệu phục vụ công tác kiểm
đếm, kiểm soát quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại
phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện…
Ngày 11/5,
HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã biểu quyết thông qua danh mục 3.133 công
trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 -2030.
Kinh phí bồi
thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố
được cân đối trong kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách hằng năm. Các dự
án thuộc ngân sách cấp xã do địa phương bố trí nguồn vốn. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu
tư bảo đảm kinh phí theo tiến độ thực hiện. UBND Thành phố chỉ thực hiện thu hồi
đất khi bảo đảm đầy đủ thủ tục, quy trình theo đúng quy định pháp luật.