Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Theo chủ trương đầu tư đã được Thành phố quyết định, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Tổng dân số hiện trạng tầm 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân.

Để ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, Hà Nội sẽ ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết.

ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN

Về tiến độ triển khai, giai đoạn 2026-2030: ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, các công trình kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, công viên công cộng phường Phú Thượng, công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập; Giai đoạn 2030-2038: tiếp tục hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 736.963 tỷ đồng. Quỹ đất thanh toán sơ bộ được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi Dự án với diện tích 2.655,8ha; phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Hà Nội.

"Việc quản lý, sử dụng quỹ đất thanh toán và tổ chức triển khai Dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công", Thành phố cam kết .

Ngày 14/5/2026, UBND Thành phố đã ban hành văn bản 2063/UBND-ĐT chỉ đạo các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện; Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã chủ trì họp, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án. Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các thủ tục về quy trình của Dự án. Đồng thời, tập trung triển khai thi công, hoàn thành Dự án công viên công cộng phường Phú Thượng; ưu tiên triển khai Khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công, thi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Quan điểm của Thành phố là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của Dự án. Thành phố đã giao UBND phường Hồng Hà chủ trì, phối hợp hướng dẫn Nhà đầu tư lựa chọn vị trí, địa điểm làm khu vực trưng bày Quy hoạch của Dự án và trưng bày căn hộ mẫu của các Khu đô thị phục vụ định cư.

Ảnh minh hoạ

"UBND Thành phố nhận thức rõ đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng (theo số liệu của các địa phương trong phạm vi Dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân). Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của Thành phố là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hướng bởi Dự án", UBND TP. Hà Nội thông tin.

CƠ BẢN ĐẢM BẢO ĐỦ CHỖ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hướng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân. Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết: Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng từ 40.000-42.000 căn hộ định cư; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000- 16.000 căn hộ định cư... Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến từ 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sộng Hồng.

Hà Nội xác định Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái và năng lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Dự án không chỉ góp phần hình thành trục cảnh quan trung tâm mới của Thành phố mà còn từng bước cụ thể hoá định hướng phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn dài hạn; đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triền Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng dân cư và các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm Dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu về khoa học, kỹ thuật, an toàn phòng chống lũ, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp…