Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Phan Nam

19/05/2026, 18:57

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh minh hoạ
Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh minh hoạ

Theo chủ trương đầu tư đã được Thành phố quyết định, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Tổng dân số hiện trạng tầm 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân.

Để ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, Hà Nội sẽ ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết.

ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN

Về tiến độ triển khai, giai đoạn 2026-2030: ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, các công trình kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, công viên công cộng phường Phú Thượng, công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập; Giai đoạn 2030-2038: tiếp tục hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 736.963 tỷ đồng. Quỹ đất thanh toán sơ bộ được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi Dự án với diện tích 2.655,8ha; phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Hà Nội.

"Việc quản lý, sử dụng quỹ đất thanh toán và tổ chức triển khai Dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công", Thành phố cam kết .

Ngày 14/5/2026, UBND Thành phố đã ban hành văn bản 2063/UBND-ĐT chỉ đạo các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện; Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã chủ trì họp, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án. Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các thủ tục về quy trình của Dự án. Đồng thời, tập trung triển khai thi công, hoàn thành Dự án công viên công cộng phường Phú Thượng; ưu tiên triển khai Khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công, thi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Quan điểm của Thành phố là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của Dự án. Thành phố đã giao UBND phường Hồng Hà chủ trì, phối hợp hướng dẫn Nhà đầu tư lựa chọn vị trí, địa điểm làm khu vực trưng bày Quy hoạch của Dự án và trưng bày căn hộ mẫu của các Khu đô thị phục vụ định cư.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

"UBND Thành phố nhận thức rõ đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng (theo số liệu của các địa phương trong phạm vi Dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân). Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của Thành phố là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hướng bởi Dự án", UBND TP. Hà Nội thông tin.

CƠ BẢN ĐẢM BẢO ĐỦ CHỖ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

Việc rà soát, xác định phạm vi nh hướng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân. Việc bố trí tái đnh cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết: Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng từ 40.000-42.000 căn hộ định cư; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000- 16.000 căn hộ định cư... Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến từ 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sộng Hồng.

Hà Nội xác định Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái và năng lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Dự án không chỉ góp phần hình thành trục cảnh quan trung tâm mới của Thành phố mà còn từng bước cụ thể hoá định hướng phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn dài hạn; đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triền Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng dân cư và các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm Dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu về khoa học, kỹ thuật, an toàn phòng chống lũ, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp…

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

09:04, 18/05/2026

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

20:17, 15/05/2026

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

Hà Nội: Ưu đãi cho phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị

15:51, 15/05/2026

Hà Nội: Ưu đãi cho phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị

Từ khóa:

dự án Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Hà Nội Tái định cư

Đọc thêm

Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách…

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Trong tổng số 431 dự án cần giải phóng mặt bằng của thành phố Hải Phòng, sẽ có 112 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026…

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

Sau hợp nhất, Bộ Xây dựng đã rà soát 451 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng thời gian giải quyết khoảng 4.750 ngày và chi phí tuân thủ hơn 12.753 tỷ đồng. Qua đó, cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 241 thủ tục. Đáng chú ý, tổng thời gian giải quyết thủ tục giảm 1.691 ngày, trong khi chi phí tuân thủ giảm gần 4.000 tỷ đồng…

Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng kinh tế

Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai theo hướng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực đất đai...

Đà Nẵng: Chưa chọn được chủ đầu tư cho 34 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Đà Nẵng: Chưa chọn được chủ đầu tư cho 34 khu đất phát triển nhà ở xã hội

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đã quy hoạch 34 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tại các phường, xã: Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ và Điện Bàn Đông…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Dân sinh

2

Người tiêu dùng có đang "bội thực" son môi?

Đẹp +

3

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học

Dân sinh

4

Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đầu tư

5

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu gây lo ngại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy