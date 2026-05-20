VinaLiving bàn giao sổ hồng dự án Maia Resort Quy Nhon

Từ 15/5, VinaLiving bắt đầu bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) dự án Maia Resort Quy Nhon.
Là một trong những cư dân đầu tiên nhận bàn giao sổ hồng tại dự án Maia Resort Quy Nhon, vợ chồng anh Nguyễn Đình Lê (Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn Maia Resort Quy Nhon vì đây có thể xem là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại Quy Nhơn, sở hữu hệ thống dịch vụ, tiện ích và trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của Quy Nhơn trong tương lai. Hôm nay, khi chính thức nhận được sổ hồng của dự án, chúng tôi cảm thấy rất vui và an tâm hơn về giá trị sở hữu, tính pháp lý cũng như tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn”.
BẢO CHỨNG CHO UY TÍN VÀ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA VINALIVING
Nép mình bên dải cát trắng và biển trời khoáng đạt của Nhơn Lý (Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai), Maia Resort Quy Nhơn vừa hưởng trọn ưu thế từ thiên nhiên, vừa thuận tiện tiếp cận các địa điểm quan trọng như sân bay Phù Cát, thành phố Quy Nhơn hay các thắng cảnh nổi tiếng.
Dự án có quy mô 9,7ha với số lượng giới hạn chỉ 88 căn biệt thự từ 2–3 phòng ngủ, sở hữu hồ bơi riêng, sân vườn rộng cùng những khoảng hiên mở đón gió biển. Mọi trải nghiệm đều được xây dựng theo tinh thần nghỉ dưỡng, ưu tiên tính riêng tư, cân bằng.
Điểm nhấn dự án nằm ở hệ tiện ích “wellness” được phát triển như một phần của
phong cách sống nghỉ dưỡng cao cấp. Nhà hàng Vị tầm nhìn trực diện ra biển,
mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế với nguồn nguyên liệu địa phương theo mùa;
trong khi Vẽla Spa kết hợp các liệu pháp chăm sóc sức khỏe Đông – Tây trong
không gian yên tĩnh.
Ngoài ra, đặc quyền tận hưởng của chủ nhân Maia Resort Quy Nhon còn bao gồm loạt tiện ích như hồ bơi trung tâm, quầy Bar bên biển, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em…
Dự án đang được quản lý và vận hành bởi Fusion – thương hiệu danh tiếng hiện vận hành 18 khách sạn với khoảng 3,000 phòng tại Việt Nam và Thái Lan.
Đặt trong bức tranh chung khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang tiến vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, yếu tố pháp lý, năng lực vận hành và uy tín chủ đầu tư ngày càng trở nên quan trọng, quyết định giá trị dài hạn của một dự án. Việc VinaLiving chính thức bàn giao sổ hồng dự án Maia Resort Quy Nhon vì vậy không chỉ mang ý nghĩa hoàn tất cam kết pháp lý, mà còn cho thấy năng lực triển khai bài bản và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
QUY NHƠN – TỪ THÀNH PHỐ BIỂN DUYÊN HẢI ĐẾN TOP ĐIỂM ĐẾN TOÀN CẦU
Những năm gần đây, Quy Nhơn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên bản đồ du lịch quốc tế. Tháng 2/2026, Quy Nhơn được Tripadvisor vinh danh trong top 4 "Những điểm đến thịnh hành năm 2026". Trước đó, “thành phố biển” này được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.
Nhìn lại hơn một thập kỷ trước, Quy Nhơn vẫn còn là một “ẩn số” trên bản đồ du lịch miền Trung, sở hữu nhiều ưu thế nhưng phát triển khá lặng lẽ. Tuy nhiên, chính sự “nở muộn” đó lại đang trở thành lợi thế chiến lược trong chu kỳ tăng trưởng mới. Khác với nhiều thị trường ven biển đã bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh, Quy Nhơn vẫn giữ được cảnh quan nguyên sơ, phù hợp “khẩu vị” của nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao, ưu tiên những điểm đến riêng tư, thiên nhiên nguyên bản.
Ở góc độ đầu tư, Quy Nhơn hiện không còn được nhìn nhận đơn thuần như một “thị trường tiềm năng”, mà đang dần thành hình rõ nét từ nền tảng hạ tầng, du lịch và dòng vốn thực.
Sau sáp nhập, Gia Lai bước vào một không gian phát triển mới khi lần đầu tiên hội tụ đầy đủ cả biển và cao nguyên trong cùng địa giới, tạo điều kiện kết nối các điểm đến thành những hành trình liền mạch.
Động lực tăng trưởng này phản ánh rõ qua các chỉ số du lịch. Chỉ riêng quý 1/2026, địa phương ghi nhận khoảng 4,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 8.710 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.
Song song với tăng trưởng du lịch là sự tăng tốc mạnh mẽ của hạ tầng giao thông. Nổi bật nhất là dự án nâng cấp và mở rộng sân bay Phù Cát, hướng tới trở thành một trong những đầu mối hàng không quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ.
Đồng thời, địa phương cũng đang thúc đẩy hàng loạt dự án giao thông chiến lược. Dịp 30/4 vừa qua, 2 tuyến cao tốc cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức thông xe; tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đang xúc tiến triển khai.
Sự “đổ bộ” của
các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước thời gian gần đây là chỉ dấu rõ nét
cho một giai đoạn bứt tốc.
Tại hội nghị xúc tiến cuối tháng 3/2026, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết
định chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các
biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 273 dự án trong và ngoài nước, tổng vốn
đăng ký khoảng 33 tỷ USD.
Giữa bức tranh tăng trưởng của khu vực, VinaLiving không hiện diện như một nhà phát triển dự án đơn lẻ, mà tiếp cận Quy Nhơn như một thị trường chiến lược trong hành trình kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà, góp phần thiết lập chuẩn sống mới cho khu vực, đồng thời củng cố vị thế Quy Nhơn trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng bằng những dự án được đầu tư bài bản từ quy hoạch, vận hành đến trải nghiệm sống.
