Quốc lộ 13: Đại lộ mới cho cư dân hiện đại tại TP.HCM

Quốc lộ 13 chuyển mình thành đại lộ mới, thu hút dự án nhà ở chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sống xanh của cư dân hiện đại tại TP.HCM.

QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO MÔ HÌNH ĐA TRUNG TÂM

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, TP.HCM cấp thiết phải tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển; trong đó phát triển không gian đô thị đóng vai trò trung tâm. Điểm mới của giai đoạn này là mô hình Thành phố sau hợp nhất, mở ra không gian phát triển với quy mô lớn hơn, hướng tới vai trò siêu đô thị vùng tích hợp cao.

Cấu trúc tổng thể được hình thành theo định hướng “một không gian - ba vùng - một đặc khu". Vùng lõi TP.HCM giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương cũ là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển, cảng biển và năng lượng; Côn Đảo định hướng du lịch sinh thái đặc thù.

Theo đó, sự chuyển mình từ thủ phủ công nghiệp sang trung tâm khoa học - công nghệ của Bình Dương (cũ) không chỉ làm thay đổi cấu trúc kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu hoàn thiện nhịp sống đô thị - nơi an cư, làm việc, tiêu dùng và giải trí được tích hợp trọn vẹn. Bên cạnh lao động phổ thông, định hướng này còn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kéo theo nhu cầu an cư dài hạn và tiêu chuẩn sống ngày càng cao hơn.

Quốc lộ 13 tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ đang dần thay đổi diện mạo khi được mở rộng. Ảnh: SkyWorld.

Hơn hết, khu vực này đang “kích hoạt” nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược như Quốc lộ 13 mở rộng thành đại lộ 10 làn xe, 2 tuyến metro kết nối Bình Dương (cũ) và Trung tâm Thành phố, các tuyến Vành đai 3, 4 kết nối liên vùng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn 20-30 phút.

Điều này tạo cho khu vực dọc Quốc lộ 13 (Bình Dương cũ) trở thành “vùng trũng” thu hút nhiều chủ đầu tư uy tín chọn nơi đây đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân mới. Tại đây, các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, mà hướng tới kiến tạo môi trường sống toàn diện, đón đầu làn sóng cư dân đang tìm kiếm một “nơi đáng sống” đúng nghĩa.

“NƠI ĐÁNG SỐNG” TRỞ THÀNH TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MỚI

Khi hạ tầng phát triển giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển, cư dân hiện đại bắt đầu thay đổi hệ tiêu chuẩn lựa chọn nơi ở. Thay vì chấp nhận không gian chật hẹp để đổi lấy sự thuận tiện, thế hệ cư dân hiện đại ưu tiên những môi trường sống mang lại giá trị dài hạn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Không gian xanh, mật độ xây dựng hợp lý, tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày và cộng đồng cư dân văn minh trở thành những yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Nhiều ý kiến chuyên gia nhận định, sự dịch chuyển dân cư ra các trục đô thị mới là xu hướng tất yếu tại các đô thị lớn. Khi hạ tầng hoàn thiện, những khu vực như dọc Quốc lộ 13 sẽ trở thành điểm đến an cư thay thế khu vực trung tâm. Đặc biệt, các dự án theo định hướng “sống xanh - sống khỏe” sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Căn hộ “healthy home” đã thành công tại Malaysia khi mang đến không gian sống an nhiên giữa đô thị hiện đại. Ảnh: SkyWorld.

Trong bối cảnh đó, các dự án được quy hoạch bài bản kiến tạo sự bền vững đang trở thành tâm điểm thu hút cư dân thế hệ mới. Tiêu biểu như các dự án SkyWorld với căn hộ chuẩn “healthy home” hướng đến chuẩn sống cân bằng giữa kết nối đô thị cao tầng và trải nghiệm sống mỗi ngày.

Không chỉ kiến tạo không gian sống xanh, nhiều ánh sáng, chất lượng nguồn nước, thông gió tự nhiên luôn được đảm bảo, mà SkyWorld còn tập trung yếu tố kết nối cộng đồng thông qua công nghệ hiện đại. Việc kết nối cộng đồng thông minh góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho cư dân và giảm thiểu tối đa chi phí quản lý không cần thiết.

Đại diện SkyWorld cho biết, SkyWorld Development Berhad - nhà phát triển đô thị đến từ Malaysia thông qua công ty con - SkyWorld Việt Nam đã hoàn tất mua lại khu đất gần 1 ha tại phường Lái Thiêu, TPHCM. Khu đất được quy hoạch phát triển dự án tháp căn hộ cao cấp 40 tầng, hứa hẹn mở ra một không gian sống “healthy home” đầu tiên tại nơi đây. Với định hướng này, SkyWorld không chỉ mang đến nơi an cư mà còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân đề cao sức khỏe, cân bằng và giá trị sống lâu dài.

Dự án SkyWorld nằm trên trục Quốc lộ 13 thuộc phường Lái Thiêu, TP.HCM thừa hưởng hệ tiện ích ngoại khu đủ đầy. Ảnh: SkyWorld.

Những khu đô thị mới hình thành với hạ tầng kết nối hoàn chỉnh như khu vực Quốc lộ 13 đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của thế hệ cư dân hiện đại. Họ hiểu rằng giá trị an cư bền vững nằm ở cách tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Anh Minh Tuấn, chuyên gia công nghệ làm việc tại TP.HCM chia sẻ: “Tôi không còn ưu tiên ở vùng lõi trung tâm bằng mọi giá. Thay vào đó, tôi chọn nơi có vị trí kết nối giao thông thuận tiện vào trung tâm, có tuyến Metro trực tiếp, có một môi trường sống thoáng đãng và các tiện ích sức khỏe giúp giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc. Vì vậy, tôi đặc biệt quan tâm dự án căn hộ chuẩn “healthy home” của SkyWorld tại phường Lái Thiêu, phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài của gia đình trẻ như chúng tôi.”

Sự xuất hiện của nhà phát triển đô thị SkyWorld tại khu vực Bắc Sài Gòn, phường Lái Thiêu - mặt tiền Quốc lộ 13 không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng mà còn góp phần định hình một chuẩn sống mới, nơi giá trị sống được kiến tạo song hành cùng sự phát triển của đô thị tương lai.