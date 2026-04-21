Quý 1/2026, tổng tài sản SHS tăng 47%, doanh số môi giới tăng 86%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tiếp tục tăng trưởng kỷ lục, đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2026 khép lại trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh khi có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Thanh khoản ở mức cao nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, mặt bằng lãi suất ổn định và tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn, biến động từ kinh tế thế giới và mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành chứng khoán khiến môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi.

NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG ĐƯỢC MỞ RỘNG, ĐẨY MẠNH TÁI CẤU TRÚC THEO ĐÚNG ĐỊNH HƯỚNG

Trong bối cảnh đó, SHS vẫn duy trì kết quả khả quan với lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng trong quý đầu năm và phù hợp lộ trình đã xây dựng, đồng thời ghi nhận mở rộng quy mô mạnh ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Tại thời điểm 31/3/2026, dư nợ cho vay của SHS ước đạt khoảng 10.502 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, và tăng mạnh 126% so với cùng kỳ quý 1/2025, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của SHS. Kết quả này phản ánh năng lực cấp vốn, quản trị rủi ro và khả năng mở rộng hoạt động khách hàng của SHS tiếp tục được nâng lên, qua đó duy trì tăng trưởng dư nợ ở mức tích cực.

Dư nợ cho vay tại SHS giai đoạn 2024-2026. Nguồn: SHS, FiinX.

Trong quý 1, doanh số môi giới của SHS đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động môi giới duy trì đà tăng trưởng tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khi cuộc đua trên thị trường không còn chỉ nằm ở mức phí hay tốc độ giao dịch, việc duy trì tăng trưởng môi giới phản ánh hiệu quả của chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng và mở rộng tệp nhà đầu tư.

Cùng với đó, tổng tài sản của SHS tại ngày 31/3/2026 đạt 22.367 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Xét tổng thể, kết quả kinh doanh quý 1/2026 phản ánh xu hướng tăng trưởng ổn định và bền vững của SHS, phù hợp với định hướng tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi như dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Những tín hiệu tích cực từ quy mô hoạt động và hiệu quả vận hành cho thấy nền tảng tăng trưởng của Công ty đang tiếp tục được củng cố trong giai đoạn hiện nay.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG SHS 2026 - BƯỚC NGOẶT CHUYỂN ĐỔI QUAN TRỌNG

Tại Đại hội cổ đông 2026, SHS chính thức công bố chiến lược chuyển đổi toàn diện giai đoạn 2026–2030, trong đó năm 2026 được xác định là điểm khởi đầu cho quá trình tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Theo kế hoạch đã được thông qua, SHS đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng, đồng thời hướng tới vị thế Top 10 công ty chứng khoán về hiệu quả hoạt động, Top 10 thị phần môi giới.

SHS đang thực hiện tái cấu trúc mô hình hoạt động, ưu tiên xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững. Ảnh: SHS.

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc phát triển các mảng dịch vụ tài chính và quản lý tài sản. Ban lãnh đạo SHS cũng giới thiệu triết lý vận hành mới dựa trên “lăng kính khách hàng”, hiện thực hóa định hướng “Service Branding” – lấy nhu cầu và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm cho toàn bộ hoạt động. Trên cơ sở đó, SHS xác định 5 trụ cột chiến lược gồm tư duy khách hàng, nâng cao năng lực tổ chức và con người, đầu tư công nghệ, quản trị hệ thống theo tiêu chuẩn hàng đầu, và phát triển bền vững.

Một trong những trọng tâm lớn nhất trong chiến lược mới là phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Mô hình này được kỳ vọng giúp Công ty mở rộng nguồn thu, gia tăng giá trị vòng đời khách hàng và xây dựng nền tảng lợi nhuận bền vững hơn trong dài hạn.

Song song với chuyển đổi mô hình kinh doanh, SHS cũng được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 8.994,6 tỷ đồng lên tối đa khoảng 10.064,4 tỷ đồng thông qua ba cấu phần gồm phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư và phát hành ESOP. Nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên cho mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, hoạt động đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ – những yếu tố then chốt cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Ông Nguyễn Duy Linh – Tổng giám đốc SHS được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị. Ảnh: SHS.

SHS cũng tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị khi bầu ông Nguyễn Duy Linh – Tổng giám đốc Công ty – giữ cương vị Thành viên Hội đồng Quản trị, qua đó tăng cường năng lực điều hành và chuẩn bị nguồn lực quản trị cho giai đoạn phát triển mới.

SHS đang tạo nền tảng vững chắc để tái thiết cấu trúc tăng trưởng. Việc quy mô tài sản, dư nợ cho vay và hoạt động môi giới tiếp tục tăng trưởng tích cực cho thấy năng lực vận hành của Công ty đang được củng cố rõ nét. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, quý 1/2026 có thể được xem là bước chạy đà đầu tiên của SHS trên hành trình hiện thực hóa hướng tới mô hình tăng trưởng hiện đại và bền vững trong những năm tới.