Quý 3/2025, DGC lên kế hoạch lãi 880 tỷ đồng, đầu tư 600 tỷ cho dự án tại Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2025, kế hoạch SXKD quý 3/2025.

Theo đó, DGC cho biết doanh thu thuần quý 2/2025 công ty mẹ đạt 196,237 tỷ đồng; doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt 2.894,397 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 công ty mẹ đạt 628,869 tỷ đồng, trên BCTC hợp nhất đạt 986,242 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 605 tỷ và trên BCTC hợp nhất đạt gần 891 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty lên kế hoạch kinh doanh quý 3/2025 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.907 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng phốt pho vàng dự kiến đóng góp khoảng 1.300 tỷ đồng; Axit phosphoric HPO đóng góp 260 tỷ đồng, phân bón DAP đạt 288 tỷ đồng, phân bón MAP 144 tỷ đồng và Supe lân các loại ước khoảng 385 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong quý 3/2025, DGC dự kiến phân bổ khoảng 600 tỷ đồng cho dự án nhà máy Xút - chất dẻo tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), 35 tỷ đồng cho nhà máy cồn tại Đắk Nông, 15 tỷ đồng cho dự án Đức Giang Lào Cai và 20 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng khai thác mỏ.

Tính đến hết ngày 30/6, công ty cho biết Dự án Nghi Sơn đã giải ngân 724 tỷ đồng; Dự án nhà máy Đắk Nông đã giải ngân 18,1 tỷ đồng cho hệ thống cồn 99% và trạm thu hồi khí CO2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DGC ghi nhận doanh thu đạt 5.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.728 tỷ đồng.

Năm 2025, cổ đông DGC lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng, cổ tức 30%. Như vậy, công ty đã lần lượt hoàn thành 54,9% và 52,6% kế hoạch năm.

Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 7.205 tỷ lên hơn 8.301 tỷ đồng.