Quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu từ bán heo giảm mạnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2025.

Theo đó, kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ).



Đáng chú ý, doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ (351 tỷ đồng).

Theo giải trình từ HAG, thì lợi nhuận gộp tăng 153 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng; Chi phí bán hàng tăng 38 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 và lỗ khác tăng 28 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả. Ngoài ra, các lĩnh vực khác của Tập đoàn không có biến động lớn.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của HAG đạt gần 5.063 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 4.193,7 tỷ) - trong đó, doanh thu trái cây tăng mạnh từ gần 2.884 tỷ lên hơn 4.408 tỷ đồng và doanh thu bán heo giảm mạnh từ 845 tỷ xuống chỉ còn 174 tỷ đồng...Lợi nhuận sau thuế tăng từ 851 hồi quý 3/2024 lên 1.311,8 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ -422,66 tỷ hồi quý 3/2024 thành lãi 824,6 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 trên báo cáo tài chính tổng hợp lỗ 42 tỷ và giảm 44 tỷ so với mức lỗ 86 tỷ hồi quý 3/2024 là do trong quý 3/2025, công ty lỗ là do chi phí lãi vay vẫn còn cao; lỗ từ hoạt động tài chính giảm 50 tỷ đồng so với cùng kỳ là do dư nợ trái phiếu giảm.

Trước đó, HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3.900 đồng/cổ phiếu - 15.900 đồng (chốt phiên đóng cửa ngày 26/9).

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt nhận 60,06 triệu cổ phiếu và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu), ông Phan Công Danh 5,04 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Anh Thảo (5,04 triệu cổ phiếu), ông Hồ Phúc Trường (49,98 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Đức Trung 49,98 triệu cổ phiếu.

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Theo đó, HOSE đã có quyết định về việc chấp thuận cho HAG được thay đổi đăng ký niêm yết từ 1.057.467.947 cổ phiếu lên 1.267.467.047 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày 14/10/2025 do phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.