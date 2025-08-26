Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Con trai Chủ tịch HAG muốn mua tiếp 25 triệu cổ phiếu

Hoài An

26/08/2025, 09:40

Ông Đoàn Hoàng Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE)

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

Theo đó, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG, giao dịch dự kiến diễn ra từ 28/8 đến 12/9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu thành công, ông Nam sẽ nâng sở hữu tại công ty lên 52 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn điều lệ. Trước đó, ông đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu, tương đương 2,55% vốn.

Hiện ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ gần 305 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 28,84% vốn, trị giá hơn 4.900 tỷ đồng. Con gái cả của ông, bà Đoàn Hoàng Anh, sở hữu khoảng 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% vốn.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ (2.762 tỷ) và lãi sau thuế đạt 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2024 (500 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ -422,66 tỷ đồng thành lãi gần 400 tỷ đồng. Qua đó, chính thức xóa lỗ lũy kế.

Được biết, từ ngày mai (26/8), cổ phiếu HAG sẽ chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Cũng trong ngày 25/8, Hội đồng Quản trị HAG đã thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo kế hoạch, HAG sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng. Các chủ nợ gồm: CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (720,7 tỷ đồng) và 5 cá nhân gồm: Nguyễn Thị Đào, Phạm Công Danh, Nguyễn Anh Thảo, Hồ Phúc Trường, Nguyễn Đức Trung.

Sau phát hành, nhóm này sẽ nắm giữ 16,65% cổ phần HAG và số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Chốt phiên ngày 25/8, giá cổ phiếu tăng 6,83% lên 17.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá hoán đổi 43%. Vốn hóa công ty hiện đạt 18.187 tỷ đồng. Tạm tính mức giá này, con trai ông Đức sẽ phải chi ra 430 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG

14:00, 13/08/2025

Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

14:26, 08/08/2025

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

19:16, 31/07/2025

6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

Từ khóa:

con trai Chủ tịch HAG HAG hoán đổi nợ khắc phục được tình trạng chứng khoán bị cảnh báo xóa lỗ lũy kế

