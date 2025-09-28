HAG hoán đổi cổ phiếu thành công, khoản xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo về việc phân phối cổ phiếu.

Cụ thể: HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3.900 đồng/cổ phiếu - 15.900 đồng (chốt phiên đóng cửa ngày 26/9).

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt nhận 60,06 triệu cổ phiếu và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu), ông Phan Công Danh 5,04 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Anh Thảo (5,04 triệu cổ phiếu), ông Hồ Phúc Trường (49,98 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Đức Trung 49,98 triệu cổ phiếu.

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Qua đó, HAG tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ 1.057.399.283 cổ phiếu lên 1.267.399.283 cổ phiếu và 68.644 cổ phiếu quỹ.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của HAG.

Theo đó, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên HAG đã chậm thanh toán 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 trong 6 tháng đầu năm 2025 với số tiền chậm thanh toán là hơn 160 tỷ đồng.

Về kết quả đàm phán với nhà đầu tư, HAG được gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được phát hành từ ngày 30/12/2016, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lưu hành theo 2 nhóm gồm Nhóm A có tổng mệnh giá là 2.148 tỷ đồng và Nhóm B có tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Theo số liệu thống kê tại ngày 30/6/2025, tổng giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày của lô trái phiếu này đang ở mức 1.099 tỷ đồng.

Mới đây, cổ phiếu HAG chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, từ ngày 26/8 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Đáng chú ý, trong Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỷ đồng và các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã soát xét, Tập đoàn đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác, dòng tiền hoạt dộng kinh doanh tạo ra từ các dự án kinh doanh chính đang triển khai, nguồn thu khác từ hoạt động tài chính liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, các khoản vay từ các ngân hàng thương mại theo các thỏa thuận tín dụng hiện tại, cùng với việc được phê duyệt hoãn thanh toán theo phương án tái cơ cấu nợ với các bên cho vay.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng trái phiếu và hợp đồng vay liên quan. Đồng thời, Tập đoàn đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả các bên khác thành vốn cổ phần.