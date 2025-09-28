Chủ Nhật, 28/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

HAG hoán đổi cổ phiếu thành công, khoản xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

Hà Anh

28/09/2025, 09:22

HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cô phiếu HAG trên TradingView.
Sơ đồ giá cô phiếu HAG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo về việc phân phối cổ phiếu.

Cụ thể: HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3.900 đồng/cổ phiếu - 15.900 đồng (chốt phiên đóng cửa ngày 26/9).

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt nhận 60,06 triệu cổ phiếu và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu), ông Phan Công Danh 5,04 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Anh Thảo (5,04 triệu cổ phiếu), ông Hồ Phúc Trường (49,98 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Đức Trung 49,98 triệu cổ phiếu.

VnEconomy

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Qua đó, HAG tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ 1.057.399.283 cổ phiếu lên 1.267.399.283 cổ phiếu và 68.644 cổ phiếu quỹ.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của HAG.

Theo đó, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên HAG đã chậm thanh toán 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 trong 6 tháng đầu năm 2025 với số tiền chậm thanh toán là hơn 160 tỷ đồng.

Về kết quả đàm phán với nhà đầu tư, HAG được gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được phát hành từ ngày 30/12/2016, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lưu hành theo 2 nhóm gồm Nhóm A có tổng mệnh giá là 2.148 tỷ đồng và Nhóm B có tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Theo số liệu thống kê tại ngày 30/6/2025, tổng giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày của lô trái phiếu này đang ở mức 1.099 tỷ đồng.

Mới đây, cổ phiếu HAG chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, từ ngày 26/8 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Đáng chú ý, trong Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỷ đồng và các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã soát xét, Tập đoàn đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác, dòng tiền hoạt dộng kinh doanh tạo ra từ các dự án kinh doanh chính đang triển khai, nguồn thu khác từ hoạt động tài chính liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, các khoản vay từ các ngân hàng thương mại theo các thỏa thuận tín dụng hiện tại, cùng với việc được phê duyệt hoãn thanh toán theo phương án tái cơ cấu nợ với các bên cho vay.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng trái phiếu và hợp đồng vay liên quan. Đồng thời, Tập đoàn đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả các bên khác thành vốn cổ phần.

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

10:52, 31/08/2025

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

14:26, 08/08/2025

6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

19:16, 31/07/2025

Từ khóa:

chứng khoán HAG hoán đổi thành công 210 triệu cổ phiếu

Đọc thêm

Vietcombank chi 3.700 tỷ trả cổ tức 2024 bằng tiền

VCB sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, (1 cổ phiếu nhận 450 đồng).

Quỹ ngoại Dragon Capital bán thêm 1,25 triệu cổ phiếu DXG

Nhóm quỹ Dragon Capital cho biết đã bán thêm 1,25 triệu cổ phiếu DXG, và giảm sở hữu từ 12,03% về 11,9% vốn điều lệ

Ước tính quý 3 lợi nhuận toàn thị trường tăng 25%, nhóm Xây dựng bùng nổ

Ước tính quý 3 lợi nhuận toàn thị trường tăng 25%, nhóm Xây dựng bùng nổ

Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm Xây dựng tăng 1685% so với cùng kỳ, dầu khí tăng 125% so với cùng kỳ, chứng khoán 73% so với cùng kỳ, Bất động sản dân cư tăng 70% so với cùng kỳ.

SSI dự kiến chào bán thêm 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

SSI dự kiến chào bán thêm 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Chứng khoán SSI đã trình phương án chào bán thêm 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về hơn 6.200 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động…

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

VPS sẽ trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Du lịch

2

Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á

Kinh tế xanh

3

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Tiêu điểm

4

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Dân sinh

5

Khẩn cấp ứng phó với bão Bualoi đổ bộ đất liền chiều tối nay

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy