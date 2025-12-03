Quy định cơ chế phân bổ hạn ngạch nhập khẩu từ Lào

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Huyền Vy
03/12/2025, 17:19
Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2030, thiết lập cơ chế phân giao hạn ngạch minh bạch và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 24/2/2025...
Ngày 2/12/2025, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 61/2025/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2025-2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần triển khai hiệu quả các cam kết thương mại song phương, thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa hai nước trong thời kỳ mới.
Theo Thông tư, các mặt hàng được áp dụng hạn ngạch thuế quan ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam gồm lá thuốc lá, gạo, đường và các sản phẩm có liên quan (mã HS 17.01).
Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hằng năm được quy định như sau: 3.000 tấn lá thuốc lá, 70.000 tấn gạo, và đường cùng các sản phẩm liên quan nằm trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan áp dụng với các thành viên WTO do Bộ Công Thương công bố hằng năm.
Việc phân giao hạn ngạch được thực hiện theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Với mặt hàng lá thuốc lá, hạn ngạch được phân giao cho các thương nhân có Giấy phép sản xuất hoặc chế biến nguyên liệu thuốc lá do cơ quan có thẩm quyền cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước.
Đối với mặt hàng gạo, hạn ngạch được giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu, trong khi mặt hàng đường và sản phẩm liên quan được phân bổ cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất hoặc sử dụng đường thô để tinh luyện.
Thông tư cũng quy định rõ phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: cấp Giấy phép nhập khẩu đối với lá thuốc lá; trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan đối với gạo; và đấu giá hạn ngạch đối với mặt hàng đường và các sản phẩm có liên quan. Việc đấu giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.
Thông tư 61/2025/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 2/12/2025) và kéo dài đến hết ngày 24/2/2030. Đặc biệt, đối với hàng hóa được nhập khẩu kể từ ngày 24/2/2025, nếu đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định số 206/2025/NĐ-CP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn, doanh nghiệp sẽ được cơ quan hải quan xử lý hoàn thuế nộp thừa theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Đồng thời, Thông tư số 61/2025/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 56/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT thể hiện nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc cụ thể hóa các cam kết của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào, tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch, góp phần thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định, bền vững, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng hữu nghị.
09:33, 28/11/2025
Kinh tế số đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột thiết yếu giúp nền kinh tế Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành Công thương khẳng định quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đặt nền móng cho các đột phá chiến lược về nhà máy thông minh, hướng tới phát triển bền vững...
Đức cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển tại Việt Nam trong hai năm tới; gồm 25,5 triệu euro được dành cho các dự án tư vấn trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật và 160 triệu euro cho các khoản đầu tư bền vững vào doanh nghiệp...
Kỳ họp lần I Ủy ban Hỗn hợp diễn ra tại thủ đô La Habana đã chính thức thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ đầu tiên giữa Việt Nam và Cuba. Kỳ họp không chỉ nhằm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi Hiệp định thương mại, mà còn mở ra động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD trong thời gian tới…
Bất chấp đà giảm của giá cà phê những ngày qua trước thông tin về vụ mùa thuận lợi và chính sách thuế quan mới từ Mỹ, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,85 tỷ USD và dự báo cả năm 2025 sẽ vượt mốc 8 tỷ USD…
Trong năm 2025, giá trị sản xuất ngành chế biến dừa của tỉnh Vĩnh Long ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2024 và chiếm 7,5 - 8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Xác định dừa là cây công nghiệp chủ lực, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai chiến lược nâng cao chuỗi giá trị thông qua việc đầu tư bài bản vào vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến sâu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: