Quy định cơ chế phân bổ hạn ngạch nhập khẩu từ Lào

Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2030, thiết lập cơ chế phân giao hạn ngạch minh bạch và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 24/2/2025...

Ngày 2/12/2025, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 61/2025/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2025-2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần triển khai hiệu quả các cam kết thương mại song phương, thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Theo Thông tư, các mặt hàng được áp dụng hạn ngạch thuế quan ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam gồm lá thuốc lá, gạo, đường và các sản phẩm có liên quan (mã HS 17.01).

Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hằng năm được quy định như sau: 3.000 tấn lá thuốc lá, 70.000 tấn gạo, và đường cùng các sản phẩm liên quan nằm trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan áp dụng với các thành viên WTO do Bộ Công Thương công bố hằng năm.

Việc phân giao hạn ngạch được thực hiện theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Với mặt hàng lá thuốc lá, hạn ngạch được phân giao cho các thương nhân có Giấy phép sản xuất hoặc chế biến nguyên liệu thuốc lá do cơ quan có thẩm quyền cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước.

Đối với mặt hàng gạo, hạn ngạch được giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu, trong khi mặt hàng đường và sản phẩm liên quan được phân bổ cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất hoặc sử dụng đường thô để tinh luyện.

Thông tư cũng quy định rõ phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: cấp Giấy phép nhập khẩu đối với lá thuốc lá; trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan đối với gạo; và đấu giá hạn ngạch đối với mặt hàng đường và các sản phẩm có liên quan. Việc đấu giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Thông tư 61/2025/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 2/12/2025) và kéo dài đến hết ngày 24/2/2030. Đặc biệt, đối với hàng hóa được nhập khẩu kể từ ngày 24/2/2025, nếu đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định số 206/2025/NĐ-CP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn, doanh nghiệp sẽ được cơ quan hải quan xử lý hoàn thuế nộp thừa theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Đồng thời, Thông tư số 61/2025/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 56/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT thể hiện nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc cụ thể hóa các cam kết của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào, tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch, góp phần thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định, bền vững, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng hữu nghị.