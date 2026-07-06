Quy định mới của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Quy định số 206-QĐ/TW nêu rõ nguyên tắc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ thành phần tham dự, chế độ họp, trách nhiệm đại biểu đến công tác chuẩn bị, biểu quyết, chất vấn và cung cấp thông tin sau hội nghị.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 206-QĐ/TW về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quy định gồm 17 điều, quy định cụ thể về thành phần tham dự hội nghị; chế độ, thời gian tổ chức hội nghị; trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu; chủ trì, điều hành hội nghị; phân công thảo luận tại tổ; công tác chuẩn bị; tham gia ý kiến thảo luận; chương trình hội nghị; bầu cử, biểu quyết, chất vấn tại hội nghị; công tác phục vụ và lưu trữ tài liệu.

Theo quy định, thành phần tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết; khách mời do Thường trực Ban Bí thư quyết định. Khi cần thiết, Bộ Chính trị mời một số đồng chí không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhưng có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo.

Căn cứ chương trình công tác và tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Tùy điều kiện thực tế, hội nghị có thể tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài chương trình họp định kỳ, khi thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức đề nghị, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bổ sung vào chương trình họp toàn khóa.

Quy định nêu rõ đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hội nghị; chấp hành sự điều hành của đồng chí chủ trì hội nghị.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức biểu quyết những quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện các quyết định đó.

Đại biểu phải tham dự đầy đủ các phiên họp; nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, góp ý vào các đề án, báo cáo và những vấn đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí khách mời tham gia thảo luận tại tổ; khi Bộ Chính trị đề nghị thì thảo luận tại hội trường.

Sau hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Về chủ trì, điều hành hội nghị, Quy định nêu rõ Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát biểu khai mạc, bế mạc và kết luận hội nghị. Tùy nội dung, yêu cầu của từng phiên họp, Tổng Bí thư trực tiếp hoặc phân công các Ủy viên Bộ Chính trị là lãnh đạo chủ chốt điều hành hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư quyết định việc chia tổ thảo luận và chỉ định đại biểu đại diện chủ trì, điều hành thảo luận tại tổ. Việc chia tổ được thực hiện theo nguyên tắc luân phiên để các đại biểu có điều kiện nghe, trao đổi với nhiều đồng chí khác.

Về công tác chuẩn bị, Văn phòng Trung ương Đảng gửi máy tính bảng chứa tài liệu hội nghị đến đại biểu tham dự ít nhất 5 ngày trước ngày khai mạc để nghiên cứu. Đối với tài liệu thuộc bí mật nhà nước, việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị nội dung góp ý, gửi ý kiến tới Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, chuyển cơ quan chủ trì đề án xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình gửi hội nghị.

Cơ quan chủ trì xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình hội nghị, trong đó nêu rõ những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau để Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Sau hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Ban Bí thư chỉ đạo việc thông báo kết quả và nội dung hội nghị. Báo chí đưa tin phiên khai mạc, phiên bế mạc và một số nội dung thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ; các phiên họp khác do Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định theo yêu cầu.

Quy định cũng yêu cầu thông tin về hội nghị phải được chủ động cung cấp kịp thời, chính xác, thống nhất; tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề mới, các chủ trương, quyết sách lớn.

Quy định số 206-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký, 30/6/2026.