Thống nhất chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng và phát triển đất nước
NNhư Nguyệt
Chọn cỡ chữ
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ
ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7 tại Thủ
đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu
quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Tại Hội nghị, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo
cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ
trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo
vệ đất nước.
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁP LÝ VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG
Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua quy định về thi hành
Điều lệ Đảng (Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày
08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng) nhằm tiếp tục
hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức đảng; phù hợp với yêu cầu đổi mới
phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của
Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Quy định về thi hành Điều lệ Đảng kế thừa những nội dung còn
giá trị pháp lý và thực tiễn của Quy định 20-QĐ/TW.
Đồng thời sửa đổi, bổ sung
những nội dung thực sự cần thiết thuộc thẩm quyền để vận hành mô hình tổ chức đảng
đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu
chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở.
Cùng với đó, tập trung điều chỉnh về tên
gọi, vị trí, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng theo
mô hình mới trong toàn Đảng.
Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về những điều
đảng viên không được làm thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Quy định này góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm,
ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới
phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức,
bộ máy.
Đây cũng là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi
ích chung.
Quy định này kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định
số 37-QĐ/TW; sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh
hành vi vi phạm mới phát sinh.
Đồng thời, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Cương
lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành
về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền
lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết hợp giữa "xây"
và "chống"; lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính.
NHIỀU QUYẾT SÁCH LỚN NHẰM PHÁT TRIỂN, BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC
Về định hướng phát triển, Ban Chấp hành Trung ương thông qua
Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
Trung ương thống nhất đánh
giá, qua 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt
được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quy mô, tiềm lực, vị thế và uy
tín quốc tế không ngừng được nâng cao; trở thành nước có thu nhập trung bình
cao; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn
chậm. Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo
ra nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức lớn đan xen.
Ở trong nước, Đảng ta đã
ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng; đặt ra
nhiều vấn đề và yêu cầu mới rất cao, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai
con số trong giai đoạn 2026 – 2030; từ đó, đòi hỏi phải có bước đột phá về đổi
mới mô hình phát triển đất nước.
Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia
phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm
phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030 – 2130), Ban
Chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với
các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030/2035/2045 và định hướng tầm nhìn
đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ
cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn.
Đồng thời là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo,
trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của Châu Á; có vị thế quan trọng trong
trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xã hội
văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; văn hóa bản sắc, con người
phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có
đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
Đối với Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia, Ban Chấp
hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 5 năm thực hiện tư duy, nhận thức mới
về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
và 07 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về
Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều
kết quả quan trọng có tính đột phá, bước ngoặt.
Cùng với sự phát triển của đất nước, các thách thức đối với
an ninh từ bên ngoài, bên trong, từ các không gian mới sẽ ngày càng gia tăng;
những rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm
các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Trước bối cảnh, tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ
an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực
hiện ở cấp độ cao hơn; không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc
gia, dân tộc; nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức, mà phải
tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao,
nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết
Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu
100 năm.
Còn Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai
và các Luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục
tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở
thành nước phát triển có thu nhập cao" còn nguyên giá trị.
Đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai đồng bộ, minh bạch,
khả thi; vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng "2 con số"
và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng
xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng,
an ninh, bảo vệ môi trường.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm đất
đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh
tồn; là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc
gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước;
quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế -
xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống
nhất quản lý.
Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa
vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá.
Chuyển mạnh từ tư duy
"bồi thường tài sản bị thu hồi" sang tư duy "tái thiết cuộc sống
cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất", người có đất ở bị thu hồi phải có
chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Nhà nước tạo điều kiện
để công dân có quyền có nơi ở. Ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho
thuê đáp ứng yêu cầu chỗ ở của Nhân dân.
Đối với Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở
thành quốc gia biển mạnh khẳng định, xây dựng và phát triển Việt Nam trở
thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân và cả hệ thống chính trị.
Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường,
khát vọng vươn ra biển lớn; đề cao vai trò trung tâm của Nhân dân và doanh nghiệp
trong phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền
biển, đảo.
Nghị quyết cũng xác định rõ, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ
thể đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045; cùng hệ thống 09 nhiệm vụ giải pháp cụ
thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Ban Chấp hành Trung ương cũng thông qua Nghị quyết về
xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển. Tăng cường sự
lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của
Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, gia đình, cộng đồng, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện
đại xã hội chủ nghĩa.
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nâng cao
hình ảnh, uy tín quốc gia; chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh nhân
loại, thành tựu khoa học, công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc
lập, chủ quyền, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa
trong quá trình phát triển đất nước.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH NĂNG LỰC QUẢN TRỊ QUỐC GIA
Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện,
vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình
chính quyền địa phương 2 cấp khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực,
hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong
giai đoạn mới.
Đây là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi
mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản
trị quốc gia hiện đại.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời
gian tới, cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên
trong.
Đồng thời, chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng
lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ Nhân
dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIV của Đảng.
Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường
và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới kế thừa những
chủ trương lớn còn giá trị của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Đồng thời phát triển những chủ trương,
quyết sách lớn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định 05 quan điểm chỉ
đạo; các mục tiêu đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045 và 09 nhiệm vụ, giải pháp
quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
trong thời kỳ mới.
Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo
luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ
Chính trị để chỉ đạo, tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt,
tổ chức thực hiện; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ Nghị quyết của Trung ương
chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật
liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến và thống nhất
thông qua các báo cáo:
- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu
năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;
- Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm;
- Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về
quốc phòng, an ninh, đối ngoại;
- Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ
sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng
tâm đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.
Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố
Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ
đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn
thiện Đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp
không thường lệ thứ nhất.
Đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về
công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung
ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị
xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ
trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị
căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng
Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo
quy định.
Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ
trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh)...
Chiều ngày 24/7/2026, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc...
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lần đầu tiên, những yêu cầu chuyển từ quản lý đất đai theo từng thửa đất sang quản trị không gian phát triển đã được đề cập và bàn thảo. Điều này phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia, đặt nền móng cho việc tổ chức lại không gian kinh tế và phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn mới...
Ngày 24/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tạp chí Kinh tế Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.