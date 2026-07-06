Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và trách nhiệm cao nhất

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, bằng trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP

Sáng 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Sự kiện do UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thực địa ở Công viên Lê Thị Riêng.

Đây là hoạt động quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Trước buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

TỪ HỒ SƠ LỊCH SỬ ĐẾN TÍN HIỆU DƯỚI LÒNG ĐẤT

Báo cáo quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

TP.HCM phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương, nhà khoa học, cơ quan báo chí, nhân chứng lịch sử cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, xác minh thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP

Từ hồ sơ lịch sử, ảnh của nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu nhiều nguồn thông tin, Ban Chỉ đạo đã từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành phố đã tìm được các nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể các chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước sau Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Những lời kể này góp phần kiểm chứng, bổ sung và làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở xác định vị trí các rãnh mộ tập thể.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Trường Đại học Bách khoa TP.HCM; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM; Trung tâm Rà phá bom mìn và Binh chủng Công binh tổ chức khảo sát bằng nhiều phương pháp khoa học hiện đại như radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý.

Kết quả khảo sát xác định nhiều khu vực có tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phù hợp với dấu hiệu lịch sử và lời kể của nhân chứng. Đây là cơ sở quan trọng cho việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nhân chứng và khoa học công nghệ hiện đại trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Thành phố phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tổ chức đào thăm dò tại khu vực điểm A của Công viên Lê Thị Riêng. Sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m; bước đầu phát hiện 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều di vật.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, trong số các hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, đến nay đã xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, quê tỉnh Tây Ninh, hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

“BẰNG MỌI GIÁ” ĐƯA LIỆT SĨ VỀ VỚI GIA ĐÌNH, QUÊ HƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, là hành động thiết thực thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng. Trong đó, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP

“Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá việc triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ các tổ chức, cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và TP.HCM đã tích cực thúc đẩy việc phân tích, đánh giá trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp nhân chứng và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, TP.HCM, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin và hỗ trợ công tác tìm kiếm thời gian qua.

MỖI DẤU VẾT LÀ MỘT MANH MỐI, MỘT HY VỌNG

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cấp, các ngành quán triệt yêu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra.

“Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nhà quàn - Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt trong các năm 1968, 1972.

Đồng thời, cần tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, làm cơ sở khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.

Thủ tướng tin tưởng với ý chí và quyết tâm cao nhất, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được hoàn thành tốt. Kết quả này cũng là động lực, kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, trận đánh lớn, khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở thêm cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.