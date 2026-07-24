Chiều ngày 24/7/2026, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Sau 5 ngày làm việc, hội nghị hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trung ương thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt, nhưng điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực.

Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị; quyết định ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-NQ/TW, nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành Điều lệ Đảng; ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng…

Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; thống nhất ban hành Kết luận về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai, các luật có liên quan…

Để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm; không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu khách mời; biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án được thông qua đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo: nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất.

Quán triệt giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân.

Ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Ưu tiên những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa. Giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên tự soi, tự sửa; gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương không làm thay địa phương; cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt; khi công việc của cấp xã còn khó thực thi, chưa bảo đảm thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng.

Do vậy, cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thành công của hội nghị mới là bước đầu. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải bảo đảm bộ máy thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế-xã hội.

Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm; bám sát mục tiêu chung, xuất phát từ thực tiễn, không rập khuôn, máy móc. Người lãnh đạo sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cụ thể. Tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế. Kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông, đời sống Nhân dân chuyển biến thế nào. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm, kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch theo quy định.

Trong từng chương trình hành động, xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo đảm kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, tự giác thực hiện; chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến, người có công với nước lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.