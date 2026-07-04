Hệ thống điện quốc gia vẫn duy trì công suất dự phòng an toàn

Nhu cầu điện liên tục lập kỷ lục trong cao điểm nắng nóng, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện miền Bắc. Trong khi đó, giá xăng dầu đã giảm nhưng nhiều hàng hóa, dịch vụ vẫn chưa điều chỉnh tương ứng...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tình hình cung ứng điện mùa nắng nóng - Ảnh: VGP

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, trả lời câu hỏi về tình hình tiêu thụ điện cuối tháng 6 liên tục thiết lập kỷ lục, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2026, cả nước xuất hiện 3 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, đồng thời tại cả ba miền, làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

Riêng ngày 24/6/2026, miền Bắc xuất hiện thời tiết cực đoan, nhất là tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến 35-38°C, có nơi trên 40°C; nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 50°C.

Trong bối cảnh đó, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các kỷ lục vận hành mới. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1.206 triệu kWh, tính cả ước tính sản lượng điện thương phẩm của nguồn điện mặt trời mái nhà, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục năm 2025.

Công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt trên 57.537 MW, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 5,8% so với mức kỷ lục năm 2025. Riêng hệ thống điện miền Bắc ghi nhận sản lượng điện xấp xỉ mức kỷ lục ngày 27/5, đạt 629,7 triệu kWh; công suất cực đại đạt 30.279 MW, tăng 7,4% so với mức kỷ lục năm 2025.

DỰ PHÒNG MIỀN BẮC CÓ XU HƯỚNG GIẢM TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM

Trước diễn biến phụ tải tăng cao, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Đối với hệ thống điện miền Bắc, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia đã huy động tối đa các nguồn điện hiện có; khai thác cao các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than nhằm bảo đảm khả năng cung cấp điện. Nguồn điện nhập khẩu được tăng cường huy động; các nguồn nhiệt điện khí được huy động theo khả năng cấp khí và nhu cầu phụ tải; các nguồn năng lượng tái tạo tiếp tục được huy động tối đa theo khả năng hấp thụ của lưới điện.

Mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân lưu ý khi phụ tải tăng cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc có xu hướng giảm trong một số thời điểm do phần lớn các nguồn điện hiện có đã được huy động ở mức cao.

Dù vậy, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn được duy trì ở mức cần thiết, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc diễn biến nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới.

Về định hướng rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Bộ Công Thương cho biết việc rà soát được thực hiện theo hướng nâng cao độ an toàn, tính chủ động và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng nhanh.

Bộ Công Thương sẽ rà soát lại phụ tải tại các địa phương, vùng miền; tăng cường nguồn điện nền, đặc biệt tại miền Bắc; ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028; đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới truyền tải cấp điện cho miền Bắc, giải tỏa công suất nguồn điện và tăng khả năng hỗ trợ giữa các vùng.

Cùng với đó, Bộ sẽ rà soát tiến độ toàn bộ các dự án trong quy hoạch, thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung các dự án có tính khả thi cao đối với những dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư; đồng thời bổ sung các loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng.

KHÔNG GIỮ GIÁ BẤT HỢP LÝ KHI XĂNG DẦU ĐÃ GIẢM

Trả lời câu hỏi về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và tình trạng một số mặt hàng vẫn neo giá cao dù giá xăng dầu đã giảm, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều chỉ đạo nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Cùng với đó, công tác điều hành xăng dầu, trong đó có điều hành giá, được thực hiện theo hướng phù hợp, hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo Thứ trưởng, Chính phủ đã ban hành khoảng 7-8 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều quyết định, công điện để chỉ đạo cụ thể, quyết liệt nhằm bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu. Các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, phối hợp chỉ đạo thương nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối xăng dầu.

Nhờ các nỗ lực này, nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước được bảo đảm, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện hợp lý. Tuy nhiên, dù giá xăng dầu trên thị trường đã ở mức thấp, mặt bằng giá một số hàng hóa, dịch vụ vẫn chưa điều chỉnh giảm tương ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng cần xóa bỏ tâm lý lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý. Nếu trước đây doanh nghiệp, thương nhân viện dẫn lý do giá xăng dầu tăng cao khiến giá hàng hóa tăng, thì khi giá xăng dầu giảm, giá các mặt hàng cũng cần được rà soát, điều chỉnh phù hợp.

Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, thương nhân rà soát để điều chỉnh mặt bằng giá ở mức hợp lý; đồng thời chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở Trung ương và địa phương kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật về giá, trong đó có niêm yết giá, găm hàng, giữ giá.

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện kê khai; rà soát cơ cấu chi phí và điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động thị trường để tăng giá hoặc giữ giá bất hợp lý.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người tiêu dùng theo dõi thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý đám đông; kịp thời phản ánh tới lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bán không đúng giá niêm yết, bán cao hơn giá niêm yết hoặc có biểu hiện găm hàng, đầu cơ.