Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 31 đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược, tổng kinh phí gần 9.700 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ, ký 9 hợp đồng tài trợ, nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo - Ảnh: MST.

Ngày 31/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Theo báo cáo, đến nay, Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn phục vụ phát triển đất nước.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Việt Nam có 2.658 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Bộ cũng đã tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ; ký 9 hợp đồng tài trợ; nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia; cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu; cấp 65 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tiếp nhận, thẩm định 28 đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của các bộ, ngành, địa phương.

Hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, Bộ đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.039 tỷ đồng. Việt Nam hiện tăng 5 bậc, xếp thứ 50 thế giới theo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026.

Cả nước có 964 doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng 46 tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Bộ đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận hơn 18.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cấp hơn 10.000 văn bằng bảo hộ, đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.039 tỷ đồng.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), 32,5 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Bộ đã hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, trình Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và ban hành các quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng và triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát, tạo nền tảng thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghiệp công nghệ số tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, sản lượng khoảng 430 triệu bưu gửi; tốc độ băng rộng di động đạt 210,85 Mbps, xếp thứ 9 thế giới; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á.

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu khoảng 662.724 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt khoảng 21,5 tỷ USD; cả nước có hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số. Bộ tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, nghiên cứu cơ chế phát triển tài sản số và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ và năng lượng nguyên tử tiếp tục được triển khai đồng bộ. Bộ đã tiếp nhận hơn 18.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cấp hơn 10.000 văn bằng bảo hộ; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chính sách về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để chuẩn bị các điều kiện phát triển điện hạt nhân trong giai đoạn mới.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và triển khai hiệu quả với nhiều đối tác song phương, đa phương. Bộ cũng tăng cường hợp tác với nhiều đối tác trọng điểm như Trung Quốc, Lào, Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Liên bang Nga; phối hợp triển khai các hoạt động về phát triển công nghiệp công nghệ số, hạ tầng tin cậy số, chữ ký số và điều phối tần số vệ tinh.

Đáng chú ý, Bộ đã chủ động triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ trên phạm vi quốc gia, đồng thời phối hợp thử nghiệm thành công hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, góp phần đưa các công nghệ chiến lược vào phục vụ thực tiễn.

Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tập trung hoàn thiện các đề án, dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Chính phủ; đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược; hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức thẩm định các nhiệm vụ nghiên cứu; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xác định các bài toán lớn để hình thành những sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.