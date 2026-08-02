Conviction 2026: Kết nối chính sách, AI và blockchain để phát triển kinh tế số

Trong bối cảnh Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số và đưa blockchain, trí tuệ nhân tạo vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, Conviction 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối giữa các bên nhằm thúc đẩy các mô hình này để ứng dụng vào thực tiễn…

Ảnh: BTC Conviction 2026

Theo ban tổ chức, Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh – Conviction 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14–15/8 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Hội Truyền thông – Điện tử TP.HCM (EIC), Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA) và hệ sinh thái Ninety Eight phối hợp tổ chức.

Conviction 2026 được diễn ra trong bối cảnh Việt Nam liên tiếp ban hành các chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ số.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực, lần đầu tiên tạo khung pháp lý toàn diện cho tài sản số và blockchain. Tiếp đó, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg đưa blockchain và AI vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, trong khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP mở đường cho việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Diễn đàn cũng là nền tảng kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư trong hai lĩnh vực được xem là động lực mới của nền kinh tế số gồm blockchain và AI.

Theo ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông – Điện tử TP. Hồ Chí Minh, những thay đổi về chính sách đang tạo cơ hội để TP.HCM khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính của khu vực.

"Chúng tôi kỳ vọng Conviction không chỉ là một sự kiện công nghệ sẽ trở thành diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư, startup và cộng đồng đổi mới sáng tạo để cùng chia sẻ tầm nhìn, thúc đẩy hợp tác và kiến tạo những cơ hội phát triển mới", ông Hòa cho biết.

Ban tổ chức cho biết, thông điệp "Real World, Real Movement" của Conviction 2026 phản ánh xu hướng blockchain và AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, tập trung vào các mô hình có khả năng tạo ra giá trị và mở rộng quy mô.

Ông Phạm Thái Lai, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: BTC Conviction 2026. Nhà nước có thể kiến tạo thể chế, còn các trường đại học và viện nghiên cứu cung cấp nguồn nhân lực, song chính doanh nghiệp mới quyết định việc đầu tư, ứng dụng công nghệ và đưa đổi mới sáng tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ thực tiễn, ông Phạm Thái Lai, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng doanh nghiệp phải trở thành chủ thể của quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện VCCI kỳ vọng Conviction 2026 sẽ trở thành diễn đàn kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy ứng dụng AI và tài sản số, từ đó tạo ra những tác động lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Lai cũng cho biết cho biết VCCI sẽ phối hợp cùng Ban tổ chức xây dựng phiên thảo luận chính sách với sự tham gia của đại diện Quốc hội, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi về định hướng hoàn thiện khung pháp lý đối với blockchain và tài sản số.

"Việc doanh nghiệp được tham gia trực tiếp vào quá trình góp ý chính sách sẽ góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch hơn, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số", ông nhấn mạnh.

Theo chương trình dự kiến, ngày đầu tiên của Conviction 2026 sẽ tập trung vào blockchain và tài sản số với nhiều chủ đề gắn với quá trình thương mại hóa công nghệ như token hóa tài sản thực (RWA), stablecoin, thanh toán xuyên biên giới, phát triển thị trường vốn, mô hình sandbox và lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Conviction 2026 không chỉ là một sự kiện công nghệ thường niên mà còn là không gian đối thoại giữa khu vực công và tư, nơi các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, định chế tài chính, quỹ đầu tư và cộng đồng công nghệ cùng trao đổi về định hướng phát triển, cơ hội hợp tác và các mô hình ứng dụng Blockchain, AI trong thực tiễn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại về chính sách phát triển blockchain và tài sản số với sự tham gia của đại diện Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, VCCI cùng các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ.

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy ứng dụng blockchain trong nền kinh tế và hiện thực hóa các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, sự kiện còn tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh NFT "50 năm Thành phố Anh hùng" mùa thứ hai, đồng thời giới thiệu hơn 30 gian hàng công nghệ, mang đến các sản phẩm và giải pháp blockchain phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngày thứ hai của Conviction 2026 sẽ tập trung hoàn toàn vào AI. Theo Ban tổ chức, nhu cầu ứng dụng AI tại doanh nghiệp Việt Nam đang tăng nhanh. Dẫn báo cáo Unlocking Vietnam's AI Potential của Amazon Web Services (AWS), tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI đã tăng 39% trong năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn mới sử dụng AI để hỗ trợ các quy trình cơ bản thay vì coi đây là năng lực cốt lõi.

Trong bối cảnh đó, Conviction AI Day hướng đến các bài toán triển khai thực tế như tự động hóa quy trình, AI Agent, AI-driven financial execution và các giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất...