Kỳ vọng Việt Nam sẽ rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, thông tin tại họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/7.
Theo báo cáo, tính đến đầu năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam đã triển khai hơn 40.000 trạm 5G, qua đó phủ sóng xấp xỉ 92% dân số.
“Con số này cho thấy Việt Nam không phải là quốc gia triển khai 5G sớm. Tuy nhiên, về tốc độ triển khai, Việt Nam có thể nói nằm trong nhóm nhanh hàng đầu thế giới”, ông Cương khẳng định.
Thông thường, để đạt mục tiêu phủ sóng trên 80% dân số, nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển, phải mất khoảng 2-3 năm. Do đó, kết quả triển khai 5G hiện tại đã phản ánh năng lực làm chủ công nghệ, triển khai và tối ưu mạng lưới của Việt Nam.
Đại diện Cục Viễn thông cũng chia sẻ các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam hiện cũng đã thành công trong việc làm chủ, sản xuất và thương mại hóa thiết bị 5G theo chuẩn quốc tế.
Trong hơn 40.000 trạm 5G đang triển khai tại Việt Nam hiện nay, đã có khoảng 2.500 trạm do Việt Nam sản xuất, chiếm trên 6%. Các doanh nghiệp viễn thông cũng đặt mục tiêu tiếp tục nâng tỷ lệ này trong thời gian tới.
Thông tin về quá trình nghiên cứu 6G, ông Cương cho biết công nghệ viễn thông có đặc thù là không thể nghiên cứu riêng lẻ ở từng quốc gia, mà phải được phát triển trên cơ sở hợp tác và đồng thuận giữa các quốc gia cũng như các mạng viễn thông trên thế giới để bảo đảm khả năng vận hành xuyên suốt toàn cầu.
Vì vậy, quá trình nghiên cứu và chuẩn hóa công nghệ được thực hiện thông qua các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và các tổ chức tiêu chuẩn hóa như 3GPP.
Để sẵn sàng tham gia nghiên cứu, chuẩn hóa và làm chủ công nghệ 6G, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban Chỉ đạo 6G, gồm các cơ quan quản lý về viễn thông, tần số, các doanh nghiệp và các trường đại học. Thông qua Ban Chỉ đạo này, các doanh nghiệp và trường đại học sẽ được tiếp cận công nghệ 6G ngay từ giai đoạn đầu hình thành tiêu chuẩn. Đây cũng là cơ hội để cùng tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn 6G, sớm nắm bắt công nghệ và chủ động triển khai phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Đánh giá về khả năng làm chủ công nghệ 6G, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ: “Với 4G, kể từ khi công nghệ được chuẩn hóa, chúng ta mất hơn 8 năm để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị. Tuy nhiên, với 5G, nhờ kế thừa kinh nghiệm từ 4G, thời gian này đã được rút ngắn xuống còn gần 2 năm. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng với những kinh nghiệm đã tích lũy từ 4G và 5G, Việt Nam sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G, tiến tới triển khai sớm trong thời gian tới”.
Theo Kế hoạch đến năm 2030, Chính phủ hướng đến mục tiêu 99% dân số được phủ sóng 5G cũng như xây dựng và xây dựng, bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G vào năm 2030.
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