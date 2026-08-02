TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu Top 50 đô thị thông minh thế giới vào 2030

TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo Đề án, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển đô thị thông minh theo mô hình tăng trưởng xanh, quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng dịch vụ đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của Thành phố.
Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nằm trong nhóm 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới. Đề án xác định người dân là trung tâm của quá trình phát triển, hướng tới cung cấp các dịch vụ đô thị theo hướng minh bạch, thuận tiện, an toàn và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.
Đến năm 2035, Thành phố phấn đấu trở thành một trong ba trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp quốc gia, giữ vai trò điều phối dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh hướng tới đạt mức trưởng thành cao nhất về đô thị thông minh theo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững quốc gia, đồng thời trở thành một trong những trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo Đề án, việc phát triển đô thị thông minh được thực hiện trên cơ sở 9 nguyên tắc, gồm: tuân thủ pháp luật và thống nhất quản lý; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy dữ liệu làm nền tảng; bảo đảm liên thông, tích hợp và dùng chung; bảo đảm an toàn thông tin, quyền riêng tư; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai an toàn, có kiểm soát; thực hiện theo lộ trình phù hợp với nguồn lực; đồng thời bảo đảm tính mở, linh hoạt và tránh phụ thuộc vào công nghệ.
Đề án cũng xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan đầu mối. Theo kế hoạch, Đề án được triển khai theo ba giai đoạn.
Giai đoạn 2026 - 2027, tập trung hoàn thiện nền tảng và thể chế, đồng thời triển khai thí điểm các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số (Digital Twin). Riêng năm 2026, trọng tâm là xây dựng hạ tầng dữ liệu, nền tảng tích hợp và các hệ thống quản lý, điều hành cốt lõi.
Giai đoạn 2028 - 2029, tập trung mở rộng các mô hình thí điểm hiệu quả trên phạm vi toàn Thành phố, tăng cường tích hợp, liên thông dữ liệu và hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).
Giai đoạn năm 2030, Thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống, đánh giá mức độ trưởng thành của đô thị thông minh và xây dựng lộ trình triển khai cho giai đoạn sau năm 2030.
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