Quỹ ngoại: Thị trường tiếp tục dao động mạnh trong tháng 2/2026

Quỹ này dự báo thị trường tiếp tục dao động mạnh trong tháng 2/2026, với áp lực bán mang tính chiến thuật do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hơn là dấu hiệu suy giảm mang tính cấu trúc.

Quỹ Lumen Vietnam Fund (LVF) vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng đầu tiên của năm 2026 với mức tăng trưởng ấn tượng +11,19%. Trong khi đó, chỉ số Vietnam All Share Index (VNAS) chỉ tăng +0,26% tính từ đầu năm theo USD.

Theo quỹ, chỉ số VNAS trải qua những phiên giao dịch biến động mạnh trong suốt tháng 1, kết tháng tại mức 1.873,1 điểm, giảm -1,1% tính từ đầu năm theo nội tệ (dù vẫn tăng nhẹ +0,26% theo USD nhờ diễn biến tỷ giá thuận lợi).

Thị trường khởi đầu tháng bằng đà tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan và thanh khoản dồi dào, đạt đỉnh 1.949,1 điểm vào ngày 13/1. Động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng sau khi Nghị quyết 79 được ban hành, củng cố định hướng hỗ trợ chính sách cho các tập đoàn nhà nước chủ chốt.

Tuy nhiên, thị trường dần phân hóa mạnh khi đà tăng do nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt không lan tỏa sang toàn thị trường, trong khi cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục hụt hơi. Áp lực giảm gia tăng trong nửa cuối tháng khi nhóm bất động sản điều chỉnh mạnh do siết chặt khung tín dụng và lãi suất vay mua nhà tăng.

Đến ngày 28/1, chỉ số VNAS chạm đáy tháng tại 1.847,2 điểm trước khi hồi phục nhẹ. Tuần cuối tháng diễn ra trong tâm thế thận trọng “chờ và quan sát” khi nhà đầu tư chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phản ứng trước tín hiệu tiền tệ toàn cầu kém nới lỏng hơn. Kết quả, chỉ số khép lại tháng 1 trong sắc đỏ do hoạt động chốt lời theo ngành.

Trong bối cảnh biến động cao, thanh khoản thị trường cổ phiếu Việt Nam cải thiện rõ rệt trên cả ba sàn, với giá trị giao dịch bình quân đạt 1,3 tỷ USD/ngày, tăng 64,3% so với tháng trước. Dù nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 211,4 triệu USD, cường độ đã giảm so với năm trước. Đồng thời, dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn duy trì sự bền bỉ, hấp thụ hiệu quả áp lực bán từ khối ngoại.

Bất chấp nhịp điều chỉnh trong tháng 1, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường có thành tích nổi bật trong khu vực, sau khi ghi nhận mức tăng vượt trội trong năm 2025 so với mức tăng khiêm tốn của các thị trường lân cận.

Đáng chú ý, nhịp điều chỉnh này được xem là hợp lý và phản ánh sự luân chuyển dòng tiền lành mạnh, từ các cổ phiếu đã tăng nóng trong năm 2025 sang những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và ít tác động đến chỉ số.

Dù VN-Index bước vào pha điều chỉnh sau khi không duy trì được đà tăng trên mốc 1.900 điểm vào cuối tháng 1, các yếu tố nền tảng trong nước vẫn vững chắc, trong đó vùng 1.800 điểm được xem là vùng tích lũy hợp lý. Xu hướng thị trường nhiều khả năng được nâng đỡ bởi tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2025 ước khoảng 24% so với cùng kỳ và thanh khoản dồi dào.

Tâm lý thị trường hiện chịu ảnh hưởng từ bối cảnh toàn cầu biến động mạnh, khi làn sóng “risk-off” khiến hàng nghìn tỷ USD vốn hóa bị xóa sổ khỏi thị trường kim loại quý và tài sản số, lan sang các thị trường chứng khoán khu vực.

Trong nước, niềm tin khu vực tư nhân gia tăng mạnh mẽ, thể hiện qua số doanh nghiệp thành lập mới tăng 62% so với cùng kỳ và hơn 96% nhiệm vụ cải cách thủ tục nhằm giảm chi phí tuân thủ đã được hoàn tất. Một động lực ngoại giao quan trọng là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, dự kiến thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ở chiều ngược lại, tâm lý toàn cầu vẫn mong manh do bất định chính sách tại Mỹ, bao gồm đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và nguy cơ căng thẳng thương mại mới liên quan đến các đe dọa áp thuế. Tuy nhiên, bất chấp những yếu tố bất ổn từ bên ngoài, các động lực trong nước – như khả năng thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia và mục tiêu tăng trưởng cải thiện của doanh nghiệp nhà nước – vẫn tạo nền tảng vững chắc cho quá trình định giá lại thị trường khi tâm lý rủi ro quốc tế ổn định trở lại.