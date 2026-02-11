Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 49% trên cả ba sàn và 44,7% trên HOSE, cho thấy sự tăng tốc rõ nét so với mức tăng trong 9 tháng năm 2025.

Theo dữ liệu từ Công ty chứng khoán SSI, doanh thu toàn thị trường ghi nhận mức tăng mạnh 26,5% so với cùng kỳ trong quý 4/25, cao vượt trội so với mức tăng 10,6% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2025. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng 49% trên cả ba sàn và 44,7% trên HOSE, cho thấy sự tăng tốc rõ nét so với mức tăng trong 9 tháng năm 2025.

Ngành Ngân hàng và Bất động sản tiếp tục là hai động lực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng lợi nhuận, với lợi nhuận ròng lần lượt tăng 21,1% và 183,6% so với cùng kỳ trong quý 4/2025. Hai nhóm ngành này chiếm khoảng 70% mức tăng tuyệt đối về lợi nhuận của toàn thị trường trong quý vừa qua.

Bên cạnh đó, nhiều ngành khác cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể, bao gồm Dầu khí với mức tăng mạnh 267% chủ yếu nhờ BSR, Dịch vụ tài chính (+89%), Bán lẻ (+134%) và Vật liệu (+35%). Ở chiều ngược lại, một số ngành ghi nhận kết quả kém tích cực như Hóa chất (chịu tác động chủ yếu từ GVR và DGC) và Bảo hiểm (do phát sinh chi phí bồi thường lớn liên quan đến tình hình bão lũ trong giai đoạn tháng 10-11).

Mặc dù việc tăng trưởng lợi nhuận lan tỏa trên diện rộng, đà tăng trên HOSE vẫn mang tính tập trung cao. 10 cổ phiếu, bao gồm NVL, các cổ phiếu liên quan đến Vingroup (VIC, VHM, VRE), nhóm năng lượng (BSR, PGV) và một số ngân hàng lớn (BID, VPB, TCB, MBB), đã đóng góp tới 83% mức tăng lợi nhuận ròng so với cùng kỳ trong quý. Nếu loại trừ 10 cổ phiếu này, lợi nhuận quý 4/2025 trên HOSE chỉ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ toàn thị trường tăng 33,8% so với cùng kỳ, trong khi NPATMI trên HOSE tăng 28,1%, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu 15,4% của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE.

Các doanh nghiệp vượt dự báo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, các ngân hàng thương mại Nhà nước (SoCBs) và nhóm tiện ích, tiêu biểu là PGV.

Với nhóm ngân hàng: Tổng NPATMI trong quý 4/2025 của nhóm ngân hàng tăng 21% so với cùng kỳ dù bức tranh lợi nhuận vẫn phân hóa mạnh. ACB ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, trong khi STB báo lỗ lớn trong quý. Ở chiều ngược lại, đa số ngân hàng đạt tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, dẫn đầu bởi TCB (+95%), VPB (+66%), HDB (+60%), BID (+52%) và MBB (+38%).

Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi tăng tốc và đạt mức 20% tính từ đầu năm (+4,7% so với quý trước) - mức cao nhất kể từ năm 2017, được dẫn dắt bởi MBB (+36,5%), VPB (+35% từ đầu năm) và HDB (+31% từ đầu năm).

Thanh khoản tiếp tục chịu áp lực trong quý 4/2025, xuất phát từ sự mất cân đối mang tính cấu trúc giữa cho vay trung dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn và tăng trưởng tín dụng cao trong khi huy động vốn tăng chậm do mặt bằng lãi suất thấp kéo dài. Sau khi lãi suất huy động tăng 120-180bps (điểm phần trăm) trong quý, tăng trưởng tiền gửi đã phục hồi +5,5% so với quý trước (+16,7% YTD). Nhờ đó, tỷ lệ LDR thuần hạ nhiệt về khoảng 100% vào cuối năm, dù vẫn ở mức cao (101% tại quý 4/2025 hoặc 97,5% tại quý 4/2024).

Chất lượng tài sản cải thiện tại hầu hết các ngân hàng, sau khi xử lý 40,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong quý 4/2025. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) toàn ngành giảm xuống 89,3 trong năm 2025 (vs. 105% trong năm 2024).

Biên lãi ròng (NIM) mở rộng 10bps so với quý trước, nhờ lợi suất bình quân đối với tài sản sinh lãi được cải thiện và tỷ trọng tài sản có lợi suất cao gia tăng, trong khi tác động đầy đủ của chi phí vốn tăng vẫn chưa được phản ánh hết vào kết quả kinh doanh.

Ngành bất động sản ghi nhận NPATMI tăng mạnh 183,6% trong Q4/25, chủ yếu được dẫn dắt bởi kết quả vượt trội của các doanh nghiệp VIC, VHM, VRE, NVL và LDG. Loại trừ nhóm doanh nghiệp này, tổng lợi nhuận toàn ngành vẫn tăng 35%, song mức độ phân hóa thể hiện rõ nét.

Trong phân khúc bất động sản nhà ở, một số doanh nghiệp như KDH, DIG và HDC ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực, trong khi NLG, DXG lại suy giảm mạnh, chủ yếu do khác biệt về thời điểm ghi nhận doanh thu.

Xu hướng phân hóa tương tự cũng xuất hiện trong nhóm bất động sản Khu công nghiệp. Các doanh nghiệp như KBC và IDC báo cáo tăng trưởng lợi nhuận khả quan, trong khi BCM ghi nhận kết quả kém tích cực trong quý.

Nhìn chung, năm 2025 vẫn được đánh giá là một năm thuận lợi đối với ngành bất động sản, khi phần lớn doanh nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận tốt, dù một số doanh nghiệp vốn hóa lớn ghi nhận lỗ.

Với nhóm Bán lẻ: Các cổ phiếu bán lẻ như MWG, FRT, PNJ và DGW ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trong Q4/25, với tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận ròng trong quý cao hơn đáng kể so với mức của 9T25. Đà cải thiện này được thúc đẩy bởi sự gia tăng thị phần so với kênh truyền thống và thương mại điện tử trong bối cảnh siết chặt tuân thủ thuế, hiệu ứng tài sản (wealth effect) từ giá bất động sản tăng giúp kích thích tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu, cùng với chu kỳ thay thế thiết bị ICT trong bối cảnh các ứng dụng AI ngày càng được chú trọng.

Các doanh nghiệp thực phẩm & đồ uống (F&B) như VNM, MCH và SAB cũng ghi nhận sự phục hồi rõ nét trong quý, chủ yếu nhờ việc hoàn tất quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối (đặc biệt tại VNM), đồng thời được hỗ trợ một phần bởi nhu cầu tiêu dùng FMCG tăng cao tại các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Nhóm Năng lượng & Tiện ích đạt mức tăng trưởng lợi nhuận gần 100% trong Q4/25, vượt xa mức tăng doanh thu 33%. Kết quả tích cực này được dẫn dắt bởi sự khởi sắc của hoạt động thượng nguồn dầu khí, khoản bù đắp các nhà máy nhiệt điện nhận được do sản lượng huy động thấp hơn kỳ vọng, việc gia tăng thu nhập tài chính ròng nhờ mặt bằng lãi suất cao hơn và tỷ giá thuận lợi, cùng với môi trường giá dầu ổn định hơn so với Q4/24.

Các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong Q4/25, được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh của hoạt động xây dựng trong nước. Theo Tổng cục Thống kê, ngành xây dựng tăng trưởng 9,62% trong năm 2025, mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Ngược lại, một số doanh nghiệp thép như HSG và NKG ghi nhận suy giảm mạnh lợi nhuận do ảnh hưởng của kênh xuất khẩu.

Các doanh nghiệp phân bón cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý, nhờ chính sách thuế giá trị gia tăng giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng thấp hơn kỳ vọng do chi phí bán hàng và quản lý tăng cao.

Tồn kho tại các doanh nghiệp phân bón tăng mạnh trong nửa cuối năm 2025 do tác động của lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, nhưng điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi để các nhà sản xuất hưởng lợi từ đà phục hồi gần đây của giá phân bón.