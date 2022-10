Quy Nhơn - Điểm sáng đầu tư bất động sản dịp cuối năm 2022

CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bình Định ghi nhận sự phát triển ấn tượng. Theo số liệu từ Cục thống kê Bình Định, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 9 tháng đầu năm tăng 8,92% so với cùng kỳ, xếp thứ 7 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và xếp thứ 3 trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 69.452,9 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.620,4 triệu USD, tăng 22,6% so cùng kỳ, riêng xuất khẩu ước đạt 1.263,6 triệu USD, đạt 93,6% so kế hoạch năm; tổng vốn thu hút đầu tư đạt hơn 33.645 tỷ đồng, bao gồm 59 dự án mới với tổng vốn đầu tư 14.226,2 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 14 dự án, tổng vốn tăng thêm 19.419,3 tỷ đồng; tổng vốn FDI điều chỉnh tăng 8,84 triệu USD, tính đến nay, Bình Định có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch ghi nhận bước tăng trưởng đột phá. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón 3,5 triệu lượt (tăng 200,3% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó khách nội địa đạt 3,1 triệu lượt (tăng 184,7%), vượt qua các thị trường truyền thống như Khánh Hòa (khoảng 2,1 triệu lượt), Đà Nẵng (khoảng 2,7 triệu lượt)… Tính riêng dịp lễ 2/9 vừa qua, Bình Định nằm trong top 3 địa phương thu hút khách du lịch trên cả nước, chỉ sau Tp. HCM và Hà Nội.

Bên cạnh những chỉ số về tăng trưởng kinh tế, hệ thống hạ tầng mà đặc biệt là hạ tầng giao thông của Bình Định cũng được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, cảng hàng không Phù Cát đang được quy hoạch nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế trước năm 2030, nâng công suất từ 1,5 triệu lên 5 triệu hành khách/năm, cùng với các tuyến cao tốc huyết mạch đang được xây mới, cải tạo sẽ mở ra con đường thênh thang đưa Bình Định cất cánh.

Những con số trên đã phản ánh rõ rệt về bức tranh kinh tế sáng lạn của Bình Định. Riêng thành phố Quy Nhơn, miền đất nổi tiếng với hàng loạt danh thắng như biển Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Đá Đĩa, Hòn Khô, bảo tàng Quang Trung, tháp đôi Quy Nhơn,... đang được đầu tư mạnh mẽ để trở thành hạt nhân kinh tế của cả khu vực miền Trung và điểm đến du lịch quốc tế của cả thế giới. Theo lẽ tất yếu, thị trường bất động sản Quy Nhơn đã và đang trở thành “miếng bánh” hấp dẫn giới đầu tư địa ốc cả nước với dư địa phát triển lớn.

“LỖ HỔNG” PHÂN KHÚC LƯU TRÚ CAO CẤP VÀ CƠ HỘI CHO GIỚI ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh cung vượt cầu cho phân khúc căn hộ khiến thị trường trở thành cuộc chơi của các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư thứ cấp, thì tại Bình Định, thực trạng đi ngược hoàn toàn. Nguồn cầu được ghi nhận vượt qua cả nguồn cung, nhất là trong mùa du lịch cao điểm.

Cụ thể, theo thống kê, lượng khách du lịch tới Bình Định đạt 192.000 lượt khách dịp lễ 30/4 và đạt gần 123.000 lượt khách dịp 2/9. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có gần 300 cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch với tổng số 11.792 phòng. Như vậy, nếu tất cả các cơ sở lưu trú hoạt động hết công suất phòng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của tổng lượng du khách.

Chưa kể, trong gần 300 cơ sở lưu trú đạt chuẩn trên, chỉ có 01 khách sạn 5 sao, 09 khách sạn 4 sao, 11 khách sạn 3 sao, cung cấp ra thị trường khoảng 3.900 phòng. So với Đà Nẵng và Khánh Hòa, lượng nguồn cung hiện hữu tại Quy Nhơn tương đương với 30% và 34% tổng nguồn cung hiện tại của từng địa phương này. Con số trên đã cho thấy một “lỗ hổng” lớn trong việc phát triển phân khúc lưu trú cao cấp tại Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng.

Trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, nhiều ông lớn bất động sản đã đổ bộ vào Quy Nhơn, kiến tạo nên những tổ hợp resort, du lịch nghỉ dưỡng và khách sạn đẳng cấp. Có thể kể tới Tập đoàn Hưng Thịnh với siêu dự án MerryLand Quy Nhơn, hay sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế như Marriott Quy Nhơn Resort & Spa, Melia Quy Nhơn Beach Resort. Tuy nhiên, nguồn cung từ những dự án mới chủ yếu nằm ở khu vực cách xa trung tâm từ 15-30km, tại khu vực trung tâm, đáng chú ý chỉ có dự án căn hộ cao cấp, tiện ích 5 sao The Sailing Quy Nhơn.

Phân khúc khách sạn cao cấp tại Quy Nhơn đang thu hút giới đầu tư quan tâm.

Chính sự chênh lệch cung cầu, bất chấp thị trường nhiều biến động, giao dịch căn hộ cao cấp tại Quy Nhơn vẫn nhộn nhịp với tỷ lệ hấp thụ cao. Điển hình như dự án The Sailing Quy Nhơn, tỷ lệ giao dịch thành công được ghi nhận lên tới 98% quỹ căn của tòa tháp B chỉ sau 2 lần mở bán. Các nhà đầu tư cho rằng, đây là tổ hợp căn hộ cao cấp tầm nhìn biển hiếm hoi tại trung tâm thành phố Quy Nhơn có pháp lý hoàn chỉnh, sở hữu sổ đỏ lâu dài từng căn, đảm bảo đầu tư an toàn và đáp ứng khả năng thanh khoản, sinh lời cao.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Sailing Quy Nhơn sẽ cung cấp cho thành phố biển hơn 1000 căn hộ cao cấp với chuỗi tiện ích xa xỉ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của những thượng khách khó tính. Hơn hết, tòa tháp A được mở bán tới đây sẽ được quản lý vận hành bởi một thương hiệu quốc tế danh tiếng, chắc chắn sẽ mang tới chất lượng phục vụ tiêu chuẩn quốc tế 5 sao cùng những trải nghiệm xứng tầm cho giới thượng lưu, góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến du lịch thăng hoa của toàn Châu Á.