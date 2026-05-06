Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công điện phát đi tín hiệu mạnh mẽ: mở đợt cao điểm toàn quốc, xử lý không có vùng cấm, nhằm lập lại trật tự thị trường, bảo vệ sáng tạo và nâng uy tín quốc gia.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn là thước đo của một nền kinh tế sáng tạo và minh bạch. Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực tế cho thấy các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, tồn tại dai dẳng, thậm chí ngày càng tinh vi, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan...

Vì vậy, cần phải có những giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý mạnh mẽ, mang tính hệ thống và thực chất hơn.

VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ ÁP LỰC CẦN XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ

Không khó để nhận diện các biểu hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường hiện nay. Từ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm chỉ dẫn địa lý trong lưu thông truyền thống, đến việc phát tán trái phép phim ảnh, âm nhạc, phần mềm trên môi trường số – tất cả đang tạo thành một “hệ sinh thái vi phạm” với quy mô ngày càng lớn.

Điều đáng nói là các hành vi này không còn mang tính nhỏ lẻ mà đã chuyển sang tổ chức, có sự liên kết chặt chẽ, đặc biệt trên không gian mạng. Nhiều website cung cấp nội dung lậu thu hút lượng truy cập lớn, thậm chí hoạt động xuyên biên giới, gây thất thu lớn cho ngành công nghiệp sáng tạo và làm suy giảm động lực đổi mới.

Hệ lụy không dừng lại ở thiệt hại kinh tế. Vi phạm sở hữu trí tuệ còn trực tiếp làm méo mó môi trường cạnh tranh, khiến doanh nghiệp chân chính bị lép vế, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đây rõ ràng là một “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ.

Mặt khác, việc thực thi chưa đồng đều giữa các địa phương, sự phối hợp chưa thực sự chặt chẽ giữa các lực lượng, cùng với tâm lý “nhẹ tay” trong một số trường hợp đã khiến tính răn đe chưa đủ mạnh. Điều này lý giải vì sao dù đã có nhiều đợt kiểm tra, xử lý, vi phạm vẫn tái diễn.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường xử lý, mà là tạo ra một bước chuyển thực chất – nơi các hành vi vi phạm bị phát hiện nhanh hơn, xử lý nghiêm hơn và không còn “đất sống”.

THÁNG CAO ĐIỂM- THỂ HIỆN NĂNG LỰC THỰC THI VÀ SỰ VÀO CUỘC CỦA CẢ HỆ THỐNG

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

Công điện cũng đã xác lập rõ một chiến dịch hành động mang tính tập trung cao độ từ ngày 07/5 đến 30/5/2026, toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Điểm đáng chú ý là Công điện đã phân công cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng lực lượng. Theo đó, lực lượng công an giữ vai trò “mũi nhọn”, tập trung điều tra, khởi tố các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt là triệt phá các đường dây và website vi phạm bản quyền quy mô lớn.

Lực lượng biên phòng, cảnh sát biển siết chặt kiểm soát từ biên giới, ngăn chặn nguồn hàng vi phạm từ đầu vào.

Ngành tòa án và kiểm sát đẩy nhanh tiến độ xử lý, lựa chọn các vụ điển hình để xét xử, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ.

Ở góc độ quản lý thị trường và nội dung số, các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ kiểm tra sâu rộng, từ phần mềm doanh nghiệp đến các nền tảng giải trí trực tuyến.

Đặc biệt của đợt cao điểm này, Công điện đặt ra chỉ tiêu cụ thể có thể đó là số vụ xử lý phải tăng tối thiểu 20% so với cùng kỳ, cho thấy yêu cầu không chỉ dừng ở hành động mà phải đo đếm được.

Bên cạnh đó, vai trò của địa phương được nhấn mạnh khi yêu cầu thành lập ngay các tổ công tác liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo. Đây là điểm then chốt nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” vốn tồn tại lâu nay.

Một điểm mới mang tính hệ thống là cơ chế báo cáo nhanh hằng ngày, tổng hợp theo tuần và toàn chiến dịch. Điều này không chỉ giúp kiểm soát tiến độ mà còn tạo áp lực trách nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị.

Không dừng lại trong nước, công điện cũng đặt ra yêu cầu cung cấp thông tin minh bạch cho đối tác quốc tế về nỗ lực thực thi của Việt Nam – một bước đi cần thiết trong bối cảnh các tiêu chuẩn thương mại toàn cầu ngày càng khắt khe.

Đợt cao điểm lần này không đơn thuần là một chiến dịch ngắn hạn, mà là phép thử đối với năng lực thực thi pháp luật và mức độ quyết tâm của cả hệ thống. Nếu được triển khai đúng tinh thần “không vùng cấm”, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để thiết lập lại kỷ cương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Tháng cao điểm này không chỉ là xử lý vi phạm, mà xa hơn là hướng tới việc xây dựng một môi trường nơi sáng tạo được bảo vệ, cạnh tranh trở nên lành mạnh và niềm tin thị trường được củng cố. Và chỉ khi đó sở hữu trí tuệ có thể trở thành nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.