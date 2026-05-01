Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ có đánh giá toàn diện, cân bằng về những nỗ lực và kết quả đạt được.

Ngày 1/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là “quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ quan điểm của Việt Nam.

Theo Người Phát ngôn, thời gian qua Việt Nam luôn nỗ lực trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, từ hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, đến tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Hoa Kỳ và nhiều đối tác khác; đồng thời kiên quyết phòng, chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được xác định là ưu tiên và là chủ trương, chính sách xuyên suốt nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực này. Việt Nam đang hợp tác tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định liên quan và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng các khác biệt, hướng tới khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng và bền vững.