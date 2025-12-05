Quyết tâm hoàn thành 4 dự án cao tốc Bắc – Nam đúng thời hạn 19/12/2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Đan Tiên
05/12/2025, 10:16
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 11894/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3, về yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc – Nam...
Văn bản nêu rõ trong quá trình triển khai các dự án, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương đã hết sức quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc phạm vi của Đoàn kiểm tra số 3, tuy nhiên tiến độ thi công thời gian vừa qua còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh mốc hoàn thành ngày 19/12/2025 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đạt mục tiêu đưa tổng chiều dài đường bộ cao tốc đạt 3.000 km theo chỉ đạo của Chính phủ và tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII. Do đó, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và các đơn vị liên quan phải nỗ lực cao hơn, kiên quyết không lùi tiến độ.
Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu chủ động có giải pháp ứng phó thời tiết bất lợi và thiên tai; lựa chọn vị trí lán trại an toàn, tránh khu vực sạt lở, ngập lụt; nhanh chóng khôi phục công trường sau mưa lớn; cập nhật kịp thời số liệu thời tiết, thủy văn để điều chỉnh thiết kế phù hợp, đảm bảo ổn định và bền vững công trình.
Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa tài chính, bổ sung thiết bị và nhân lực, triển khai thi công trở lại với cường độ cao, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, thi công cuốn chiếu các hạng mục móng, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông, bảo đảm hoàn thành Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong vào ngày 19/12/2025.
UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đôn đốc việc thảm bê tông nhựa và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông để đưa 20 km đầu tuyến của Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột vào khai thác đúng kế hoạch, đồng thời đẩy nhanh thi công 11,5 km còn lại để đưa toàn tuyến vào vận hành sớm nhất.
UBND tỉnh Đắk Lắk được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng điện để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch. Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu phải đẩy nhanh thi công bê tông nhựa mặt đường và các hạng mục an toàn giao thông, đảm bảo hoàn thành Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột vào dịp 19/12/2025.
Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong phạm vi chức năng, kịp thời nắm bắt vướng mắc để báo cáo Trưởng Đoàn công tác số 3 chỉ đạo xử lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hoàn thành các dự án đúng kế hoạch đề ra.
21:06, 08/11/2025
07:26, 27/11/2025
