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Ra mắt không gian ẩm thực Á Đông tại Hanoi Signature by Swiss-Belhotel

T Tuấn Sơn

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tiếp tục hoàn thiện hệ tiện ích nội khu với việc ra mắt không gian ẩm thực phong cách Á Đông.

Sự kiện “Kim Môn Thịnh Yến” vừa được tổ chức đã giới thiệu đến cộng đồng cư dân không gian tiếp đãi riêng tư, sang trọng và đủ tầm vóc để chủ nhân thể hiện phong thái sống, vị thế và văn hóa đãi khách của mình.

KHÔNG GIAN ẨM THỰC MỚI CHO CHUẨN SỐNG RIÊNG TƯ VÀ XỨNG TẦM

Với giới tinh hoa, một ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian để tiếp đón, kết nối và nuôi dưỡng những mối quan hệ xứng tầm. Đời sống danh gia luôn cần sự riêng tư, nhưng cũng gắn liền với những bữa tiệc thân mật, những cuộc gặp gỡ ấm cúng và những khoảnh khắc tiếp đãi được chuẩn bị chỉn chu cho gia đình, bạn hữu, đối tác trong vòng tròn quan hệ đẳng cấp.

Trong tinh thần ấy, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel giới thiệu không gian nhà hàng phong cách Á Đông vừa hoàn thiện thông qua sự kiện “Kim Môn Thịnh Yến” - một đại tiệc được thiết kế riêng cho cộng đồng cư dân, cư dân tương lai và những vị khách yêu mến vẻ đẹp của tòa tháp.

Sự kiện vinh dự được tiếp đón ông Matthew D. Faull – Giám đốc Điều hành kiêm Phó Chủ tịch Cấp cao Swiss-Belhotel International. Ảnh: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.
Sự kiện vinh dự được tiếp đón ông Matthew D. Faull – Giám đốc Điều hành kiêm Phó Chủ tịch Cấp cao Swiss-Belhotel International. Ảnh: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện mới trong hành trình đưa hệ tiện ích nội khu vào vận hành, đồng thời mở ra thêm một lựa chọn ẩm thực riêng tư, sang trọng trong khuôn viên tòa tháp. “Là đơn vị tư vấn quản lý và vận hành tại dự án, Swiss-Belhotel International hướng đến đưa chuẩn mực dịch vụ khách sạn 5 sao vào không gian sống thường nhật, nâng tầm trải nghiệm cư dân.” Ông Matthew Faull chia sẻ.

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện mới trong hành trình đưa hệ tiện ích nội khu vào vận hành, đồng thời mở ra thêm một lựa chọn ẩm thực riêng tư, sang trọng trong khuôn viên tòa tháp. Dự kiến khai trương trong thời gian tới với định hướng phục vụ ẩm thực fusion, nhà hàng hứa hẹn trở thành điểm đến phù hợp cho nhiều nhu cầu của cư dân: Từ bữa tối tinh tế bên gia đình, những buổi gặp gỡ thân mật cùng bạn bè đến các cuộc tiếp đãi đối tác trong một không gian đủ trang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Cư dân và khách mời đã có những khoảnh khắc thư giãn, thưởng thức và kết nối trong không gian ẩm thực mang phong vị Á Đông tại tòa tháp. Ảnh: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.
Cư dân và khách mời đã có những khoảnh khắc thư giãn, thưởng thức và kết nối trong không gian ẩm thực mang phong vị Á Đông tại tòa tháp. Ảnh: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Sức hút của không gian mới được thể hiện qua sự giao hòa giữa nền kiến trúc cổ điển phương Tây của Hanoi Signature by Swiss-Belhotel và phong vị Á Đông trong cách bài trí, trải nghiệm ẩm thực và tinh thần tiếp đãi. Nếu vẻ đẹp của tòa tháp gợi nhắc đến sự tráng lệ, đăng đối và quyền quý của những cung điện châu Âu, thì nhà hàng phong cách Á Đông lại đem đến một sắc thái mềm mại, sâu lắng và gần gũi hơn với văn hóa thưởng thức của người Việt.

Trong đêm ra mắt, tinh thần ấy được gợi mở qua nhiều điểm chạm giàu tính thưởng lãm: từ không gian bài trí đậm phong vị Á Đông, màn trình diễn “Tiên nữ hiến vũ”, đến các hoạt động như “Ngự trù trình yến”, “Chuyền hoa nhã hí” hay “Trường long trà lễ”. Mỗi trải nghiệm nối tiếp nhau như một nhịp dẫn tinh tế, đưa đại yến đi từ thị giác, vị giác đến cảm xúc, để sau cùng đọng lại dư âm về một không gian được kiến tạo bằng mỹ cảm và sự chỉn chu.

Bởi vậy, “Kim Môn Thịnh Yến” không dừng lại ở một sự kiện ra mắt tiện ích. Đêm tiệc còn cho thấy cách Hanoi Signature by Swiss-Belhotel định nghĩa đời sống thượng hạng: riêng tư nhưng không khép kín, sang trọng nhưng vẫn đầm ấm, chuẩn mực nhưng đủ linh hoạt cho những nhu cầu tiếp đón, gặp gỡ và giao lưu trong đời sống thường ngày.

HANOI SIGNATURE BY SWISS-BELHOTEL: ĐIỂM HẸN CỦA CỘNG ĐỒNG CHUNG PHẨM VỊ

Từ dấu mốc ra mắt không gian ẩm thực mới, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tiếp tục cho thấy cách một chốn sống hạng sang được hoàn thiện không chỉ bằng kiến trúc hay vị trí, mà bằng những trải nghiệm được thiết kế đúng với nhu cầu của chủ nhân. Với cộng đồng cư dân tinh hoa, nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi riêng tư, mà còn là không gian thể hiện phong thái sống, văn hóa tiếp đãi và khả năng nuôi dưỡng những kết nối có giá trị.

Sự hiện diện của không gian ẩm thực Á Đông ngay trong khuôn viên tòa tháp vì thế góp phần bổ sung một tầng trải nghiệm quan trọng cho đời sống cư dân. Đây là nơi cư dân có thể tiếp đón gia đình, bạn hữu, đối tác trong một bối cảnh sang trọng, riêng tư và xứng tầm; đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao lưu và thết đãi vốn gắn liền với văn hóa sống Á Đông. Tương tự những khách sạn hạng sang trên thế giới, nơi các không gian ẩm thực phương Tây và Á Đông cùng hiện diện để thấu hiểu đa dạng khẩu vị, nghi thức và văn hóa thưởng thức của nhóm khách hàng cao cấp, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đang từng bước đưa tinh thần ấy vào đời sống cư dân như một phần của chuẩn vận hành mang thương hiệu khách sạn quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở tiện ích ẩm thực, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đang dần trở thành điểm hẹn của một cộng đồng chung phẩm vị. Trước đó, phòng golf 3D đã đi vào vận hành từ tháng 4/2026 và nhanh chóng trở thành một trong những tiện ích được cư dân yêu thích, đặc biệt với những chủ nhân xem golf không chỉ là hoạt động rèn luyện, giải trí, mà còn là không gian giao lưu sau giờ làm việc. Trong năm nay, dự án cũng dự kiến tiếp tục hoàn thiện và ra mắt thêm nhiều tiện ích nội khu, từng bước làm đầy trải nghiệm sống dành cho cộng đồng cư dân.

Tòa tháp đã hoàn thiện xây dựng, sẵn sàng đón cư dân về an cư và tận hưởng chuẩn sống xứng tầm giữa lõi nội đô. Ảnh: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.
Tòa tháp đã hoàn thiện xây dựng, sẵn sàng đón cư dân về an cư và tận hưởng chuẩn sống xứng tầm giữa lõi nội đô. Ảnh: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Tọa lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đã hoàn thiện xây dựng và đang chào đón những cư dân đầu tiên dọn về an cư. Từ những cuộc gặp gỡ giàu cảm hứng đến hệ tiện ích đang từng bước hiện hữu, nơi đây không chỉ là một không gian sống hạng sang giữa lõi nội đô, mà còn là điểm khởi đầu cho một cộng đồng có bản sắc - cộng đồng của những chủ nhân lựa chọn sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.

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