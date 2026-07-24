Quảng Trị xử lý 55 dự án chậm tiến độ, kiên quyết chấm dứt đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Không để các dự án chậm tiến độ tiếp tục gây lãng phí nguồn lực, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý dứt điểm 55 dự án tồn đọng, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo nhằm tăng cường điều phối, kiểm tra và đôn đốc quá trình thực hiện...

Toàn cảnh buổi làm việc UBND tỉnh Quảng Trị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài. Ảnh: Mai Anh

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài. Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 55 dự án tồn đọng, kéo dài, trong đó 33 dự án đã được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương về rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; chủ động rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, phân loại dự án theo từng nhóm nguyên nhân, đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc và tăng cường làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất giải pháp tháo gỡ.

Đến nay, phần lớn các dự án đã được xác định rõ lộ trình và phương án xử lý, tạo cơ sở từng bước khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Việc tháo gỡ phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai.

Các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương nhằm xử lý các điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Bên cạnh đó, phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý dứt điểm các dự án còn tồn tại khó khăn, vướng mắc kéo dài, ưu tiên các dự án đã có trên Hệ thống; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Đặc biệt, giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh để tập trung chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức buổi họp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá (phía Nam cầu Nhật Lệ 3).

Theo báo cáo tại buổi họp, Dự án Đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá có tuyến chính dài 2,38 km và tuyến kết nối dài 0,54 km, tổng chiều dài 2,92 km. Dự án có tổng diện tích thu hồi 7,11 ha, đi qua địa bàn xã Bảo Ninh (nay là phường Đồng Hới), ảnh hưởng đến 107 hộ gia đình và 03 tổ chức.

Đến nay, Dự án đã bàn giao được 1,8/2,9 km mặt bằng để thi công; các đơn vị đang triển khai thi công hạng mục nền đường trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Giá trị xây lắp thực hiện đạt 50/189,4 tỷ đồng, tương đương 26,4% giá trị hợp đồng; lũy kế giải ngân đạt 72,2% kế hoạch, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai Dự án, nhất là các nội dung liên quan đến xác minh nguồn gốc đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, công khai phương án bồi thường và xử lý các trường hợp còn chưa thống nhất.

Chỉ đạo tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng của Dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do liên quan đến nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị và địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Hồng Lựu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ các nội dung còn vướng mắc, thực hiện nghiêm việc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đến từng hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đối với các khó khăn đã có hướng xử lý, cần tập trung triển khai thực hiện dứt điểm, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bám sát địa bàn, bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi, gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đã đề ra...