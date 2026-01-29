Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Qua rà soát, dự thảo điều chỉnh 327 thủ tục hành chính và 64 đăng ký kinh doanh tại 65 văn bản. Việc xây dựng nghị quyết nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chiều 28/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định độc lập Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dự thảo nghị quyết do Bộ Tư pháp soạn thảo.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết quá trình xây dựng dự thảo là kết quả rà soát, tổng hợp các phương án đã được Thủ tướng giao cho các Bộ tại 14 Quyết định.

Bộ Tư pháp chủ yếu xây dựng phần khung của Nghị quyết gồm 3 chương và các điều khoản thi hành; các phương án cụ thể nằm tại 14 phụ lục do các Bộ tự rà soát, chịu trách nhiệm thực hiện theo phân công của Thủ tướng.

Về nội dung, dự thảo điều chỉnh 65 văn bản quy phạm pháp luật gồm 14 luật, 46 nghị định và 5 quyết định.

Qua rà soát, dự thảo điều chỉnh 327 thủ tục hành chính và 64 đăng ký kinh doanh tại 65 văn bản. Ngoài các phương án đã được phê duyệt, một số Bộ đề xuất bổ sung phương án mới phù hợp thực tiễn, như rút ngắn thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 7 ngày, bãi bỏ một số thủ tục để giảm chi phí tuân thủ.

Nghị quyết được xây dựng nhằm thực thi ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết qua thẩm định cho thấy một số Bộ, ngành vẫn quy định đầu mối tiếp nhận tại Sở hoặc cơ quan chuyên môn, chưa thống nhất thực hiện qua Trung tâm Phục vụ hành chính công. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, quy định thống nhất đầu mối tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa.

Về thành phần hồ sơ, dự thảo đã quy định theo hướng chấp nhận bản sao, bản sao điện tử, không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ quy định nộp bản chính hoặc yêu cầu nộp lại giấy tờ đã cấp.

Do đó, đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng khai thác dữ liệu điện tử, thống nhất sử dụng bản sao, bản sao điện tử, phù hợp Luật Căn cước và yêu cầu chuyển đổi số.

Đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, dự thảo không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy tờ tương ứng; trách nhiệm tra cứu, xác minh phải thuộc về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: MOJ.

Đối với lĩnh vực bất động sản, Thứ trưởng đề nghị làm rõ hơn việc chưa thực thi phương án đơn giản hóa đối với 30 thủ tục hành chính liên quan cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Việc chờ sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản dự kiến đến năm 2026-2027 mới có hiệu lực là thời gian khá dài; cần đánh giá việc tiếp tục duy trì các thủ tục hiện hành có thực sự phù hợp chủ trương triệt để cắt giảm, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 66 hay không.

Đối với việc không thực thi phương án bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng (như quản lý, vận hành nhà chung cư), theo Thứ trưởng, cần rà soát lại sự phù hợp, bởi Luật Đầu tư năm 2020 đã loại bỏ dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nhiều điều kiện còn mang tính can thiệp sâu vào tổ chức, quản trị nội bộ doanh nghiệp, chưa gắn trực tiếp với mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, nên cần tiếp tục cắt giảm.

Thứ trưởng cũng đề nghị rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong dự thảo có liên quan đến các ngành nghề đã bị loại bỏ khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư; với thủ tục phát sinh nhiều thì tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa; còn thủ tục phát sinh ít thì nghiên cứu phương án bãi bỏ, không đưa vào dự thảo để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện quy định về thành phần hồ sơ theo hướng chấp nhận bản sao, bản sao điện tử và khai thác dữ liệu; không yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cơ quan có thẩm quyền phải trực tiếp tra cứu, xác thực thông tin, phù hợp các quy định về cơ chế một cửa và chuyển đổi số; nhất là đối với dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, lý lịch tư pháp, dân cư, bảo hiểm, môi trường…