Tiêu điểm

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 3 lĩnh vực thuộc Bộ Công an quản lý

Việt An

04/09/2025, 14:01

Theo Quyết định được ký ngày 3/9, thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lái xe sẽ được giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc; thời gian giải quyết thủ tục đổi Giấy phép lái xe cũng giảm 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc...

VnEconomy

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1891/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực định danh và xác thực điện tử; quản lý xuất nhập cảnh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đối với thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử, giảm thời gian giải quyết từ 46 ngày xuống còn 31 ngày. Thủ tục thay đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 40 ngày xuống còn 27 ngày. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi Giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục Cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc).

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bỏ thủ tục Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch vì khi Giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử; trường hợp thay đổi tên trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thì các thủ tục: Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi thực hiện thủ tục: Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe), nội dung đơn giản hóa gồm: Thí điểm triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công; thực hiện triển khai đối với các địa phương có dữ liệu hôn nhân đầy đủ.

Lý do thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân.

Đồng thời, bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Công an cắt giảm thủ tục đăng ký xe dịch vụ công trực tuyến đơn giản hóa giấy phép lái xe phí lệ phí Thủ tục hành chính VNelD xác thực điện tử

