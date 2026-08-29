responsAbility huy động hơn 460 triệu USD cho Quỹ Khí hậu Châu Á

Quỹ đã cam kết giải ngân khoảng 204 triệu USD cho 17 doanh nghiệp, tập trung vào năng lượng tái tạo, giao thông điện hóa, hiệu quả năng lượng, kinh tế tuần hoàn. Với các khoản đầu tư dự kiến ​​sẽ giúp cắt giảm khoảng 16 triệu tấn khí thải CO2 trong suốt vòng đời dự án...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: responsAbility

Công ty đầu tư responsAbility có trụ sở tại Zurich đã hoàn tất việc huy động 461 triệu USD cho Quỹ Khí hậu châu Á (Asia Climate Fund), nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư tổ chức với lĩnh vực hạ tầng khí hậu và các doanh nghiệp tại Nam Á và Đông Nam Á.

Đợt huy động cuối cùng đưa Asia Climate Fund trở thành quỹ đầu tư khí hậu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của responsAbility. Các nhà đầu tư tham gia gồm nhiều tổ chức lớn, văn phòng gia đình (family office), các quỹ và tổ chức tài chính phát triển.

THU HẸP KHOẢNG CÁCH TÀI CHÍNH, TIẾP CẬN CÁC NGUỒN VỐN DÀI HẠN CHO KHÍ HẬU

Quỹ cung cấp nguồn vốn tín dụng tư nhân cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, giao thông điện hóa, sử dụng năng lượng hiệu quả và các lĩnh vực liên quan đến khí hậu. Những thị trường này đang thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư khi các nền kinh tế châu Á mở rộng, đẩy mạnh điện khí hóa và gia tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

Đối với các nhà đầu tư tổ chức, chiến lược này mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có nhu cầu vốn lớn trong quá trình chuyển dịch. Tại nhiều nền kinh tế mới nổi ở châu Á, vẫn còn tồn tại khoảng trống tài chính đáng kể.

Châu Á đang ở trung tâm của cả xu hướng gia tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu và quá trình chuyển dịch khí hậu. Đô thị hóa, mở rộng công nghiệp và điện khí hóa đang làm gia tăng nhu cầu đối với hạ tầng năng lượng và giao thông.

Năng lượng tái tạo, năng lượng phân tán, giao thông điện hóa và các công nghệ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng được dự báo sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này vẫn gặp hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn vốn dài hạn.

responsAbility hướng tới thu hẹp khoảng cách này thông qua hình thức tín dụng tư nhân, thay vì chỉ dựa vào đầu tư vốn cổ phần.

Bà Stephanie Bilo, Giám đốc phụ trách Khách hàng và Giải pháp đầu tư tại responsAbility, cho biết việc hoàn tất huy động 461 triệu USD là một cột mốc quan trọng đối với responsAbility và là sự khẳng định mạnh mẽ về niềm tin của các nhà đầu tư. "Điều này cũng phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của quá trình chuyển dịch khí hậu tại châu Á như một cơ hội đầu tư đối với các nhà đầu tư tổ chức," bà nói.

Khu vực châu Á hội tụ quy mô, tốc độ tăng trưởng và nhu cầu vốn đáng kể trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giao thông và hiệu quả năng lượng, đồng thời mang lại tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn được điều chỉnh theo rủi ro thông qua các chiến lược tín dụng tư nhân có kỷ luật.

Quỹ cũng cho thấy vai trò của tài chính hỗn hợp (blended finance) trong việc thu hút nguồn vốn tư nhân vào các thị trường mới nổi.

Theo responsAbility, nguồn vốn ưu đãi đã huy động được lượng vốn thương mại cao hơn hơn 5 lần so với giá trị vốn ưu đãi ban đầu. Cấu trúc này kết hợp nguồn vốn chấp nhận rủi ro từ khu vực công với cam kết của các nhà đầu tư tổ chức tư nhân.

Cách tiếp cận này có thể giảm bớt một số rào cản đầu tư liên quan đến các dự án khí hậu tại các thị trường mới nổi. Đồng thời, mô hình này giúp các nhà quản lý quỹ hình thành những nguồn vốn lớn hơn cho các lĩnh vực có nhu cầu tài chính vượt quá khả năng cung ứng hiện tại.

Đối với các nhà đầu tư tổ chức, cấu trúc này tạo điều kiện tiếp cận các cơ hội tín dụng tư nhân, với sự hỗ trợ của năng lực thẩm định chuyên sâu và hiểu biết về thị trường địa phương.

Mô hình này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh các chính phủ và tổ chức tài chính phát triển đang tìm kiếm cách thức sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn công dành cho khí hậu. Thay vì chỉ tự tài trợ cho các dự án, nguồn vốn ưu đãi có thể được cấu trúc để thu hút lượng vốn tư nhân lớn hơn vào thị trường.

NHỮNG LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU GIẢM PHÁT THẢI CO2

Kể từ khi thành lập, quỹ đã cam kết đầu tư khoảng 204 triệu USD vào 17 doanh nghiệp trong danh mục.

Các khoản đầu tư tập trung vào năng lượng tái tạo, giao thông điện hóa, hiệu quả năng lượng và các doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn. Những lĩnh vực này đang hưởng lợi từ nhu cầu điện gia tăng, quá trình điện hóa phương tiện và áp lực ngày càng lớn đối với các ngành công nghiệp trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Danh mục đầu tư cũng đang tạo ra những kết quả khí hậu có thể đo lường. Tính đến cuối năm 2025, các khoản đầu tư đã góp phần giảm khoảng 8,63 triệu tấn CO₂ trong suốt vòng đời dự án.

responsAbility dự kiến con số này sẽ đạt khoảng 16 triệu tấn CO₂ trong toàn bộ vòng đời của các khoản đầu tư.

Sự kết hợp giữa hiệu quả tài chính và tác động khí hậu có thể đo lường sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi đánh giá các chiến lược chuyển dịch tại các thị trường mới nổi. Khả năng hoàn trả vốn được chứng minh cùng dữ liệu khí hậu đáng tin cậy có thể tác động đến quyết định gia tăng phân bổ vốn của các nhà đầu tư tổ chức vào khu vực này.

Sau khi hoàn tất huy động vốn, responsAbility sẽ tiếp tục phân bổ vốn cho các doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình chuyển dịch năng lượng và mở rộng hạ tầng tại châu Á.

Quỹ cũng là một phép thử đối với khả năng mở rộng mô hình tín dụng tư nhân tại những thị trường có nhu cầu đầu tư khí hậu lớn nhưng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vẫn còn hạn chế.

Đối với các nhà đầu tư, cơ hội không chỉ nằm ở lĩnh vực phát điện từ năng lượng tái tạo. Điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển hạ tầng có khả năng chống chịu đang ngày càng trở thành những cấu phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế châu Á.

Nếu các cấu trúc tài chính hỗn hợp tiếp tục thu hút nguồn vốn thương mại với tỷ lệ tương tự, mô hình này có thể trở thành một công cụ quan trọng để thu hẹp khoảng cách tài chính khí hậu của khu vực. Điều đó không chỉ có ý nghĩa với châu Á, mà còn đối với các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư đang tìm kiếm những mô hình có khả năng đưa nguồn vốn tổ chức lớn hơn vào quá trình giảm phát thải tại các thị trường mới nổi.