Mekong Capital công bố quỹ đầu tư khí hậu 50 triệu USD với hậu thuẫn của Quỹ Khí hậu Xanh

Quỹ mới sẽ tập trung vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tái tạo, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, Lào và Campuchia...

Quỹ tập trung đầu tư vào tối đa 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tái sinh, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại khu vực hạ lưu sông Mekong thuộc Việt Nam và Lào. Ảnh minh hoạ

Mekong Capital vừa ra mắt quỹ đầu tư Mekong Earth Regeneration Fund (MERF), với khoản đầu tư ban đầu 50 triệu USD từ Green Climate Fund (GCF).

Theo thông báo trên website của GCF, quỹ MERF có thời hạn hoạt động 12 năm với quy mô của quỹ có thể tăng lên tới 200 triệu USD.

Quỹ tập trung đầu tư vào tối đa 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tái sinh, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại khu vực hạ lưu sông Mekong thuộc Việt Nam và Lào.

Khoản cam kết từ GCF sẽ được thực hiện thông qua Deutsche Bank, đơn vị đóng vai trò là tổ chức được GCF công nhận để quản lý và triển khai nguồn vốn.

GCF cho rằng hiện nay đầu tư tư nhân vào nông nghiệp phát thải thấp chưa đáp ứng nhu cầu, do những rào cản đến từ chi phí ban đầu cao, thời gian hoàn vốn kéo dài, hạn chế tiếp cận kiến ​​thức, công nghệ và thiếu sự hỗ trợ về chính sách.

Với sự ra đời của MERF, thông qua mô hình tài chính hỗn hợp, quỹ sẽ huy động thêm nguồn vốn từ khu vực tư nhân để mở rộng các mô hình nông nghiệp tái tạo thích ứng với biến đổi khí hậu và các phương thức sử dụng đất phát thải thấp trên toàn khu vực hạ lưu sông Mekong.

Trong vòng đời 12 năm, MERF dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 279.400 người và gián tiếp cho thêm 33.262 người, đồng thời giúp cắt giảm khoảng 8,5 triệu tấn CO2 tương đương. Bên cạnh đó, quỹ cũng kỳ vọng tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Được thành lập vào năm 2001, Mekong Capital là công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư tập trung vào doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Trước khi ra mắt quỹ MERF, Mekong Capital đã quản lý 5 quỹ đầu tư, thực hiện 46 khoản đầu tư vào các doanh nghiệp tại Việt Nam và hoàn tất 35 thương vụ thoái vốn toàn phần.

Các quỹ của Mekong Capital từng rót vốn vào nhiều công ty hiện là những thương hiệu dẫn đầu thị trường tại Việt Nam, như" Thế Giới Di Động, Masan Consumer, PNJ, Traphaco, Golden Gate, YOLA, Pizza 4P’s...