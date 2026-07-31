ECB mở rộng khung tài sản thế chấp, bổ sung tiêu chí khí hậu cho tín dụng doanh nghiệp phi tài chính

Biện pháp này bổ sung cho khung kiểm soát rủi ro hiện hành, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trong quá trình triển khai chính sách tiền tệ của ECB...

Ảnh: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)

Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa quyết định mở rộng việc áp dụng yếu tố khí hậu (climate factors) trong khuôn khổ tài sản bảo đảm của Eurosystem đối với một số khoản tín dụng đủ điều kiện có bên vay là doanh nghiệp phi tài chính.

Quyết định này nhằm tiếp tục củng cố khung quản lý rủi ro của Eurosystem thông qua việc xử lý những bất định tài chính phát sinh từ quá trình chuyển đổi xanh.

Đây là bước tiếp nối sau khi ECB thông qua việc áp dụng yếu tố khí hậu đối với các tài sản có thể giao dịch do doanh nghiệp phi tài chính và các đơn vị liên kết phát hành vào tháng 7/2025; chính sách này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/6/2026.

Theo cập nhật mới nhất, yếu tố khí hậu – vốn có hiệu lực từ ngày 15/6 và trước đây chỉ áp dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính, nhóm tài sản chiếm chưa đến 2% tổng giá trị tài sản bảo đảm được cầm cố – sẽ được mở rộng sang các khoản tín dụng của doanh nghiệp phi tài chính (tức các khoản vay).

Với cập nhật mới, yếu tố khí hậu sẽ được sử dụng để xác định giá trị của các tài sản bảo đảm mà các ngân hàng cầm cố khi tham gia các hoạt động vay vốn từ ngân hàng trung ương. Các khoản vay hiện chiếm khoảng 29% tổng giá trị tài sản bảo đảm được cầm cố.

Các tài sản bảo đảm mà các đối tác sử dụng trong các hoạt động tái cấp vốn của Eurosystem có thể chịu tác động từ những cú sốc chuyển đổi liên quan đến khí hậu, như thay đổi chính sách khí hậu, tiến bộ công nghệ, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các vụ kiện tụng hoặc những điều chỉnh kinh tế vĩ mô trên diện rộng.

Những yếu tố này có thể làm suy giảm giá trị của tài sản bảo đảm, bao gồm cả các khoản tín dụng, đặc biệt trong trường hợp Eurosystem phải thực hiện thanh lý các tài sản đó.

Mức độ nhạy cảm của tài sản bảo đảm đối với các rủi ro chuyển đổi liên quan đến khí hậu càng cao thì mức khấu trừ áp dụng đối với giá trị tài sản bảo đảm càng lớn.

Yếu tố khí hậu sẽ được xác định dựa trên điểm số đánh giá mức độ bất định của từng tài sản, bao gồm ba thành phần: mức độ rủi ro của ngành được xác định từ bài kiểm tra sức chịu đựng về khí hậu (climate stress test) mới nhất của Eurosystem; mức độ phơi nhiễm của bên vay trước các rủi ro chuyển đổi; và thời hạn còn lại của khoản tín dụng.

Trong trường hợp không có dữ liệu ở cấp ngành hoặc cấp doanh nghiệp, Eurosystem có thể sử dụng dữ liệu theo ngành hoặc các nguồn dữ liệu thay thế phù hợp để đánh giá các rủi ro này.

Mức khấu trừ bổ sung tối đa đối với giá trị cuối cùng của tài sản bảo đảm, bao gồm cả trái phiếu và các khoản tín dụng, sẽ là 5%. ECB cũng cho biết sẽ không công bố công khai các yếu tố khí hậu áp dụng cho từng khoản tín dụng riêng lẻ.

Biện pháp này dự kiến sẽ được triển khai sớm nhất vào cuối năm 2027. Các giá trị của yếu tố khí hậu sẽ được cập nhật hàng năm, theo cùng quy trình đang áp dụng đối với trái phiếu do doanh nghiệp phi tài chính phát hành, nhằm phản ánh những dữ liệu mới nhất liên quan đến biến đổi khí hậu.