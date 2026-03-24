RiverSpa Townshop nâng tầm giá trị sống tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld
Khánh Huyền
24/03/2026, 16:19
Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng “bespoke wellness” (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.
TRẢI NGHIỆM “THỦY LIỆU PHÁP” TẠI GIA
Theo số liệu của Global Wellness Institute 2025, nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu tăng 7,9% trong giai đoạn 2023-2024, đạt 6,8 nghìn tỷ USD, gấp đôi so với 2013. Quy mô này lớn hơn kinh tế xanh, công nghệ thông tin, du lịch và thể thao.
Trong 11 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tăng nhanh nhất là bất động sản wellness với 19,5%/năm và sức khỏe tinh thần với 12,4%/năm. Lĩnh vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 7,6%/năm giai đoạn 2024-2029, đạt khoảng 9,8 nghìn tỷ USD vào năm 2029.
Tương đồng với nhịp độ thị trường, báo cáo của McKinsey & Company chỉ ra sự dịch chuyển sâu sắc trong hành vi phân bổ dòng tiền của tệp khách hàng cao cấp, ưu tiên cho các trải nghiệm “bespoke wellness” - mô hình chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa theo nhu cầu và chuẩn mực sống riêng.
Nắm bắt nhu cầu sở hữu không gian sống gắn liền với chăm sóc sức khỏe, CaraWorld ra mắt dòng sản phẩm RiverSpa Townshop tại phân khu Sông Town, mỗi căn được trang bị hồ Jacuzzi nối liền với dòng sông cảnh quan phía sau nhà. Hệ thống Jacuzzi được tích hợp công nghệ thủy liệu pháp chuyên nghiệp với các vòi phun áp lực đa điểm tác động êm ái vào hệ cơ - khớp, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Với sự chăm chút trong từng chi tiết tiện ích, RiverSpa Townshop đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vào ngay trong không gian sống thường nhật. Ngôi nhà không chỉ để ở hay nghỉ dưỡng, mà còn là nơi gia chủ chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Việc ngâm mình trong hồ Jacuzzi hỗ trợ thả lỏng cơ thể, giảm mỏi cơ, kích thích tuần hoàn, cân bằng cảm xúc và phục hồi năng lượng một cách tự nhiên. Giữa khung cảnh thư thái bên sông, mỗi ngày sống tại RiverSpa Townshop vì thế trở nên đầy tận hưởng như trải nghiệm một liệu trình spa được thiết kế riêng cho gia chủ.
NHÂN ĐÔI GIÁ TRỊ VỚI TẦM NHÌN “SONG THỦY”
Nếu hồ Jacuzzi riêng mang đến lợi ích phục hồi thể chất mỗi ngày, thì không gian mặt nước bao quanh lại bồi đắp giá trị thư giãn ở tầng sâu hơn về tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bên cạnh tác dụng thả lỏng cơ bắp, hỗ trợ tuần hoàn và giảm căng cứng cơ thể, việc sống gần mặt nước còn có khả năng kích hoạt trạng thái “Blue Mind”, giúp tâm trí dần trở về trạng thái an tĩnh, cân bằng.
Tại phân khu Sông Town, mỗi dãy Townshop sở hữu dòng sông cảnh quan uốn lượn sát thềm nhà, đưa thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sống giữa lòng vịnh biển Cam Ranh. Trong đó, dòng sản phẩm RiverSpa Townshop nâng trải nghiệm bayfront lên một tầng giá trị khác khi kết hợp công nghệ thủy liệu pháp hiện đại, tạo nên sự giao thoa của hai lớp mặt nước trong cùng một không gian sống: Một bên là dòng chảy êm đềm, tĩnh tại của con sông cảnh quan phía sau nhà; một bên là hồ Jacuzzi riêng tư được tích hợp ngay tại gia. Đặc biệt, thiết kế giật cấp với cao độ tinh tế mang đến cảm giác như đang thả mình thư giãn trên mặt sông vô cực.
Với sự cộng hưởng giữa kiến trúc hiện đại và công nghệ chăm sóc cơ thể, giữa tính thẩm mỹ và công năng thực tế, giữa nhịp sống tiện nghi và các liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên, RiverSpa được định vị là phiên bản Townshop giới hạn trong tổng thể phân khu Sông Town, mang đến trải nghiệm đỉnh cao của sự hưởng thụ. Đặc biệt, khi tọa lạc trong tiểu khu Maroc – nơi định hình phong cách sống giàu cảm xúc và tính thẩm mỹ, dòng sản phẩm này càng hoàn thiện trải nghiệm sống ở một chuẩn mực cao hơn.
Thông qua RiverSpa Townshop, CaraWorld cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong tư duy phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Với giới tinh hoa, đây không chỉ là quyết định đầu tư vào tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội, mà còn là đầu tư vào một phong cách sống bền vững và đầy bản sắc.
Hà Nội: Giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025
Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...
Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...
Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững
Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.
Đông Bắc TP.HCM tăng giá: Chuộng dự án hiện hữu, nâng tiêu chuẩn mua nhà
Sau sáp nhập, hiện tượng “giá căn hộ Bình Dương cũ” nhìn bề ngoài là câu chuyện về giá, nhưng phần lõi lại là sự thay đổi của chuẩn thị trường. Và Đông Bắc TP.HCM trở thành nơi phản ứng nhanh nhất, vì vừa có lực cầu lớn, vừa là “cửa ngõ” kết nối vào lõi đô thị.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: