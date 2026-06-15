Tây Ninh: Lễ hội núi Bà Đen lần đầu tổ chức loạt trải nghiệm văn hóa quy mô lớn
Nguyệt Hà
15/06/2026, 11:52
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Phía
sau các nghi lễ truyền thống là một chiến lược rõ nét của địa phương và doanh nghiệp
khai thác điểm đến, biến
một điểm hành hương tín ngưỡng thành sản phẩm du lịch có sức hút quanh năm, kéo
dài thời gian lưu trú và mở rộng đối tượng du khách ngoài cộng đồng Phật tử
truyền thống.
KHI
TÍN NGƯỠNG TRỞ THÀNH NỀN TẢNG CHO SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM
Mỗi
năm vào đầu tháng 5 âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi tìm
về núi Bà Đen để tham dự Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu — một trong những lễ hội
tín ngưỡng quan trọng nhất của vùng Nam Bộ. Các nghi lễ truyền thống như lễ tắm
Bà, tụng kinh niệm Phật, lễ cáo yết, lễ cúng ngọ vẫn được cử hành theo nghi
thức cổ truyền tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Điện Bà.
Năm nay, lần đầu tiên, núi Bà Đen bổ sung thêm hai sản phẩm trải nghiệm hoàn
toàn mới: Lễ hội Nghệ nhân tạo hình trái cây quy mô lớn và con đường tranh sơn
mài kể chuyện huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu.
Với
chủ đề "Vạn Pháp Tụ Linh Sơn", Lễ hội Nghệ nhân tạo hình trái cây quy
tụ các nghệ nhân từ Tây Ninh và nhiều địa phương trên cả nước, lấy cảm hứng từ
các công trình tâm linh tiêu biểu trên đỉnh núi — tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn,
tôn tượng Bồ Tát Di Lặc và tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni.
Đây là lần đầu
tiên một lễ hội tâm linh kết hợp với các lễ hội văn hóa khác được tổ chức tại núi Bà Đen với quy mô lớn, đi kèm các
hoạt động giao lưu, thưởng thức trái cây đặc sản và chương trình nghệ thuật
xuyên suốt thời gian lễ hội.
Song
song với đó, lần đầu tiêndu khách có thể tìm hiểu các giai
thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát thông qua một con đường tranh sơn mài gồm 20
bức tranh khổ lớn, do các họa sĩ tên tuổi và chuyên gia văn hóa thực hiện, kể
lại hành trình từ nàng Lý Thị Thiên Hương đến khi được vua Gia Long sắc phong
là Linh Sơn Thánh Mẫu.
Cùng với nghi thức dâng đăng vào tối thứ Bảy tại quảng
trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, núi Bà Đen đang hình thành một
chuỗi điểm chạm trải nghiệm hoàn chỉnh: từ tâm linh, nghệ thuật, văn hóa đến
cảnh quan, trong một khu vực địa lý gói gọn trên đỉnh núi.
Về
mặt sản phẩm du lịch, đây là cách tiếp cận đáng chú ý: thay vì chỉ dựa vào nhu
cầu hành hương theo mùa vụ — vốn tập trung cao điểm vào đầu năm và các ngày lễ
vía cố định, việc bổ sung các lớp trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật giúp kéo dài
thời gian lưu trú của du khách tại khu vực và tạo lý do quay lại ngoài mục đích
tín ngưỡng đơn thuần.
Một lễ hội trái cây hay một con đường tranh nghệ thuật có
thể thu hút cả nhóm khách không theo đạo Phật, gia đình có trẻ nhỏ, hoặc khách
quốc tế tìm kiếm trải nghiệm văn hóa bản địa,
những nhóm khách mà các lễ hội tín ngưỡng truyền thống thường khó tiếp cận.
Đáng
chú ý, việc lựa chọn hình thức nghệ thuật tạo hình từ trái cây và tranh sơn mài, hai
loại hình gắn liền với đời sống nông nghiệp và mỹ thuật truyền thống Nam Bộ cũng là một cách để gắn kết câu chuyện văn hóa địa phương với sản phẩm du lịch,
thay vì du nhập các mô hình giải trí chung chung thiếu bản sắc.
Đây là hướng đi
mà nhiều điểm đến tâm linh lớn trên thế giới,
từ Lumbini ở Nepal đến các điểm hành hương tại Nhật Bản,
đã áp dụng thành công: lấy chính câu chuyện và di sản văn hóa bản địa làm
nguyên liệu cho trải nghiệm, vừa giữ được tính xác thực vừa tạo ra giá trị kinh
tế mới.
TÂY
NINH VÀ BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SAU SÁP NHẬP
Lễ
vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu diễn ra trong bối cảnh núi Bà Đen, với
hệ thống cáp treo và quần thể tâm linh trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, đã trở thành một trong những điểm đến thu hút
lượng khách lớn nhất khu vực miền Đông Nam Bộ trong những năm gần đây.
Đối với
Tây Ninh, một địa phương mà cơ cấu ngành kinh
tế trước đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp biên mậu, du lịch tâm
linh gắn với núi Bà Đen đang dần trở thành một trụ cột kinh tế dịch vụ quan
trọng, kéo theo sự phát triển của hệ thống lưu trú, ẩm thực và vận tải khu vực.
Bên cạnh đó, việc đầu tư vào các sản phẩm trải nghiệm mới,
đòi hỏi huy động lực
lượng không nhỏ nghệ nhân, họa sĩ và chuyên gia văn
hóatừ nhiều địa phương. Điều này
cũng phản ánh xu hướng chuyển dịch về sản phẩm chung
của các điểm đến du lịch tâm linh lớn tại Việt Nam, đó là chuyển từ mô hình "điểm đến mùa vụ" sang mô hình
"điểm đến trải nghiệm quanh năm", nơi giá trị kinh tế không chỉ đến
từ số lượt khách trong các ngày lễ chính mà từ tổng thời gian lưu trú, mức chi
tiêu trung bình và tỷ lệ khách quay lại.
Trong
bối cảnh nhiều địa phương đang tìm cách định vị lại không gian phát triển kinh
tế sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, các điểm đến du lịch có sức hút
vùng như núi Bà Đen đóng vai trò như một "lực kéo" thu hút dòng khách
và đầu tư dịch vụ lan tỏa ra khu vực xung quanh, từ
các tuyến đường kết nối, cơ sở lưu trú đến các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản
địa phương... được tiêu thụ tại chỗ thông qua các lễ hội như Lễ hội Nghệ nhân tạo
hình trái cây vừa được tổ chức lần đầu năm nay.
Lễ
vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu năm nay, với các trải nghiệm "độc nhất vô
nhị" lần đầu được giới thiệu, không chỉ là sự kiện văn hóa tín ngưỡng đơn
lẻ mà còn là một "phép thử" cho hướng đi dài hạn của du lịch Tây Ninh. Bài toán đặt ra đó là, liệu các
sản phẩm trải nghiệm mới có thể trở thành hoạt động thường niên, tạo ra giá trị
kinh tế bền vững vượt ra ngoài khuôn khổ một mùa lễ hội,
hay chỉ là điểm nhấn mang tính thời điểm. Câu trả lời sẽ phần
nào định hình quỹ đạo phát triển của ngành dịch vụ du lịch tại Tây Ninh trong
những năm tới.
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