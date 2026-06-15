Sự kiện cộng đồng bảo mật BSides Hanoi trở lại với chủ đề “No Human”

Sự kiện do Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) - thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group, phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) và Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức.

BSIDES HANOI 2026 ĐẶT CÂU HỎI VỀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG KỶ NGUYÊN AI

Tiếp nối hành trình kết nối cộng đồng bảo mật tại Việt Nam, BSides Hanoi 2026 lựa chọn chủ đề “No Human” - một góc nhìn mới về tác động ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo đối với an ninh mạng.

Khi các hệ thống AI ngày càng có khả năng tự động ra quyết định, thực hiện nhiệm vụ và tương tác với thế giới số, những nhận định truyền thống về vai trò của con người trong không gian mạng đang được nhìn nhận lại. Từ việc trực tiếp thực thi, con người dần chuyển sang thiết kế, giám sát và định hướng các hệ thống thông minh vận hành ở quy mô ngày càng lớn.

Xoay quanh chủ đề này, BSides Hanoi 2026 sẽ tập trung vào những nội dung như việc ứng dụng AI và tự động hóa trong hoạt động tấn công mạng, các hệ thống phòng thủ và phát hiện tự động, xu hướng loại bỏ các điểm nghẽn do yếu tố con người trong vận hành an ninh mạng, cũng như những vấn đề liên quan đến niềm tin số, tuân thủ, pháp lý và kiểm soát rủi ro trong kỷ nguyên AI.

Ông Trương Đức Lượng - Chủ tịch HĐQT VSEC, thành viên Hội đồng chuyên môn.

Ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VSEC, chia sẻ: “Tại sự kiện BSides Hanoi năm ngoái, rất nhiều bài trình bày với các chủ đề khác nhau từ bảo vệ, tấn công đến quy định pháp lý và AI là sợi dây kết nối các chủ đề. Năm nay, AI vẫn là một yếu tố quan trọng của hội thảo và giúp mọi người tiếp cận thực tế hơn từ góc nhìn kỹ thuật, góc nhìn chuyên gia cho những mảng chuyên sâu hơn trong an ninh mạng, từ tấn công ứng dụng web đến theo dõi mã độc. Hội thảo năm nay được thiết kế để giúp mọi người hình dung trực quan hơn về các hiểm họa an ninh mạng, kỹ thuật tấn công, mã độc lây nhiễm có thể không mới nhưng với sự hỗ trợ của AI thì chúng đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Vậy chúng ta cần phản ứng như thế nào?”.

TỪ “AI HACK YOU” ĐẾN “NO HUMAN”: MỞ RỘNG GÓC NHÌN VỀ AI VÀ TƯƠNG LAI CỦA AN NINH MẠNG

Chủ đề “No Human” là bước tiếp nối những thảo luận được khởi tạo từ mùa đầu tiên của Bsides Hanoi.

Ra mắt lần đầu vào tháng 10/2025 với chủ đề “AI Hack YOU”, BSides Hanoi đặt ra một trong những thách thức cấp thiết của kỷ nguyên số: AI không chỉ là công cụ phòng thủ mà còn đang trở thành tác nhân thúc đẩy các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, từ tổng hợp danh tính giả, mạo danh giọng nói đến các chiến dịch social engineering quy mô lớn.

Sự kiện đã thu hút hơn 200 lượt đăng ký, quy tụ hơn 150 chuyên gia tham dự trực tiếp đến từ nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái số. Các phiên thảo luận về AI fraud, khía cạnh pháp lý trong an ninh mạng và kỹ thuật tấn công thực chiến đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Chất lượng nội dung và trải nghiệm chương trình được phản ánh qua tỷ lệ hài lòng đạt 92% theo khảo sát sau sự kiện.

Những chủ đề được đưa ra tại BSides Hanoi cũng tiếp tục được cộng đồng và các kênh truyền thông chuyên ngành quan tâm, góp phần đưa BSides Hanoi trở thành một điểm hẹn đáng chú ý của cộng đồng an ninh mạng tại Việt Nam.

BSides Hanoi 2025 mở ra không gian chia sẻ và đối thoại về những thách thức bảo mật trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Chính những thảo luận được khơi mở từ mùa đầu tiên đã tạo tiền đề để Bsides Hanoi 2026 tiếp tục mở rộng phạm vi đối thoại, từ câu chuyện về sự liên quan của AI với các cuộc tấn công mạng sang câu hỏi lớn hơn về một tương lai nơi con người và AI tương tác, phối hợp và chia sẻ vai trò trong thế giới số.

KHÔNG GIAN KẾT NỐI UY TÍN CHO CỘNG ĐỒNG AN NINH MẠNG VIỆT NAM

Bên cạnh các phiên tham luận chuyên sâu, BSides Hanoi 2026 còn mang đến các khóa đào tạo thực hành và nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu. Chương trình dự kiến bao gồm các phiên Technical Talks, thảo luận chuyên đề, các khóa đào tạo thực hành về an ninh mạng và hoạt động kết nối dành cho diễn giả, chuyên gia cùng các khách mời trong cộng đồng.

Để bảo đảm chất lượng học thuật và tính thực tiễn của nội dung, toàn bộ bài tham luận được lựa chọn thông qua quy trình phản biện độc lập bởi Hội đồng Chuyên môn quốc tế gồm 7 chuyên gia an ninh mạng đến từ Việt Nam, Singapore, Úc và Hoa Kỳ. Hội đồng do TS. Nguyễn Anh Quỳnh (NTU Singapore) giữ vai trò Trưởng ban, cùng sự tham gia của các chuyên gia đến từ VSEC, Verichains, Galah Cyber, Division Zero, runZero và AWS. Mỗi bài tham luận đều được đánh giá và phản hồi chi tiết bởi các thành viên hội đồng trước khi được chấp thuận, nhằm bảo đảm tính chuyên môn, giá trị thực tiễn và chất lượng thảo luận tại sự kiện.

Trong bối cảnh AI đang tạo ra những thay đổi chưa từng có đối với an ninh mạng toàn cầu, BSides Hanoi 2026 kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối cộng đồng, nơi những ý tưởng mới, nghiên cứu chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ rộng rãi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng an ninh mạng Việt Nam và khu vực.

Thông tin sự kiện:

Tên sự kiện: BSides Hanoi 2026 – NO HUMAN | Attack & Defense.

Thời gian tổ chức: Ngày 5/8/2026

Địa điểm: Hà Nội

Hình thức: tham dự trực tiếp, giới hạn số lượng vé

Website chính thức & đăng ký: https://www.bsideshanoi.net

Hạn gửi bài tham luận: 23:59:59 (GMT+7) ngày 30/6/2026

Thông tin truyền thông:

Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC)

Email: contact@bsideshanoi.net

Điện thoại: (+84) 91 800 2056

BSides là chuỗi sự kiện an ninh mạng cộng đồng phi lợi nhuận được thành lập tại Las Vegas vào năm 2009 và hiện đã phát triển thành một mạng lưới toàn cầu với hơn 271 thành phố tại 68 quốc gia. Điểm khác biệt của BSides nằm ở cam kết duy trì tính độc lập trong nội dung chuyên môn, với các bài trình bày và chủ đề thảo luận được lựa chọn thông qua quy trình đánh giá riêng, không chịu tác động từ các hoạt động thương mại hay tài trợ. BSides Hanoi lần đầu được đưa về Việt Nam vào tháng 10/2025, tiếp tục theo đuổi tinh thần này nhằm kiến tạo một không gian chia sẻ tri thức cởi mở, thực chất và lấy cộng đồng làm trung tâm.