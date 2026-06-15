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Không lo trụ, dòng tiền vào mạnh đẩy giá cổ phiếu tăng diện rộng

Kim Phong

15/06/2026, 12:06

Thông tin Mỹ - Iran “chốt” được thỏa thuận hòa bình đã tạo động lực hưng phấn khá tích cực trong phiên giao dịch sáng nay. Dù VIC, VHM và nhóm dầu khí lao dốc nhưng phần còn lại của thị trường vẫn tăng giá khá mạnh.

Các cổ phiếu nhóm Vin và dầu khí đang ảnh hưởng lớn tới điểm số.
Các cổ phiếu nhóm Vin và dầu khí đang ảnh hưởng lớn tới điểm số.

VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng rất nhẹ 0,16% tương đương +2,93 điểm. Dù vậy độ rộng rất tốt với 180 mã tăng và 103 mã giảm. VN30-Index khá hơn, tăng 0,61% với 20 mã tăng và 9 mã giảm.

Nếu nhìn từ độ rộng, thị trường không kém. Điểm số yếu là do các trụ tác động lớn. VIC giảm 1,33%, VHM giảm 0,87%, GAS giảm 3,06%, BSR giảm 5,52%, PLX giảm 3,25% đã lấy đi hơn 8 điểm của VN-Index.

Diễn biến giảm giá ở nhóm dầu khí không có gì bất ngờ. Sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc. Dầu WTI giao sau đã về sát 80 USD/thùng còn Brent khoảng 83 USD/thùng. Điều khiến VN-Index gặp trở ngại là nhóm Vin cũng suy yếu. VIC giảm sâu nhất có lúc bốc hơi 5,52% so với tham chiếu, VHM thậm chí giảm sàn. Ngoài các trụ Vin và dầu khí, nhóm blue-chips chỉ thêm ACB, HDB, SAB là đỏ nhẹ.

Phần còn lại khá tốt, nhóm VN30 ghi nhận 10 cổ phiếu đang tăng trên 1%. Dẫn đầu là HPG tăng 3,23%, SSI tăng 2,87%, MWG tăng 2,75%. Sức mạnh của nhóm ngân hàng không đều là một thiệt thòi cho các chỉ số trong việc nỗ lực cân bằng áp lực giảm điểm của nhóm Vin và dầu khí. Các blue-chips ngân hàng chỉ có BID tăng 1,22%, LPB tăng 1,21%, MBB tăng 1,01%. Nhóm nhỏ hơn có MSB, EIB, SGB nhưng ảnh hưởng rất hạn chế.

Một điều cũng khá bất ngờ là dòng tiền không mạnh đột biến ở rổ VN30, nhóm này tăng thanh khoản khoảng 20% so với sáng phiên trước tương đương 960 tỷ đồng. Trong khi đó toàn sàn HoSE ghi nhận tăng hơn 41%, tương đương 2.744 tỷ đồng.

Trong 180 cổ phiếu đang xanh của VN-Index có 96 mã tăng hơn 1% và VN30 chỉ đóng góp 10 mã. Thanh khoản hàng đầu cũng không hẳn chỉ có blue-chips: VIX khớp 541,1 tỷ, giá tăng 2,35%; VND khớp 239,4 tỷ, giá tăng 4,09%; GEX khớp 234 tỷ, giá tăng 3,05%; GEE khớp 145,6 tỷ, giá tăng 3,02%; GEL khớp 144,8 tỷ, giá tăng 6,89%; VCI khớp 101,4 tỷ, giá tăng 2,12%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Tính chung thanh khoản của 96 cổ phiếu mạnh nhất trong VN-Index đang chiếm 45,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Việc dòng tiền dịch chuyển sang các cổ phiếu tầm trung là một chuyển biến tốt, thể hiện sự tự tin cao hơn trong bối cảnh VN-Index không phản ánh đúng diễn biến.

Trong nhóm đi ngược dòng, giao dịch rất nhỏ và trừ nhóm Vin, dầu khí thì không có mã nào đáng chú ý. DCM giảm 1,7% với 83,8 tỷ đồng; SIP giảm 1,15% với 23,8 tỷ; CTR giảm 1,71% với 19,3 tỷ; PVP giảm 2,59% với 7,8 tỷ… là số ít còn lại đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đẩy mạnh giao dịch hơn đáng kể, phía mua đạt 1.246 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 5. Phía bán cũng rất cao, đạt 1.722 tỷ tương ứng bán ròng 476 tỷ đồng. VHM bị xả lớn nhất -139,4 tỷ, VIC -109,2 tỷ, VPB -71,2 tỷ, CTG -57,3 tỷ, BSR -52,8 tỷ. Phía mua ròng có HPG +109,9 tỷ, GMD +70,8 tỷ, VJC +39,8 tỷ, MWG +49 tỷ, VIX +47,7 tỷ.

Với mức tăng rất nhẹ sáng nay VN-Index đang tạo nên trạng thái “bối rối” về mặt kỹ thuật. Chỉ số chưa giành lại được mốc 1800 điểm (chốt phiên đạt 1794,58 điểm) trong khi nguy cơ phá vùng đi ngang ngắn hạn tuần trước lại hiện hữu khi các trụ quá yếu. Lúc thấp nhất sáng nay chỉ số thậm chí rơi về 1775,72 điểm, giảm xấp xỉ 1%.

Tuy nhiên tâm lý thị trường hiện đang khá tích cực khi nhà đầu tư bỏ qua ảnh hưởng điểm số để giao dịch. Thanh khoản phục hồi khá đi kèm với độ rộng mạnh mẽ. Thống kê có xấp xỉ 42% số cổ phiếu phát sinh giao dịch trên HoSE ghi nhận biên độ trượt giá quá 1% so với mức cao nhất đầu ngày. Đây là tín hiệu của áp lực bán đang tăng lên. Nhìn từ độ rộng, lúc tốt nhất sàn HoSE có tới 209 mã tăng/41 mã giảm và cuối phiên còn 180 mã tăng và 103 mã giảm. Như vậy mức độ đảo chiều cũng không phải là ít.

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