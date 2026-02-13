Thứ Sáu, 13/02/2026

Dân sinh

Hà Nội nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm cho đối tượng chính sách

Nhật Dương

13/02/2026, 13:13

TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách của thành phố, qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu được giao đến năm 2030 đạt 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, có 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 10% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 50% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội… 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số các nhiệm vụ.

Trước hết, cần thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cần được ưu tiên; đưa các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, từng giai đoạn của thành phố và từng địa phương.

Tập trung phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tiếp tục rà soát, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách của TP. Hà Nội.

Việc giảm tối đa tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đóng không đầy đủ cũng cần được chú trọng, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Qua đó để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xử phạt vi phạm hành chính và chuyển cơ quan chức năng điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững Quỹ Bảo hiểm y tế cũng được nhấn mạnh; sử dụng hiệu quả dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao đảm bảo quyền lợi của người tham gia; có các giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quản lý chặt chẽ việc giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ.

Đặc biệt, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cần kịp thời, đúng quy định; tăng cường công tác quản lý người hưởng; tiếp tục hướng dẫn người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Nhiệm vụ nữa cũng được tính đến là nghiên cứu, triển khai thí điểm các gói bảo hiểm y tế bổ sung, góp phần giúp người dân giảm gánh nặng chi phí tự chi trả khi khám chữa bệnh, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc và dịch vụ y tế ngoài phạm vi bảo hiểm y tế hiện hành, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và kiểm soát chi phí y tế hiệu quả, bền vững.

bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế đối tượng chính sách

