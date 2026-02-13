Hơn 100 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh tuyển dụng gần 8.300 lao động

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
13/02/2026, 14:43
Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất, may mặc và dịch vụ...
Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 101 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong đó, 14 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 100 lao động.
Tổng số lao động cần tuyển từ 101 doanh nghiệp là 8.276 người. Xét theo trình độ chuyên môn, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn nhất với 6.488 chỉ tiêu; trình độ trung cấp, cao đẳng 1.472 chỉ tiêu; trình độ đại học 316 chỉ tiêu.
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn. Dẫn đầu là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast với 3.000 lao động. Công ty Cổ phần May Fivestar Hà Tĩnh cần tuyển 1.000 lao động.
Một số doanh nghiệp khác cũng có nhu cầu tuyển dụng cao như: Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (500 lao động), Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Apparel Tech Hà Tĩnh (500 lao động), Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (500 lao động).
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach (Hà Tĩnh) tuyển 340 lao động; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy 230 lao động; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh 200 lao động; Công ty May Thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân 200 lao động; Công ty Nhựa bao bì Vinh (Hà Tĩnh) 200 lao động.
Về lĩnh vực ngành nghề, nhóm sản xuất chế tạo và logistics có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với 26 doanh nghiệp, tổng cộng 4.440 lao động. Lĩnh vực may mặc có 9 doanh nghiệp, cần tuyển 2.810 lao động. Lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và các ngành nghề khác có 66 doanh nghiệp, với nhu cầu 1.026 lao động.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, nhu cầu tuyển dụng tăng cao vào thời điểm trước và sau Tết là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn đang được duy trì ổn định và có xu hướng mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương.
