Hơn 100 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh tuyển dụng gần 8.300 lao động

Nguyễn Thuấn

13/02/2026, 14:43

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất, may mặc và dịch vụ...

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc tuyển dụng, mở rộng sản xuất đầu năm 2026
Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc tuyển dụng, mở rộng sản xuất đầu năm 2026

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 101 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong đó, 14 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 100 lao động.

Tổng số lao động cần tuyển từ 101 doanh nghiệp là 8.276 người. Xét theo trình độ chuyên môn, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn nhất với 6.488 chỉ tiêu; trình độ trung cấp, cao đẳng 1.472 chỉ tiêu; trình độ đại học 316 chỉ tiêu.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn. Dẫn đầu là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast với 3.000 lao động. Công ty Cổ phần May Fivestar Hà Tĩnh cần tuyển 1.000 lao động.

Một số doanh nghiệp khác cũng có nhu cầu tuyển dụng cao như: Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (500 lao động), Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Apparel Tech Hà Tĩnh (500 lao động), Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (500 lao động).

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach (Hà Tĩnh) tuyển 340 lao động; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy 230 lao động; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh 200 lao động; Công ty May Thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân 200 lao động; Công ty Nhựa bao bì Vinh (Hà Tĩnh) 200 lao động.

Về lĩnh vực ngành nghề, nhóm sản xuất chế tạo và logistics có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với 26 doanh nghiệp, tổng cộng 4.440 lao động. Lĩnh vực may mặc có 9 doanh nghiệp, cần tuyển 2.810 lao động. Lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và các ngành nghề khác có 66 doanh nghiệp, với nhu cầu 1.026 lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, nhu cầu tuyển dụng tăng cao vào thời điểm trước và sau Tết là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn đang được duy trì ổn định và có xu hướng mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương.

Giải quyết việc làm gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Huế

08:25, 10/02/2026

Giải quyết việc làm gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Huế

Các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển hơn 32.000 lao động

14:05, 21/01/2026

Các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển hơn 32.000 lao động

cơ hội việc làm Công ty May Fivestar công ty VinFast ngành sản xuất chế tạo nhu cầu tuyển dụng lao động tuyển dụng lao động Hà Tĩnh

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh khánh thành công viên tưởng niệm Covid-19 rộng 4,3 ha

TP. Hồ Chí Minh khánh thành công viên tưởng niệm Covid-19 rộng 4,3 ha

TP. Hồ Chí Minh vừa khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, vốn hơn 263 tỷ đồng, chuyển 4,3 ha đất bỏ hoang thành không gian công cộng. Công trình không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 mà còn góp phần mở rộng mảng xanh đô thị...

Thăng trầm nghề ươm tơ bên dòng sông Chu

Thăng trầm nghề ươm tơ bên dòng sông Chu

Từ một làng nghề nhộn nhịp bên sông Chu, Hồng Đô hôm nay lặng lẽ hơn khi nghề ươm tơ dần mai một. Giữa dòng chảy đổi thay của đời sống kinh tế, vẫn có những người âm thầm giữ nghề như cách níu lại ký ức quê hương.

Đề xuất tăng thêm mức đãi ngộ cho cán bộ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Đề xuất tăng thêm mức đãi ngộ cho cán bộ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Nhân sự làm việc tại Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được đề xuất hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng và phụ cấp...

Hà Nội nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm cho đối tượng chính sách

Hà Nội nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm cho đối tượng chính sách

TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách của thành phố, qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Công an thành phố Hà Nội vừa đưa thông tin cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

