Đề xuất tăng thêm mức đãi ngộ cho cán bộ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Nhân sự làm việc tại Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được đề xuất hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng và phụ cấp...

Bộ Tư pháp vừa công khai tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý là cơ quan soạn thảo đã đề xuất nhiều chính sách đặc thù nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ nhân sự làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, các tranh chấp đầu tư quốc tế phát sinh mới tiếp tục gia tăng với giá trị tranh chấp ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, uy tín và môi trường đầu tư nếu thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan. Có những tranh chấp đặc biệt phức tạp về nội dung, giá trị nhà đầu tư nước ngoài yêu cầu nhà nước bồi thường đặc biệt lớn.

Cùng với đó, yêu cầu phải đầu tư nhiều nguồn lực như chi phí pháp lý, nhân lực… để giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế. Đặc biệt, Bộ Tư pháp cũng chỉ ra hiện tượng “chảy máu chất xám” trong đội ngũ cán bộ làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Tư pháp đề xuất thành lập Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - đơn vị sự nghiệp được thành lập thuộc Cục Pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Bộ Tư pháp.

Về chính sách đãi ngộ, Bộ Tư pháp đề xuất nhân sự làm việc tại Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng và phụ cấp.

Nhân sự làm việc tại trung tâm được ưu tiên tham gia khóa đầu tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài; được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động của luật sư công.

Điều 17 dự thảo cũng quy định cơ chế, chính sách đối với các cán bộ làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, những nhân sự này được hưởng cơ chế tiền lương và chế độ đãi ngộ đặc thù quy định tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Nhân sự tham gia công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được hưởng chế độ thù lao, bồi dưỡng, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực và các chế độ ưu tiên khác theo quy định của Chính phủ; được bảo đảm điều kiện làm việc, tiếp cận thông tin theo yêu cầu của công việc.

Đặc biệt, Bộ Tư pháp cũng đề nhân sự tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các bộ, ngành địa phương được loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức và của cấp có thẩm quyền;

Mặt khác, được ưu tiên quy hoạch, biệt phái, điều động, luận chuyển giữa các bộ, ngành, địa phương; được rút ngắn thời gian xét nâng lương, nâng ngạch cao hơn, nâng ngạch vượt cấp hoặc bố trí vào vị trí lãnh đạo, quản lý trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực, thành tích làm việc.