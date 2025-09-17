Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Hãng tin Bloomberg ngày 16/9 cho biết, Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của du khách Trung Quốc. Sự bùng nổ của Việt Nam là một phần của thay đổi lớn trong ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á…
Mới đây tờ Bangkok Post cũng nhận định, làn sóng du khách Trung Quốc
đã góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam đạt kỷ lục trong năm nay, đồng thời giúp Việt Nam
trở thành điểm đến hàng đầu khu vực của du khách đại lục.
Hai tờ táo này nhấn mạnh,
nỗi lo ngại về lừa đảo và bắt cóc cũng như một số căng thẳng chính trị là lý do chính khiến
du khách tránh xa Thái Lan. Dự báo lượng du khách Trung Quốc đến nước này giảm mạnh
khoảng 35% trong năm nay.
Theo China Trading Desk, đơn vị theo dõi du lịch và chi tiêu
thẻ tín dụng Trung Quốc, sự chuyển hướng này có thể đồng nghĩa với việc
Thái Lan mất 3,5 tỉ USD doanh thu. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi làn sóng
du khách Trung Quốc tự túc mới, báo hiệu một sự thay đổi cơ bản trong sở thích
của thị trường du lịch lớn nhất thế giới.
"Đối với nhóm du khách Trung Quốc
mới này, Việt Nam mang đến những điều mới mẻ", Subramania Bhatt, Giám đốc
điều hành của China Trading Desk, cho biết. "Nhiều du khách cảm thấy Việt
Nam có phần khác biệt và chân thực hơn".
TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt
khách quốc tế. Trong đó du khách đến từ Trung Quốc - thị trường nguồn lớn nhất
- tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, tính đến tháng 8. Chi tiêu của du khách cũng
đang thúc đẩy doanh số bán lẻ du lịch của Việt Nam, vốn đã tăng vọt khoảng 51%
trong 8 tháng đầu năm nay so với năm ngoái, theo công ty phân tích thị trường
BMI.
Chưa hài lòng với kết quả đạt được, chính phủ Việt Nam và
các công ty lữ hành vẫn đang tập trung thu hút thêm khách quốc tế, đặc biệt là
khách Trung Quốc. Điển hình, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã hợp tác với các
doanh nghiệp để phát triển các lễ hội dù lượn và khinh khí cầu nhằm khuyến
khích du khách ở lại lâu hơn. Tại thành phố biển Đà Nẵng, các khách sạn đang
tuyển dụng nhân viên nói tiếng Trung hoặc sử dụng ứng dụng dịch thuật để giao
tiếp với du khách...
Hava Travel, công ty lữ hành có văn phòng tại Đà Nẵng và Nha
Trang, cho biết chỉ riêng trong tháng 8, công ty đã phục vụ khoảng 2.000 khách hàng, tăng 20% so với đầu năm. "Khách du lịch
Trung Quốc của chúng tôi sẵn sàng chi tiêu cao hơn", ông Nguyễn Ngọc Thiện,
Phó tổng giám đốc Hava Travel, cho biết.
Tương tự, Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết
từ đầu năm, công ty ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng khách Trung Quốc
so với cùng kỳ 2024, với mức tăng 30%. Khách Trung Quốc chủ yếu đến các điểm có
biển và nhiều khu nghỉ cao cấp như Đà Nẵng, Nha Trang Phú Quốc. Bên cạnh đó,
tour khám phá văn hóa, lịch sử tại Hà Nội, Huế cũng nhận được nhiều yêu cầu.
Ở phân khúc thấp hơn, theo số liệu thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu
năm 2025, số lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu nghị quan đạt 61.800 người,
tăng 85,31% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Hoàng Kiến Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Du lịch, Thể
thao, Phát thanh và Truyền hình thành phố Bằng Tường cho biết những năm gần
đây, du khách Trung Quốc có thể dễ dàng làm thủ tục xuất cảnh sang Lạng Sơn bằng
thẻ căn cước công dân để thưởng thức ẩm thực địa phương như cà phê phin và gỏi
cuốn...
Hiện Bằng Tường đang hợp tác chặt chẽ với các công ty du lịch Việt Nam
để ra mắt tour du lịch 15 ngày 14 đêm có thể đến miền Nam Việt Nam nhằm đáp ứng
nhu cầu đa dạng của du khách.
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN, TIỆN ÍCH
Theo Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh, các yếu tố
"then chốt" giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách Trung
Quốc chính là mức chi phí sinh hoạt, dịch vụ du lịch rẻ; nhiều bãi biển đẹp;
văn hóa phong phú và ẩm thực hấp dẫn.
Vùng du lịch ven các cửa khẩu của Trung
Quốc cũng là một sức hút để khách sang Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam và Trung
Quốc có nhiều chính sách song phương, nới lỏng visa góp phần tạo điều kiện thuận
lợi cho du khách.
Vị trí địa lý thuận tiện cũng là yếu tố hút khách Trung,
theo CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt. So với các quốc gia Đông Nam Á như
Singapore, Malaysia hay Thái Lan, Việt Nam có lợi thế gần Trung Quốc nhất. Do
đó, khách nhập cảnh Việt Nam ngoài đường bay và biển còn có đường bộ, vừa thuận
tiện vừa ít tốn chi phí.
Sau đại dịch, hành vi và xu hướng du lịch của khách Trung Quốc
đã có nhiều thay đổi. Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh cho biết họ
ưu tiên các điểm đến an toàn, có dịch vụ y tế tốt. Ngoài ra, khách Trung hiện
nay thích chọn các chuyến đi ngắn ngày, tiện lợi và có xu hướng đi theo nhóm nhỏ,
thay vì du lịch đại chúng, giá rẻ như trước đây.
Việt Nam đã tận dụng tốt điều
này bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng, quảng bá mạnh mẽ các điểm đến an toàn và
hấp dẫn, từ đó tăng thêm sức hút cho du lịch Việt Nam. Tuy nhiên theo các chuyên gia, để du lịch Việt phát triển cả
về lượng và chất, cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ các tour 0 đồng hoặc
siêu rẻ, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Để làm được điều này, Việt Nam cần
có quy hoạch rõ ràng và giới hạn số lượng khách tại các điểm du lịch nổi tiếng,
đầu tư đào tạo nhân viên và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm
du lịch bền vững, thiết lập cơ chế giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các
hành vi sai phạm.
CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho rằng bên cạnh các giải
pháp trên, Việt Nam cần tiếp cận và quảng bá du lịch với các khách hàng nhà
giàu Trung Quốc. Khác với khách châu Âu thiên về các trải nghiệm, khách nhà
giàu Trung Quốc rất thích mua sắm và chịu chi. "Chúng ta cần đẩy mạnh công
tác xúc tiến, quảng bá để các tệp khách cao cấp này biết đến Việt Nam nhiều hơn",
ông Đạt nói.
Mới đây, tại hội thảo “Tiện ích tài chính số cho mọi người: Thanh
toán xuyên biên giới, vay vốn trực tuyến”, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng
Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), cho biết, việc kết nối
hệ thống thanh toán song phương với Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cuối.
"Theo
kế hoạch, du khách Trung Quốc sẽ có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng và tài khoản
ngân hàng nội địa để quét QR, chi tiêu tại Việt Nam ngay từ 3 tháng cuối năm
nay", ông Long thông tin. Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong tiến
trình số hóa hạ tầng thanh toán xuyên biên giới.
Napas cho biết, từ 2022, Việt
Nam đã chủ động thúc đẩy kết nối thanh toán song phương với các nước ASEAN, giúp
người dân thanh toán trực tiếp bằng đồng nội tệ mỗi bên. Kết nối với Trung Quốc
là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, sẽ mở ra cơ hội rất lớn để
hút dòng chi tiêu du khách.
Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà
15:58, 16/09/2025
Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết 3 tuyến tham quan trên bán đảo được mở lại từ ngày 16/9, gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản…
Một bước thụt lùi lớn cho ngành du lịch Pháp
Liên đoàn Kiểm soát Không lưu Quốc gia Pháp đã tạm dừng cuộc đình công ban đầu dự kiến diễn ra trong 24h vào ngày 18 – 19/9. Thay vào đó, họ dự định sẽ tổ chức đình công trong ba ngày vào đầu tháng 10 tới…
Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông
Tính mùa vụ lâu nay vẫn là thách thức trong hoạt động của du lịch Việt Nam, nhất là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, nơi phụ thuộc nhiều vào phát triển du lịch biển. Trong khi đó, mùa Thu – Đông lại là cao điểm đón khách du lịch quốc tế…
Hai di tích của Ninh Bình được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) cho bốn di tích trên cả nước...
Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 “ông trâu”…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: