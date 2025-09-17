Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Hãng tin Bloomberg ngày 16/9 cho biết, Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của du khách Trung Quốc. Sự bùng nổ của Việt Nam là một phần của thay đổi lớn trong ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á…

Mới đây tờ Bangkok Post cũng nhận định, làn sóng du khách Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam đạt kỷ lục trong năm nay, đồng thời giúp Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực của du khách đại lục.

Hai tờ táo này nhấn mạnh, nỗi lo ngại về lừa đảo và bắt cóc cũng như một số căng thẳng chính trị là lý do chính khiến du khách tránh xa Thái Lan. Dự báo lượng du khách Trung Quốc đến nước này giảm mạnh khoảng 35% trong năm nay.

Theo China Trading Desk, đơn vị theo dõi du lịch và chi tiêu thẻ tín dụng Trung Quốc, sự chuyển hướng này có thể đồng nghĩa với việc Thái Lan mất 3,5 tỉ USD doanh thu. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi làn sóng du khách Trung Quốc tự túc mới, báo hiệu một sự thay đổi cơ bản trong sở thích của thị trường du lịch lớn nhất thế giới.

"Đối với nhóm du khách Trung Quốc mới này, Việt Nam mang đến những điều mới mẻ", Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành của China Trading Desk, cho biết. "Nhiều du khách cảm thấy Việt Nam có phần khác biệt và chân thực hơn".

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó du khách đến từ Trung Quốc - thị trường nguồn lớn nhất - tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, tính đến tháng 8. Chi tiêu của du khách cũng đang thúc đẩy doanh số bán lẻ du lịch của Việt Nam, vốn đã tăng vọt khoảng 51% trong 8 tháng đầu năm nay so với năm ngoái, theo công ty phân tích thị trường BMI.

Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi làn sóng du khách Trung Quốc tự túc mới.

Chưa hài lòng với kết quả đạt được, chính phủ Việt Nam và các công ty lữ hành vẫn đang tập trung thu hút thêm khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc. Điển hình, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển các lễ hội dù lượn và khinh khí cầu nhằm khuyến khích du khách ở lại lâu hơn. Tại thành phố biển Đà Nẵng, các khách sạn đang tuyển dụng nhân viên nói tiếng Trung hoặc sử dụng ứng dụng dịch thuật để giao tiếp với du khách...

Hava Travel, công ty lữ hành có văn phòng tại Đà Nẵng và Nha Trang, cho biết chỉ riêng trong tháng 8, công ty đã phục vụ khoảng 2.000 khách hàng, tăng 20% so với đầu năm. "Khách du lịch Trung Quốc của chúng tôi sẵn sàng chi tiêu cao hơn", ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó tổng giám đốc Hava Travel, cho biết.

Tương tự, Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết từ đầu năm, công ty ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng khách Trung Quốc so với cùng kỳ 2024, với mức tăng 30%. Khách Trung Quốc chủ yếu đến các điểm có biển và nhiều khu nghỉ cao cấp như Đà Nẵng, Nha Trang Phú Quốc. Bên cạnh đó, tour khám phá văn hóa, lịch sử tại Hà Nội, Huế cũng nhận được nhiều yêu cầu.

Vùng du lịch ven các cửa khẩu cũng là một sức hút để du khách Trung Quốc sang Việt Nam.

Ở phân khúc thấp hơn, theo số liệu thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2025, số lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu nghị quan đạt 61.800 người, tăng 85,31% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hoàng Kiến Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Du lịch, Thể thao, Phát thanh và Truyền hình thành phố Bằng Tường cho biết những năm gần đây, du khách Trung Quốc có thể dễ dàng làm thủ tục xuất cảnh sang Lạng Sơn bằng thẻ căn cước công dân để thưởng thức ẩm thực địa phương như cà phê phin và gỏi cuốn...

Hiện Bằng Tường đang hợp tác chặt chẽ với các công ty du lịch Việt Nam để ra mắt tour du lịch 15 ngày 14 đêm có thể đến miền Nam Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN, TIỆN ÍCH

Theo Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh, các yếu tố "then chốt" giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách Trung Quốc chính là mức chi phí sinh hoạt, dịch vụ du lịch rẻ; nhiều bãi biển đẹp; văn hóa phong phú và ẩm thực hấp dẫn.

Vùng du lịch ven các cửa khẩu của Trung Quốc cũng là một sức hút để khách sang Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều chính sách song phương, nới lỏng visa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

Vị trí địa lý thuận tiện cũng là yếu tố hút khách Trung, theo CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt. So với các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia hay Thái Lan, Việt Nam có lợi thế gần Trung Quốc nhất. Do đó, khách nhập cảnh Việt Nam ngoài đường bay và biển còn có đường bộ, vừa thuận tiện vừa ít tốn chi phí.

Khách du lịch Trung Quốc hiện tại sẵn sàng chi tiêu cao hơn.

Sau đại dịch, hành vi và xu hướng du lịch của khách Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh cho biết họ ưu tiên các điểm đến an toàn, có dịch vụ y tế tốt. Ngoài ra, khách Trung hiện nay thích chọn các chuyến đi ngắn ngày, tiện lợi và có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, thay vì du lịch đại chúng, giá rẻ như trước đây.

Việt Nam đã tận dụng tốt điều này bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng, quảng bá mạnh mẽ các điểm đến an toàn và hấp dẫn, từ đó tăng thêm sức hút cho du lịch Việt Nam. Tuy nhiên theo các chuyên gia, để du lịch Việt phát triển cả về lượng và chất, cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ các tour 0 đồng hoặc siêu rẻ, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.

Để làm được điều này, Việt Nam cần có quy hoạch rõ ràng và giới hạn số lượng khách tại các điểm du lịch nổi tiếng, đầu tư đào tạo nhân viên và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, thiết lập cơ chế giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sai phạm.

CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho rằng bên cạnh các giải pháp trên, Việt Nam cần tiếp cận và quảng bá du lịch với các khách hàng nhà giàu Trung Quốc. Khác với khách châu Âu thiên về các trải nghiệm, khách nhà giàu Trung Quốc rất thích mua sắm và chịu chi. "Chúng ta cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá để các tệp khách cao cấp này biết đến Việt Nam nhiều hơn", ông Đạt nói.

Việt Nam cần tiếp cận và quảng bá du lịch với các khách hàng nhà giàu Trung Quốc.

Mới đây, tại hội thảo “Tiện ích tài chính số cho mọi người: Thanh toán xuyên biên giới, vay vốn trực tuyến”, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), cho biết, việc kết nối hệ thống thanh toán song phương với Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cuối.

"Theo kế hoạch, du khách Trung Quốc sẽ có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng và tài khoản ngân hàng nội địa để quét QR, chi tiêu tại Việt Nam ngay từ 3 tháng cuối năm nay", ông Long thông tin. Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong tiến trình số hóa hạ tầng thanh toán xuyên biên giới.

Napas cho biết, từ 2022, Việt Nam đã chủ động thúc đẩy kết nối thanh toán song phương với các nước ASEAN, giúp người dân thanh toán trực tiếp bằng đồng nội tệ mỗi bên. Kết nối với Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, sẽ mở ra cơ hội rất lớn để hút dòng chi tiêu du khách.