Trang chủ Du lịch

Ninh Bình xúc tiến du lịch tại Osaka, Nhật Bản

Thiên Anh

11/09/2025, 18:25

Ngày 10/9, tại thành phố Osaka, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình lần thứ II nhằm tăng cường hợp tác, quảng bá hình ảnh du lịch...

Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình I tổ chức tại Tokyo năm 2024.
Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình I tổ chức tại Tokyo năm 2024.

Hội nghị do ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, chủ trì. Tham dự còn có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, đại diện Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hãng hàng không VietJet...

Về phía Nhật Bản có đại diện Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản vùng Kansai, cùng đại biểu các tỉnh, thành phố Okinawa, Hyogo, Kobe, Sakai. Sự kiện thu hút 80 khách mời Nhật Bản đến từ hơn 50 doanh nghiệp, công ty lữ hành, hiệp hội, nghiệp đoàn, cơ quan thông tấn và báo chí.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc.
Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh lịch sử, văn hóa và du lịch của địa phương. Theo định hướng, Ninh Bình phát triển du lịch theo hướng xanh, sáng tạo, bền vững, hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh đón khoảng 30 triệu lượt khách, trong đó 4 – 5 triệu khách quốc tế, đóng góp khoảng 15% vào GRDP. Tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình phấn đấu trở thành trung tâm du lịch - văn hóa hàng đầu Đông Nam Á, đô thị sáng tạo toàn cầu được UNESCO công nhận và là “trường quay ngoài trời” hấp dẫn của điện ảnh thế giới.

Toàn cảnh hội nghị xúc tiến.
Toàn cảnh hội nghị xúc tiến.

Trong chiến lược đa dạng hóa và mở rộng thị trường khách quốc tế, Ninh Bình xác định Nhật Bản là thị trường trọng điểm, mang tính chiến lược đặc biệt. Nhật Bản là quốc gia có nguồn khách du lịch lớn, khả năng chi tiêu cao, nhu cầu trải nghiệm đa dạng và có nhiều tương đồng về văn hóa, lịch sử với Việt Nam.

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của Ninh Bình như di sản, tâm linh, nghỉ dưỡng, golf, du lịch cộng đồng và trải nghiệm thiên nhiên được đánh giá phù hợp với thị hiếu du khách Nhật Bản.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Evoltech (Nhật Bản) giới thiệu Tour du lịch Ninh Bình thiết kế riêng cho thị trường Nhật Bản. Đặc biệt, diễn viên Sasaki Shiho, gương mặt quen thuộc với khán giả Nhật, chia sẻ những trải nghiệm thực tế khi tham quan các điểm du lịch Ninh Bình, góp phần mang lại góc nhìn trực quan và sinh động cho khách mời về điểm đến.

Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.
Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Ninh Bình và đối tác Nhật Bản. Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường ký kết hợp tác với Công ty Wendy Asia; Công ty TNHH Du lịch Tam Chúc ký kết với Công ty Ryukyu Glass Village Group và Công ty Evoltech... Những thỏa thuận này mở ra cơ hội kết nối, phát triển sản phẩm và tăng cường trao đổi khách giữa hai bên.

Doanh thu du lịch Ninh Bình tăng 43%

17:53, 09/10/2024

Doanh thu du lịch Ninh Bình tăng 43%

Chuyên gia AVSE Global đề xuất 4 yếu tố đưa Ninh Bình thành thành phố toàn cầu

17:43, 18/08/2024

Chuyên gia AVSE Global đề xuất 4 yếu tố đưa Ninh Bình thành thành phố toàn cầu

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

19:02, 27/08/2025

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

Du lịch Hà Nội trước “cú hích” tăng trưởng bền vững

Du lịch Hà Nội trước “cú hích” tăng trưởng bền vững

Theo Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, trong tổng số 2,08 triệu lượt khách, khách quốc tế chiếm trên 80.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch toàn thành phố đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái...

Ngày hội văn hóa Việt – Hàn 2025 sắp diễn ra bên bờ sông Hương

Ngày hội văn hóa Việt – Hàn 2025 sắp diễn ra bên bờ sông Hương

Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025 do UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 27 – 28/9 tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và Cầu gỗ Lim bên bờ sông Hương...

Nghệ An có thêm điểm du lịch nông nghiệp dược liệu

Nghệ An có thêm điểm du lịch nông nghiệp dược liệu

Mô hình điểm du lịch Dược liệu Pù Mát không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ hệ sinh thái rừng, bảo tồn nguồn gen quý hiếm và lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng..

Sắp diễn ra giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Sắp diễn ra giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Chiều 10/9, tại Đà Nẵng, Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF) tổ chức họp báo thông tin về Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại thành phố Đà Nẵng...

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Ngày 10/9/2025, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cổng Tò Vò tại đặc khu Lý Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

1

PVD dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

Doanh nghiệp niêm yết

2

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

3

Chủ tịch TVC đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Tài chính

5

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Tài chính

