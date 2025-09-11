Ninh Bình xúc tiến du lịch tại Osaka, Nhật Bản

Ngày 10/9, tại thành phố Osaka, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình lần thứ II nhằm tăng cường hợp tác, quảng bá hình ảnh du lịch...

Hội nghị do ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, chủ trì. Tham dự còn có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, đại diện Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hãng hàng không VietJet...

Về phía Nhật Bản có đại diện Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản vùng Kansai, cùng đại biểu các tỉnh, thành phố Okinawa, Hyogo, Kobe, Sakai. Sự kiện thu hút 80 khách mời Nhật Bản đến từ hơn 50 doanh nghiệp, công ty lữ hành, hiệp hội, nghiệp đoàn, cơ quan thông tấn và báo chí.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh lịch sử, văn hóa và du lịch của địa phương. Theo định hướng, Ninh Bình phát triển du lịch theo hướng xanh, sáng tạo, bền vững, hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh đón khoảng 30 triệu lượt khách, trong đó 4 – 5 triệu khách quốc tế, đóng góp khoảng 15% vào GRDP. Tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình phấn đấu trở thành trung tâm du lịch - văn hóa hàng đầu Đông Nam Á, đô thị sáng tạo toàn cầu được UNESCO công nhận và là “trường quay ngoài trời” hấp dẫn của điện ảnh thế giới.

Toàn cảnh hội nghị xúc tiến.

Trong chiến lược đa dạng hóa và mở rộng thị trường khách quốc tế, Ninh Bình xác định Nhật Bản là thị trường trọng điểm, mang tính chiến lược đặc biệt. Nhật Bản là quốc gia có nguồn khách du lịch lớn, khả năng chi tiêu cao, nhu cầu trải nghiệm đa dạng và có nhiều tương đồng về văn hóa, lịch sử với Việt Nam.

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của Ninh Bình như di sản, tâm linh, nghỉ dưỡng, golf, du lịch cộng đồng và trải nghiệm thiên nhiên được đánh giá phù hợp với thị hiếu du khách Nhật Bản.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Evoltech (Nhật Bản) giới thiệu Tour du lịch Ninh Bình thiết kế riêng cho thị trường Nhật Bản. Đặc biệt, diễn viên Sasaki Shiho, gương mặt quen thuộc với khán giả Nhật, chia sẻ những trải nghiệm thực tế khi tham quan các điểm du lịch Ninh Bình, góp phần mang lại góc nhìn trực quan và sinh động cho khách mời về điểm đến.

Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Ninh Bình và đối tác Nhật Bản. Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường ký kết hợp tác với Công ty Wendy Asia; Công ty TNHH Du lịch Tam Chúc ký kết với Công ty Ryukyu Glass Village Group và Công ty Evoltech... Những thỏa thuận này mở ra cơ hội kết nối, phát triển sản phẩm và tăng cường trao đổi khách giữa hai bên.