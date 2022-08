Rót hơn 11.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông tỉnh Long An, “hồi sinh” nhiều dự án sau hàng chục năm

Tỉnh Long An vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư hàng loạt công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh Long An kiến nghị sớm bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp-tỉnh Long An; sớm triển khai đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ N1 và N2, để tăng khả năng liên kết vùng và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương.

Cùng với đó, dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa kéo dài rất lâu mà vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân bị giải tỏa, do đó, cần sớm bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công đưa vào sử dụng dự án.

Theo Bộ Giao thông vận tải, thứ nhất, về đầu tư Quốc lộ 62 đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Quốc lộ 62 có điểm đầu giao với Quốc lộ 50 tại Gò Công, điểm cuối tại cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An, chiều dài 114 km, quy mô quy hoạch cấp III, 2 - 4 làn xe.

Trong đó, đoạn từ Tân An đến giao với Quốc lộ 50 đi trùng với đường tỉnh lộ ĐT.827, dài khoảng 37 km sẽ do địa phương đầu tư với quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe trước khi nâng lên thành quốc lộ.

Hiện trạng đoạn còn lại từ Tân An đến cửa khẩu Bình Hiệp dài khoảng 77 km có quy mô cấp III, IV, 2 làn xe.

Triển khai Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự án trong danh mục các dự án dự kiến sử dụng Khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (Khoản hỗ trợ DPO).

Trong đó, Quốc lộ 62 (đoạn Tân An - cửa khẩu Bình Hiệp) dài 77 km được nâng cấp, cải tạo đạt quy mô cấp III đồng bằng, 2 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 2.191 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 4 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ Giao thông vận tải gửi đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến Quốc lộ gồm: 53, 62, 91B tại đồng bằng Sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Đến nay, sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến Quốc lộ gồm: 53, 62, 91B tại đồng bằng Sông Cửu Long, sử dụng vốn vay WB gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

"Sau khi dự án Quốc lộ 62 (đoạn Tân An - cửa khẩu Bình Hiệp) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bộ sẽ phối hợp với địa phương để triển khai thực hiện", Bộ Giao thông vận tải khẳng định.

Thứ hai, về đề nghị sớm triển khai đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ N1 và N2, theo Bộ Giao thông vận tải, tuyến N1 đoạn qua tỉnh Long An dài khoảng 99,8 km, quy mô quy hoạch đạt cấp III, IV, 2 - 4 làn xe. Hiện trạng có quy mô cấp IV, V, 2 làn xe.

Còn tuyến N2 đoạn qua tỉnh Long An dài khoảng 77 km được quy hoạch thành đường Hồ Chí Minh và đi trùng với đường tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây có quy mô quy hoạch 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Hiện trạng có quy mô cấp IV, 2 làn xe, đoạn còn lại từ An Hòa (Tây Ninh) đến Đức Hòa (Long An) chưa được đầu tư.

Tuy nhiên, "do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ nên chưa thể cân đối bố trí cho các dự án này", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ khó khăn.

Thứ ba, về sớm bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công đưa vào sử dụng dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, như thông tin phản hồi tỉnh Tây Ninh mà VnEconomy vừa đưa, dự án này có tổng chiều dài khoảng 84 km qua địa phận các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An, trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Long An khoảng 20 km.

Sau hơn 11 năm "long đong" do thiếu vốn, cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa tại Quyết định số 1032/QĐ-BGTVT với chiều dài khoảng 73 km, quy mô 2 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 2.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị quản lý dự án) đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, dự kiến trong quý q/2023.