Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn nội địa vững mạnh

Phát biểu tại Triển lãm SEMIEXPO Vietnam 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế chiến lược, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, Việt Nam đang tập trung xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn nội địa vững mạnh…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn.

Ngày 7/11, Triển lãm và hội nghị quốc tế hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và điện tử, SEMIEXPO Vietnam 2025, đã chính thức khai mạc tại VinPalace Cổ Loa, Hà Nội. Với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam”, sự kiện khẳng định tuyên bố mạnh mẽ của Việt Nam về quyết tâm và chiến lược quốc gia trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 11, SEMIEXPO Vietnam 2025 thu hút 5.000 đại biểu và 200 gian hàng đến từ các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, các cơ quan quản lý nhà nước, giới học thuật và các chuyên gia đầu ngành. Sự kiện có sự hiện diện của những “gã khổng lồ” trong ngành như Lam Research, Coherent, Qorvo, Amkor, GlobalFoundries, Applied Materials, Micron, Intel, Samsung, NVIDIA và Qualcomm…

XÂY DỰNG VỊ THẾ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nhấn mạnh rằng đây là năm thứ hai Việt Nam tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế này, minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ trong việc khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế chiến lược, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững. Tầm nhìn của Việt Nam là không chỉ là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn phải “đóng góp giá trị và sáng tạo mới cho thế giới”.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực, đặt mục tiêu đào tạo 100.000 kỹ sư bán dẫn và AI đến năm 2030; và hoàn thiện hành lang pháp lý, nổi bật là Luật Công nghiệp công nghệ số và các chính sách ưu đãi vượt trội như Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương SEMIExpo Việt Nam 2025.

Những bước đi chiến lược này đã mang lại kết quả cụ thể. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, cả nước hiện đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất. Các đối tác lớn như Samsung, Intel, Amkor, và Foxconn liên tục mở rộng quy mô, trong khi các tập đoàn hàng đầu như NVIDIA, Qualcomm, và Marvell đã chọn Việt Nam làm cứ điểm chiến lược để R&D và phát triển chip.

Một cột mốc quan trọng là nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Viettel đang được đẩy nhanh tiến độ, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình làm chủ công nghệ sản xuất chip của Việt Nam.

NĂM TRỤ CỘT HIỆN THỰC HÓA THAM VỌNG

Để đạt mục tiêu đặt ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam đã đặt ra năm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn nội địa vững mạnh.

Thứ nhất, về thể chế và chính sách đầu tư, Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế và các chính sách ưu đãi theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế. Tất cả các khâu trong chuỗi giá trị, từ thiết kế, sản xuất đến đóng gói, kiểm thử, đều được hưởng ưu đãi cao nhất về đầu tư, thuế và đất đai.

“Việt Nam không chỉ tạo điều kiện, mà còn chủ động mở đường cho các nhà đầu tư cùng phát triển”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Thứ hai, về nguồn nhân lực chất lượng cao, đây được xác định là vấn đề then chốt. Chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn quốc gia được triển khai hiệu quả, gắn đào tạo với thực hành và doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành các chính sách ưu đãi cao nhất cho người học ngành công nghệ số, đồng thời có chính sách đãi ngộ xứng đáng để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết Việt Nam đang ưu tiên các dự trong lĩnh vực công nghệ cao.

Thứ ba, về thu hút đầu tư chiến lược, Việt Nam ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường. Việt Nam cam kết thu hút có chọn lọc các dòng vốn FDI vào những công đoạn giá trị cao như thiết kế và đóng gói tiên tiến.

Thứ tư, về phát triển hạ tầng, Việt Nam đang đầu tư đồng bộ các trung tâm thiết kế vi mạch, trung tâm R&D và các phòng Lab dùng chung đạt chuẩn quốc tế.

Nhận thức rõ năng lượng là nền tảng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng điện, nước, logistics và năng lượng sạch. Đặc biệt, Việt Nam đang nghiên cứu cơ chế giá điện và cơ chế mua bán điện phù hợp riêng cho các nhà máy sản xuất chip.

Thứ năm, về hợp tác quốc tế, Việt Nam chủ động tăng cường tham gia các sáng kiến, hiệp hội và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

“Sự kiện SEMIEXPO 2025 chính là biểu tượng sinh động của tinh thần hợp tác này, thúc đẩy liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần cùng có lợi”, Phó Thủ tướng khẳng định.

THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CỐT LÕI

Theo Ban tổ chức, bên cạnh khu triển lãm quy mô, SEMIEXPO 2025 còn có các hội nghị chuyên đề và diễn đàn chuyên sâu, nhằm thảo luận về các vấn đề cốt lõi của ngành để từ đó thúc đẩy cơ hội hợp tác và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ bán dẫn toàn cầu.

SEMIEXPO 2025 thu hút đông đảo khách mời tham gia.

Một trong những phiên thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước là Diễn đàn “Cơ hội cho chuỗi cung ứng của Việt Nam tham gia vào sản xuất thiết bị bán dẫn”. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được đa dạng hóa, Việt Nam nổi lên như một trung tâm tiềm năng. Tại đây, lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn quốc tế đã chia sẻ chiến lược mua hàng và các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của ngành. Diễn đàn tập trung làm rõ các khoảng trống năng lực của doanh nghiệp nội địa và đề xuất giải pháp hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Một chủ đề nóng khác là Hội thảo chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) - Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao và bán dẫn của Việt Nam”. Các chuyên gia khẳng định AI đang là yếu tố tạo chuyển biến mạnh mẽ, tái định hình quy trình sản xuất. Hội nghị khám phá cách AI được ứng dụng trong nhà máy thông minh, bảo trì dự đoán và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, qua đó đẩy nhanh hành trình chuyển đổi của Việt Nam từ một trung tâm sản xuất truyền thống sang một hệ sinh thái dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Diễn đàn còn giải quyết bài toán nhân lực 100.000 kỹ sư với chương trình TalentCONNECT được thiết kế để truyền cảm hứng cho sinh viên. Thông qua chia sẻ từ các kỹ sư trẻ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, chương trình tập trung vào các kỹ năng cần thiết để thích ứng trong môi trường toàn cầu. Sinh viên cũng có cơ hội tham quan triển lãm và tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm ngay tại sự kiện, tạo nên sự kết nối trọn vẹn giữa giáo dục và doanh nghiệp.