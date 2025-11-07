Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác kinh tế sâu rộng và hiệu quả

Tại Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Cộng hoà Pháp, hai bên đã thống nhất sẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hơn nữa các dòng vốn đầu tư của Pháp vào Việt Nam trong những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh...

Ngày 6/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Kho bạc Pháp đã tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Cộng hoà Pháp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp đồng chủ trì.

HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM – PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ

Chia sẻ về triển vọng kinh tế Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định Việt Nam có đủ năng lực để ứng phó hiệu quả với các cú sốc bên ngoài và duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

GDP năm 2025 của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trên 8%, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt 6,3%, cao hơn mức 6,2% của nhiệm kỳ trước. Riêng giai đoạn 2022–2025, tăng trưởng dự kiến đạt trung bình 7,2%/năm, vượt mục tiêu đề ra là 6,5–7%.

Cùng với đó, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang ở thời điểm bản lề quan trọng, chuẩn bị trình cấp thẩm quyền những chủ trương và định hướng lớn cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

Trong đó, đầu tư công được xác định là động lực chủ chốt để thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới. Nguồn lực này sẽ được tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược – từ năng lượng, giao thông đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh hợp tác song phương của hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực đã đạt được những kết quả thực chất, tích cực.

Đặc biệt, hợp tác với các đối tác hàng đầu châu Âu như Pháp được đánh giá là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và hợp tác song phương của hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực đã đạt được những kết quả thực chất, tích cực.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Pháp trong ASEAN, trong khi Pháp là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong EU. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2023, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 3,4 tỷ USD và nhập khẩu hơn 2 tỷ USD.

Về đầu tư, Pháp hiện có hơn 700 dự án còn hiệu lực tại 16 ngành kinh tế của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD, và xếp thứ 16/151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 22 dự án đầu tư sang Pháp, tổng vốn khoảng 40 triệu USD.

Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Pháp cũng là một trong những nhà tài trợ ODA và vốn vay ưu đãi đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam, thông qua hai cơ quan chủ lực là Tổng cục Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Pháp trải dài trên nhiều lĩnh vực và địa phương trên cả nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH, CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRÊN MỌI LĨNH VỰC

Thông qua diễn đàn lần này, Việt Nam và Pháp đã xác định rõ các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Về thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hơn nữa các dòng vốn đầu tư của Pháp vào Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh như phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, giao thông, hạ tầng và nông nghiệp.

Việt Nam cũng đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) nhằm tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển của Việt Nam ngày càng lớn, Chính phủ Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hành lang pháp lý về huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các đối tác quốc tế, bảo đảm cơ chế minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng hành của các quốc gia có nền công nghệ tiên tiến và truyền thống hợp tác phát triển chặt chẽ với Việt Nam, trong đó Pháp là đối tác tiêu biểu.

Bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp nhất trí với các đề xuất hợp tác của Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế ngành, hai bên cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ để triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện, đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và ngân hàng.

Phát biểu tại Đối thoại, bà Magali Cesana bày tỏ đồng tình với các đề xuất hợp tác của Việt Nam, đồng thời khẳng định Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh trong thời gian tới.

Hai bên cùng nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế – chính trị – xã hội toàn cầu đang có nhiều biến động, các chương trình và dự án hợp tác có thể đối mặt với không ít thách thức, song với quyết tâm của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương Việt Nam, cùng sự đồng hành của Chính phủ và các tổ chức đối tác Pháp, quan hệ hợp tác kinh tế – tài chính giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, đóng góp tích cực vào sự gắn kết bền chặt giữa hai nền kinh tế.