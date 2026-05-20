Rung lắc chóng mặt, có tiền bắt đáy, cổ phiếu dầu khí đảo chiều mạnh

Sự hoảng loạn được đẩy lên cao trào trong khoảng 5 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index có lúc rơi gần 54 điểm (-2,81%) trước khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Kết phiên chỉ số quay đầu tăng 0,02% (+0,3 điểm) với nhóm cổ phiếu dầu khí đảo chiều ấn tượng nhất.

Cổ phiếu dầu khí tiếp tục bị bán cực “rát” hôm nay, BSR, PVD có lúc chạm sàn, GAS giảm sâu nhất -6,24%. Diễn biến này không bất ngờ vì nhóm dầu khí vốn đã bị bán tháo từ hôm qua. Bất ngờ là dòng tiền vẫn chưa “từ bỏ”, nhóm này được bắt đáy mạnh mẽ phiên này.

GAS leo dốc mạnh mẽ đến phút chót, đóng cửa tăng ngược 3,7%. Như vậy cổ phiếu này dao động tới 10,6% trong phiên này. BSR tuy không đóng cửa mức cao nhất nhưng cũng tăng 2,09%, tương đương dao động tối đa 10,6% và phục hồi từ đáy khoảng 9,66%. PLX đảo chiều 11,86% thành tăng 4,4% lúc đóng cửa. Loạt cổ phiếu dầu khí khác cũng quay đầu vượt tham chiếu thành công là PVT tăng 0,85%, PVD tăng 0,3%, PVS tăng 3%, PVC tăng 1,91%.

Bất kỳ cổ phiếu nào đóng cửa trên tham chiếu hôm nay đều là một sự thành công vì phải vượt qua biên độ phục hồi rất rộng. Thực ra cũng không nhiều mã đủ sức mạnh làm được như vậy: Độ rộng sàn HoSE còn rất kém với 79 mã tăng và 239 mã giảm, trong đó 139 mã còn giảm quá 1%.

Dù vậy VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,02% nhờ sức mạnh cộng hưởng của nhóm Vin và dầu khí. VIC tăng 0,71%, VHM tăng 1,85%. Ngoài ra VCB cũng phục hồi tốt, tăng 0,31% so với tham chiếu từ mức giảm sâu nhất 4,04%. Rổ VN30 có 11 cổ phiếu phục hồi vượt tham chiếu. Ngoài các cổ phiếu kể trên, thêm FPT tăng 4,3%, GVR tăng 2,87%, LPB tăng 1,36%, TPB tăng 0,98%, VPL tăng 0,11%. Thống kê rổ này có tới 15 mã phục hồi quá 3% so với giá thấp nhất ngày.

Dòng tiền vào bắt đáy cổ phiếu blue-chips khá ấn tượng, rổ VN30 chiều nay khớp 10.215 tỷ đồng, tăng 47% so với phiên sáng và đạt mức cao nhất 11 tuần. Tính chung cả ngày, rổ VN30 cũng chiếm gần 59% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Trong 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường thì 8 mã thuộc VN30, với FPT, SHB, VHM, HPG thanh khoản trên ngàn tỷ đồng.

Tính đến lúc đóng cửa, tuy rổ blue-chips còn 18 mã đỏ nhưng chỉ 8 mã giảm hơn 1%. Đây có thể coi là một thành công vì trong phiên có quá nửa rổ từng giảm quá 3% và trừ LPB, SSB, tất cả giảm quá 1%.

Mức phục hồi của nhóm blue-chips cũng tốt hơn phần còn lại một cách đáng kể. Sàn HoSE còn tới 139 cổ phiếu đóng cửa mất hơn 1% giá trị, riêng số giảm vượt 2% là 70 mã. HHS, DXG, VNE vẫn đóng cửa giá sàn, trong đó HHS và DXG thanh khoản rất cao trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Điểm tích cực là các cổ phiếu này dù còn rất kém nhưng cũng đã “thoát đáy”. Hơn 66% số cổ phiếu yếu nhất thị trường đã phục hồi từ 1% so với giá thấp nhất. Biên độ hồi này chính là hệ quả của dòng tiền bắt đáy.

Dù vậy cũng phải nhìn nhận thực tế rằng độ rộng thị trường còn quá kém, số mã giảm sâu còn rất nhiều, đồng nghĩa với mức độ tổn thương của nhà đầu tư cũng lớn. Bắt đáy tuy đem lại hiệu ứng nhất định, nhưng không đồng nghĩa với hấp thụ được khối lượng bán tháo. Chỉ những cổ phiếu phục hồi thực sự mạnh, ví dụ đảo chiều xanh hoặc rút về sát tham chiếu, mới có thể coi là dòng tiền bắt đáy có khả năng đảo ngược tình thế.

Ở phía tăng, nổi bật hôm nay vẫn là nhóm dầu khí và một số mã liên quan. PHR phục hồi tới 12,38% so với giá đáy để đảo ngược lên đóng cửa mức kịch trần. CTR tăng 1,71%, CTD tăng 2,19%, PNJ tăng 1,23%, PET tăng 2,58%, BCM tăng 2,41%, DPR tăng 4,19% là những mã mạnh và có thanh khoản tốt.

Tính chung thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng 42,6% so với phiên sáng. Bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia bắt đáy khá mạnh. Khối này giải ngân mới 2.255 tỷ đồng, tăng 2,3 lần phiên sáng và vị thế ròng đạt +662,4 tỷ đồng. Khối này mua ròng mạnh VCB +303 tỷ, VIC +216,2 tỷ, FPT +191,4 tỷ, BSR +121,7 tỷ, VHM +106,8 tỷ, GAS +62,8 tỷ, SHB +42,8 tỷ. Phía bán ròng là MBB -225,9 tỷ, ACB -141,8 tỷ, VNM -110,9 tỷ, TCB -99,2 tỷ, HDB -92,5 tỷ, VPB -89,7 tỷ, MWG -78,5 tỷ, HPG -76 tỷ.