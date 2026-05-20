Rung lắc chóng mặt, có tiền bắt đáy, cổ phiếu dầu khí đảo chiều mạnh
Kim Phong
20/05/2026, 15:37
Sự hoảng loạn được đẩy lên cao trào trong khoảng 5 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index có lúc rơi gần 54 điểm (-2,81%) trước khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Kết phiên chỉ số quay đầu tăng 0,02% (+0,3 điểm) với nhóm cổ phiếu dầu khí đảo chiều ấn tượng nhất.
Cổ phiếu dầu khí tiếp tục bị bán cực “rát” hôm nay, BSR, PVD
có lúc chạm sàn, GAS giảm sâu nhất -6,24%. Diễn biến này không bất ngờ vì nhóm
dầu khí vốn đã bị bán tháo từ hôm qua. Bất ngờ là dòng tiền vẫn chưa “từ bỏ”,
nhóm này được bắt đáy mạnh mẽ phiên này.
GAS leo dốc mạnh mẽ đến phút chót, đóng cửa tăng ngược 3,7%.
Như vậy cổ phiếu này dao động tới 10,6% trong phiên này. BSR tuy không đóng cửa
mức cao nhất nhưng cũng tăng 2,09%, tương đương dao động tối đa 10,6% và phục hồi
từ đáy khoảng 9,66%. PLX đảo chiều 11,86% thành tăng 4,4% lúc đóng cửa. Loạt cổ
phiếu dầu khí khác cũng quay đầu vượt tham chiếu thành công là PVT tăng 0,85%,
PVD tăng 0,3%, PVS tăng 3%, PVC tăng 1,91%.
Bất kỳ cổ phiếu nào đóng cửa trên tham chiếu hôm nay đều là
một sự thành công vì phải vượt qua biên độ phục hồi rất rộng. Thực ra cũng không
nhiều mã đủ sức mạnh làm được như vậy: Độ rộng sàn HoSE còn rất kém với 79 mã tăng
và 239 mã giảm, trong đó 139 mã còn giảm quá 1%.
Dù vậy VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,02% nhờ sức mạnh cộng hưởng của
nhóm Vin và dầu khí. VIC tăng 0,71%, VHM tăng 1,85%. Ngoài ra VCB cũng phục hồi
tốt, tăng 0,31% so với tham chiếu từ mức giảm sâu nhất 4,04%. Rổ VN30 có 11 cổ
phiếu phục hồi vượt tham chiếu. Ngoài các cổ phiếu kể trên, thêm FPT tăng 4,3%,
GVR tăng 2,87%, LPB tăng 1,36%, TPB tăng 0,98%, VPL tăng 0,11%. Thống kê rổ này
có tới 15 mã phục hồi quá 3% so với giá thấp nhất ngày.
Dòng tiền vào bắt đáy cổ phiếu blue-chips khá ấn tượng, rổ
VN30 chiều nay khớp 10.215 tỷ đồng, tăng 47% so với phiên sáng và đạt mức cao
nhất 11 tuần. Tính chung cả ngày, rổ VN30 cũng chiếm gần 59% tổng giá trị khớp
lệnh cả sàn HoSE. Trong 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường thì 8 mã
thuộc VN30, với FPT, SHB, VHM, HPG thanh khoản trên ngàn tỷ đồng.
Tính đến lúc đóng cửa, tuy rổ blue-chips còn 18 mã đỏ nhưng
chỉ 8 mã giảm hơn 1%. Đây có thể coi là một thành công vì trong phiên có quá nửa
rổ từng giảm quá 3% và trừ LPB, SSB, tất cả giảm quá 1%.
Mức phục hồi của nhóm blue-chips cũng tốt hơn phần còn lại một
cách đáng kể. Sàn HoSE còn tới 139 cổ phiếu đóng cửa mất hơn 1% giá trị, riêng
số giảm vượt 2% là 70 mã. HHS, DXG, VNE vẫn đóng cửa giá sàn, trong đó HHS và
DXG thanh khoản rất cao trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Điểm tích cực là các cổ phiếu
này dù còn rất kém nhưng cũng đã “thoát đáy”. Hơn 66% số cổ phiếu yếu nhất thị
trường đã phục hồi từ 1% so với giá thấp nhất. Biên độ hồi này chính là hệ quả
của dòng tiền bắt đáy.
Dù vậy cũng phải nhìn nhận thực tế rằng độ rộng thị trường còn
quá kém, số mã giảm sâu còn rất nhiều, đồng nghĩa với mức độ tổn thương của nhà
đầu tư cũng lớn. Bắt đáy tuy đem lại hiệu ứng nhất định, nhưng không đồng nghĩa
với hấp thụ được khối lượng bán tháo. Chỉ những cổ phiếu phục hồi thực sự mạnh,
ví dụ đảo chiều xanh hoặc rút về sát tham chiếu, mới có thể coi là dòng tiền bắt
đáy có khả năng đảo ngược tình thế.
Ở phía tăng, nổi bật hôm nay vẫn là nhóm dầu khí và một số mã
liên quan. PHR phục hồi tới 12,38% so với giá đáy để đảo ngược lên đóng cửa mức
kịch trần. CTR tăng 1,71%, CTD tăng 2,19%, PNJ tăng 1,23%, PET tăng 2,58%, BCM
tăng 2,41%, DPR tăng 4,19% là những mã mạnh và có thanh khoản tốt.
Tính chung thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng 42,6% so với
phiên sáng. Bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia bắt đáy khá mạnh. Khối
này giải ngân mới 2.255 tỷ đồng, tăng 2,3 lần phiên sáng và vị thế ròng đạt
+662,4 tỷ đồng. Khối này mua ròng mạnh VCB +303 tỷ, VIC +216,2 tỷ, FPT +191,4 tỷ,
BSR +121,7 tỷ, VHM +106,8 tỷ, GAS +62,8 tỷ, SHB +42,8 tỷ. Phía bán ròng là MBB
-225,9 tỷ, ACB -141,8 tỷ, VNM -110,9 tỷ, TCB -99,2 tỷ, HDB -92,5 tỷ, VPB -89,7
tỷ, MWG -78,5 tỷ, HPG -76 tỷ.
Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026
13:54, 20/05/2026
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?
13:54, 20/05/2026
Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động được duy trì ổn định, chiến lược đầu tư vào nhóm cổ phiếu trả cổ tức tiền mặt cao đang thu hút sự quan tâm trở lại của nhiều nhà đầu tư dài hạn…
Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?
Một đợt bán tháo khá mạnh đã xuất hiện hôm nay khi đồng loạt các trụ bị ép xuống rất sâu, VNI bốc hơi gần 54 điểm trước khi quay đầu tăng 0,3 điểm. Mức giảm ở chỉ số thúc đẩy hoạt động cắt lỗ dữ dội.
Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026
Trong đó, nhóm phi tài chính tăng mạnh +69,3%, trong khi nhóm tài chính tăng chậm lại còn +13,7%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?
KBSV cho rằng tác động tổng thể lên kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện chưa quá đáng ngại trong bối cảnh tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm qua; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tích cực; và khả năng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.
Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng
"Nếu lặp lại quy mô huy động tương đương 3–5% GDP như các chu kỳ trước thì lượng vốn có thể đạt khoảng 500.000–600.000 tỷ đồng”, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc LPBS nhận định.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: