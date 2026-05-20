Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026

Thu Minh

20/05/2026, 13:54

Trong đó, nhóm phi tài chính tăng mạnh +69,3%, trong khi nhóm tài chính tăng chậm lại còn +13,7%.

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong quý 1/2026, đạt +38,4% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu mới nhất từ FiinTrade.

Cụ thể, nhóm phi tài chính tăng mạnh +69,3%, trong khi nhóm tài chính tăng chậm lại còn +13,7%.

Tính riêng lợi nhuận trước thuế, toàn thị trường tăng thêm hơn 67 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó khoảng 58 nghìn tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tuy nhiên, đóng góp chính tập trung ở VHM với khoảng 27 nghìn tỷ đồng từ bàn giao dự án và BSR với 8,9 nghìn tỷ đồng từ hoạt động sản xuất xăng dầu.

Hoạt động ngoài lõi đóng góp thêm khoảng 9 nghìn tỷ đồng vào mức tăng lợi nhuận trước thuế, chủ yếu đến từ HPG nhờ chuyển nhượng dự án bất động sản tại Hưng Yên và VPL từ chuyển nhượng dự án bất động sản tại TP.HCM.

Nếu loại trừ 4 doanh nghiệp gồm VHM, BSR, HPG và VPL, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường chỉ còn +15,4%, tương đương gần một nửa mức tăng được báo cáo (+38,4%). Khi đó, nhóm phi tài chính tăng +17,6% thay vì +69,3%.

Xét về chất lượng tăng trưởng, mức tăng vượt trội chủ yếu tập trung ở các nhóm hưởng lợi từ đà tăng của giá hàng hóa, trong khi nhiều ngành trụ cột bắt đầu đối mặt áp lực. 

Nhóm dầu khí gồm BSR, OIL, PVD, PVS, PVB; nhóm thép với HPG; và hàng cá nhân như PNJ được hưởng lợi nhờ giá hàng hóa tăng. Riêng HPG còn ghi nhận lợi nhuận đột biến từ chuyển nhượng dự án khu đô thị tại Hưng Yên.

Ở nhóm bán lẻ, lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ doanh thu phục hồi và biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) cải thiện, nổi bật tại MWG, FRT và PET, trong khi DGW được hỗ trợ từ thu nhập tài chính.

Phần lớn các ngành thuộc nhóm hồi phục ghi nhận lợi nhuận cải thiện từ nền thấp, đáng chú ý là thực phẩm và đồ uống với đóng góp từ VNM, SAB và MPC. Một phần tăng trưởng đến từ các khoản thu nhập không thường xuyên như hoàn nhập dự phòng tại HAG hay thoái vốn Bibica của PAN.

Tuy nhiên, cầu tiêu dùng hồi phục chậm cùng áp lực chi phí nguyên liệu tăng đang trở thành trở lực chính đối với đà phục hồi trong các quý tới.

Áp lực tăng trưởng cũng xuất hiện tại các ngành chủ chốt như ngân hàng trong bối cảnh biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm lại. Với ngành bất động sản, nếu loại trừ VHM, lợi nhuận toàn ngành giảm mạnh -66,5% so với cùng kỳ thay vì tăng +41,4%.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, lợi nhuận suy giảm chủ yếu do FPT thay đổi phương pháp hạch toán đối với FOX từ năm 2026. Trong khi đó, nhóm xây dựng và vật liệu ghi nhận lợi nhuận giảm tốc sau giai đoạn tăng trưởng cao, cho thấy động lực từ đầu tư công đang dần hạ nhiệt.

Lợi nhuận sau thuế của nhóm phi tài chính tiếp tục tăng tốc trong quý I/2026, đạt +69,3% so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng +22,6% và biên EBIT cải thiện thêm +1,5 điểm %. Biên EBIT mở rộng mạnh tại nhóm bất động sản (+10,3 điểm %) với đóng góp chính từ VHM; dầu khí (+4,6 điểm %) chủ yếu nhờ BSR; và tài nguyên cơ bản (+2,2 điểm %) nổi bật ở MSR và KSV.

Đáng chú ý, tăng trưởng cao của nhóm phi tài chính không hoàn toàn đến từ hoạt động cốt lõi. Trong quý I/2026, thu nhập ngoài lõi tăng +116,5% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 1/4 mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn nhóm. Các khoản thu nhập bất thường tập trung tại HPG (chuyển nhượng dự án khu đô thị ở Hưng Yên), VPL (thanh lý bất động sản tại TP.HCM), HAG (hoàn nhập dự phòng), PAN (thoái vốn Bibica) và PDR (chuyển nhượng dự án).

Ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực tăng trưởng trong quý 1/2026 khi lợi nhuận sau thuế chỉ tăng +13,7% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong 8 quý gần đây. So với quý 4/2025, lợi nhuận toàn ngành giảm -2,5% theo quý, đánh dấu mức suy giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2024.

Đáng chú ý, cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi đều giảm trong quý 1/2026, lần lượt -2,5% và -27,2% so với quý trước. Diễn biến này phản ánh áp lực ngày càng lớn từ việc biên lãi ròng thu hẹp do chi phí huy động vốn tăng, tăng trưởng tín dụng chậm lại và nền lợi nhuận cao của giai đoạn trước.

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

KBSV cho rằng tác động tổng thể lên kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện chưa quá đáng ngại trong bối cảnh tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm qua; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tích cực; và khả năng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

"Nếu lặp lại quy mô huy động tương đương 3–5% GDP như các chu kỳ trước thì lượng vốn có thể đạt khoảng 500.000–600.000 tỷ đồng”, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc LPBS nhận định.

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Các nhà đầu tư lớn đang cảnh báo rằng lãi vay tăng cao có thể dẫn đến một "cuộc điều chỉnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Mặc dù VIC, VHM vẫn “le lói” sắc xanh nhưng gần như toàn bộ thị trường đều “đỏ quạch”. VN-Index chốt phiên sáng nay giảm mạnh 1,62% (-31,06 điểm) xuống 1881,87 điểm với số mã đỏ gấp gần 6 lần số mã xanh.

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn chất lượng doanh nghiệp, vị thế ngành và vận động theo chu kỳ chính sách. Một giai đoạn củng cố, giúp cho xu hướng vận động dài hạn bền vững hơn.

